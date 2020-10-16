Дело об отмене национализации "ПриватБанка" опять рассмотрят в Апелляционном суде

Шестой апелляционный административный суд Киеве 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "ПриватБанка".

Об этом свидетельствует информация в расписании судебных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ.

В качестве истца по иску указан Игорь Коломойский. Ответчики - Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет Министров Украины.

Ранее иск экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным находился на рассмотрении в Хозяйственном суде Киева. Судебные дебаты должны были состояться 17 октября 2019 года, но суд решил приостановить рассмотрение дела.

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