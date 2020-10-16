США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн

США стає дедалі складніше знаходити об'єкти для санкцій проти Росії через уже введені масштабні обмеження.

Про це заявив у п'ятницю радник з національної безпеки президента США Роберт О'Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно Росії залишилося не так багато можливостей вводити санкції", - сказав О'Браєн журналістам у Пентагоні.

"Ми мало що можемо зробити проти Росії на фронті списку санкцій. Це стає складніше зробити через задушливий характер вже наявних санкцій", - додав радник президента Дональда Трампа.

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