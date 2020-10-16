Дело об отмене национализации "ПриватБанка" опять рассмотрят в Апелляционном суде
Шестой апелляционный административный суд Киеве 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "ПриватБанка".
Об этом свидетельствует информация в расписании судебных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ.
В качестве истца по иску указан Игорь Коломойский. Ответчики - Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет Министров Украины.
Ранее иск экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным находился на рассмотрении в Хозяйственном суде Киева. Судебные дебаты должны были состояться 17 октября 2019 года, но суд решил приостановить рассмотрение дела.
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А нам это нравится, мы балдеем.
Какя прелесть.
****!
Он обещал, что Коломойский БУДЕТ сидеть!!!
Ещё при нормальной власти обещал, при Порошенко.