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Новости Национализация "Приватбанка"
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Дело об отмене национализации "ПриватБанка" опять рассмотрят в Апелляционном суде

Дело об отмене национализации

Шестой апелляционный административный суд Киеве 26 ноября возобновит рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации "ПриватБанка".

Об этом свидетельствует информация в расписании судебных заседаний, сообщает Цензор.НЕТ.

В качестве истца по иску указан Игорь Коломойский. Ответчики - Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Кабинет Министров Украины.

Ранее иск экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным находился на рассмотрении в Хозяйственном суде Киева. Судебные дебаты должны были состояться 17 октября 2019 года, но суд решил приостановить рассмотрение дела.

Также на Цензор.НЕТ: На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) национализация (237) Апелляционный суд (411) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+10
ели Украина не уничтожит олигарха Каломойского и его окружение, то Украине будет очень и очень хреново!.. какой идиот этого еще не понимает??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.10.2020 16:57
+9
Как приятно смотреть на то как судьи, следователи и прокуроры получая зарплаты от 50000 до 150000 грн наших денежек у нас на глазах регулярно занимаются онанизмом.
А нам это нравится, мы балдеем.
Какя прелесть.
****!
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16.10.2020 16:53
+6
Це все, що потрібно знати про "незалежну" від Коломойського зелену владу. Коломойський не відчуває не те, що жодного переслідування за свої численні злочини, але й дискомфорту у вигляді геморою, чи болю голови. Він почувається настільки чудово, що атакує державні системні банки з метою чергового пограбування держави.
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16.10.2020 16:54
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готовьтесь зебилы, скоро вас зеленский с беней разденет до трусов
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16.10.2020 16:53 Ответить
а бюджет опустошенный на 700 млрд грн. выходит, значит, еще не совсем «…до трусов»
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16.10.2020 22:20 Ответить
Как приятно смотреть на то как судьи, следователи и прокуроры получая зарплаты от 50000 до 150000 грн наших денежек у нас на глазах регулярно занимаются онанизмом.
А нам это нравится, мы балдеем.
Какя прелесть.
****!
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16.10.2020 16:53 Ответить
Це все, що потрібно знати про "незалежну" від Коломойського зелену владу. Коломойський не відчуває не те, що жодного переслідування за свої численні злочини, але й дискомфорту у вигляді геморою, чи болю голови. Він почувається настільки чудово, що атакує державні системні банки з метою чергового пограбування держави.
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16.10.2020 16:54 Ответить
ели Украина не уничтожит олигарха Каломойского и его окружение, то Украине будет очень и очень хреново!.. какой идиот этого еще не понимает??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.10.2020 16:57 Ответить
73%
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16.10.2020 16:57 Ответить
_Дохера мещан в принципе не задумываются о чём-то кроме своих ежедневных забот. Это удел лохов... "Ты шо, ****, самый умный, а?!" Где-то так "мыслят" дегенераты. Повезло грабителям с народом, который не хочет думать, таких грабить одно удовольствие.
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16.10.2020 17:03 Ответить
Их много. Увы.
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16.10.2020 17:10 Ответить
от его смерти толку мало - а вот раздеть бы самого Беню и его окружение (включая и трусы последние тоже) - это было бы самое оно… )))
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16.10.2020 22:21 Ответить
это ппц, посмешищем сделали правосудие
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16.10.2020 17:05 Ответить
Где батоно Михеил?
Он обещал, что Коломойский БУДЕТ сидеть!!!
Ещё при нормальной власти обещал, при Порошенко.
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16.10.2020 17:29 Ответить
сулугуни крошки клюет от беглых курченко и клименка
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16.10.2020 22:24 Ответить
Пора прошаться пока не поздно. хер тебе в рыло гнида пархатая
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16.10.2020 19:29 Ответить
Зе, не причём
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16.10.2020 22:16 Ответить
ну, да - понимаем… он только проценты и откаты с грабежа Украины получает...
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16.10.2020 22:22 Ответить
беня при зеле заберет банк
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17.10.2020 08:25 Ответить
 
 