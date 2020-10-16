США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн
США стає дедалі складніше знаходити об'єкти для санкцій проти Росії через уже введені масштабні обмеження.
Про це заявив у п'ятницю радник з національної безпеки президента США Роберт О'Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Стосовно Росії залишилося не так багато можливостей вводити санкції", - сказав О'Браєн журналістам у Пентагоні.
"Ми мало що можемо зробити проти Росії на фронті списку санкцій. Це стає складніше зробити через задушливий характер вже наявних санкцій", - додав радник президента Дональда Трампа.
Топ коментарі
+29 саша паламарчук
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+18 Gozzalik salonu
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+18 Oleg Youryevich
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Почему бы Украине не ввести эмбарго на покупку российского газа, электроэнергии и запчастей?
ты засрал свою рашу и приехал срать в Америке
такие как ты где бы они ни были за комуняк голосуют
байден придет - любовь к ***** закончится? - тут знак вопроса...
но в данном случае вместо да - я выбиру а "вдруг не совсем казел"....
в день по стране - ето мощно!
по кацапячему уже пол 11го ))))
дайте выбрать уже кого нибудь, нетерплячие...
Если бы эти,настоящие санкции были включены,то уже не только Крым с Донбассом оказались снова "дома".но и Абхазия с приднестровьем оказались на законных местах.
Вот только "деньги не пахнут".нолвые предложения москвы совместно с США "осваивать" 9точнее разграблять) богатства российского севера оказались привлекательней
Конечно надо чтоб её ещё признали те кто с РФ торгует (не самосвалами же они будут деньги возить?!). Но тут речь идёт о товарообороте более 500 млрд $ в год. Довольно серьёзный довод подключиться.
Если бы США считали что отключение SWIFT нанесёт РФ какой то серьёзный урон - давно бы отключили.
да мне зарплату более 1000$ подняли. Тут уже стало рациональнее его купить, а не рисковать местом работы. (однако должен отметить: никогда я не раскурочивал работающие станки! )
И вообще: я буду спать. Отстаньте от меня, о сэй, со своими провокационными вопросами!
Сейчас же при случае отдадут на откуп и Украину и, чем черт не шутит, Прибалтику. Ибо люмпен как минимум не периизберет, а как максимум снесет любого политика, который хоть затянется про обещание "крови и пота"
Меня в советники возьмите, я Вам столько санкций напридумываю, что Вы офигеете. А русские - ещё больше. Например :
1. Запрет всем гражданам россии на посещение западных стран (и других, по возможности). ВСЕМ !!!
2. Полное торговое эмбарго, включая нефть и газ. В обе стороны (экспорт и импорт).
3. Запрет любых финансовых операций с резидентами россии, а также с резидентами других стран, если их владельцами (конечными бенефициарами) являются граждане или компании из россии.
4. Заморозка активов всех граждан и компаний россии за рубежом - до выяснения легальности происхождения средств. В случае сомнений в легальности - конфискация в фонд помощи странам и народам, пострадавшим от злонамеренных действий россии и СССР (Украина, Сирия, Ливия, Афганистан, Финляндия, Япония, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Молдова, страны бывшего "соцлагеря", Чечня после деоккупации и так далее по списку). Это будет где-то 2-3 триллиона долларов, немалая сумма.
5. Вторичные санкции против стран, компаний и физических лиц, нарушающих санкции, указанные в п. 1 -4
Ну как, Mr. National security advisor O`Brian ? Готов советовать бесплатно . . . Даже краткосрочную туристическую визу в США просить за это не буду, ещё в Украине не всё посмотрел
Ради того, чтобы не потерять деньги - за примерами далеко ходить не надо : русские отжали Крым и отобрали у "капиталистов" всё, что у них там было, себе. Это не потеря денег ? Ок, для мирового бизнеса не такая большая, там иностранных инвесторов не было много, больше потеряли наши.
Но аппетит приходит во время еды. Пошла следом Сирия, Ливия, Центральная Африка. На подходе Казахстан. Это не потери ? Нефть, газ и не только . . . + устраняются конкуренты нефтегазовые, чтобы диктовать цены на энергоресурсы миру. Да, не очень получается (сланец подводит), но ведь ход мыслей понятен. Так западные капиталисты будут зарабатывать деньги на том, чтобы энергоресурсы для их предприятий стоили в разы дороже из-за монополии, которую пытаются (неуспешно, к счастью) сколотить русские ? Или всё-таки терять ?
80 лет назад не сразу остановити Гитлера. Пару оружейников заработало деньги. А сколько капиталистов их потеряло в горниле войны ? Разрушенные заводы, обанкротившиеся компании, уничтожено свыше 50 миллионов рабочей силы . . . Это кому надо было ? Разве не было дешевле вовремя задавить режим Гитлера экономическим эмбарго ? Было, но пожлобились. В результате переплатили в тысячи раз потом.
Байден придет,
Санкции найдет... 😂