США почти исчерпали возможности введения санкций против России - советник Трампа О'Брайен

США становится все сложнее находить объекты для санкций в отношении России из-за уже введенных масштабных ограничений.

Об этом заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В отношении Россия осталось не так много возможностей вводить санкции", - сказал О'Брайен журналистам в Пентагоне.

"Мы мало что можем сделать в отношении России на санкционном фронте. Это становится сложнее сделать из-за удушающего характера уже имеющихся санкций", - добавил советник президента Дональда Трампа.

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