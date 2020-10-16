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США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн

США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн

США стає дедалі складніше знаходити об'єкти для санкцій проти Росії через уже введені масштабні обмеження.

Про це заявив у п'ятницю радник з національної безпеки президента США Роберт О'Браєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно Росії залишилося не так багато можливостей вводити санкції", - сказав О'Браєн журналістам у Пентагоні.

"Ми мало що можемо зробити проти Росії на фронті списку санкцій. Це стає складніше зробити через задушливий характер вже наявних санкцій", - додав радник президента Дональда Трампа.

Читайте також: Росії пора завершувати гру в легітимність, припинити призовну кампанію в Криму, - посольство США

Автор: 

росія (64946) санкції (11771) США (22545)


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Топ коментарі
+29
свіфт відрубіть.
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16.10.2020 19:30
+18
Занесли очередному петрушке
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16.10.2020 19:30
+18
Например SWIFT рубанутьСША майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3165
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16.10.2020 19:59
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И зачем рядовому американцу санкции? Не хотят воевать хотят торговать
Почему бы Украине не ввести эмбарго на покупку российского газа, электроэнергии и запчастей?
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16.10.2020 20:27 Відповісти
давно уже у капо свине йне покупаем..а тебе кстати почему бы не вернуца на Рашку а чучело винтрогое???
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16.10.2020 20:40 Відповісти
Тебе, русский, разумеется, санкции против твоей любимой страны-помойки не нравятся.
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16.10.2020 20:48 Відповісти
Это ты как раз русский глаз узкий. Скажи паляныця
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16.10.2020 22:23 Відповісти
Твое "знание" Английского мы уже проверяли, русский. Так же, как и знание имени фюрера русни. Так шо даже не пытайся.
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16.10.2020 22:28 Відповісти
мы это кто - ты и твой куратор?

ты засрал свою рашу и приехал срать в Америке
такие как ты где бы они ни были за комуняк голосуют
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16.10.2020 22:32 Відповісти
Ты смешное, русский. Как зовут фюрерка русни?
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16.10.2020 22:34 Відповісти
его зовут Maxim Ak-Murza
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16.10.2020 22:36 Відповісти
Видиш, руснявое, как все просто? Ну никак не может русмартышка назвать своего фюрерка ******.
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16.10.2020 22:37 Відповісти
рыжий останется? - любовь к ***** продолжится.
байден придет - любовь к ***** закончится? - тут знак вопроса...
но в данном случае вместо да - я выбиру а "вдруг не совсем казел"....
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16.10.2020 20:43 Відповісти
При Байдене и Абамке против паРаши санкций не было. От слова совсем. Были одни озабоченности, и Reset Button ещё... При Рыжем появились. Нравится вам либералам-социалистам этот факт или нет...
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16.10.2020 21:19 Відповісти
сегодня кацапня у нас под канадцев заделалась?
в день по стране - ето мощно!
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16.10.2020 21:31 Відповісти
тебе домой не пора?
по кацапячему уже пол 11го ))))
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16.10.2020 21:38 Відповісти
Хмм, что-то ты сильно возбудился, кацапчег. Ольгинские циркуляры нынче рекомендуют оппонентов обзывать кацапьём? У вас новая тактика? Хлебни стекломою и забудься. Нервы сохранишь.
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16.10.2020 22:29 Відповісти
ты был в торонтовских пещерах, канадиенц?
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16.10.2020 22:51 Відповісти
та хотя бы на водопаде...
США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3022
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17.10.2020 02:49 Відповісти
да им бесполезно объянять . редкие упоротые Зеизбиратели - 73% . Свято верят что старик Байден на белом коне поскачет освобождать захваченные территории Донбасса . Не понимают даже таких вещей что реально на пост президента идет Камала Харрис , а байден как тягач ибо он нетрудоспособен по многим критериям , о чем сам прилюдно заявляет .
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17.10.2020 04:50 Відповісти
"Гора породила мишу". А як вихвалялися, погоржували, запевняли Україну...
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17.10.2020 18:41 Відповісти
подсказка правительству США, СВИФТ!!! это заменило бы кучу ненужных пустых санкций...все это знают ведь...пора щимить русосвинов уже по взрослому....может это БАЙДЭН сделает ...
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16.10.2020 20:59 Відповісти
рыжий не сделает.....
дайте выбрать уже кого нибудь, нетерплячие...
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16.10.2020 21:40 Відповісти
Детский сад . Миром правят финансовые корпорации . Какому политику позволять перекрыть циркулирование сотен миллиардов долларов если не война ? Кроме того США сотрудничает с росией в космической сфере и очень плотно . Да и у вас расия самый крупный торговый партнер .
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17.10.2020 04:36 Відповісти
я знаю что сотрудничает сша с россией в космосе... но она уже и запускает ракеты в космос на украинских двигателях совместно! а УКРАИНА с россией уже не самый большой партнёр, нефть и газ не покупаем....а больше там и покупать нечего... электроэнергию тоже прекратили, удобрения может быть....Украина с евросоюзом и всем миром всё больше торгует и продолжает наращивать оборот. сейчас пересмотрят асоциацию торговую с евросоюзом. с турцией. канадой израилем вот последннее что подписали договоры о свободной торговле....что там в ********* покупать уже... на военную. тему так давно отошли друг от друга... ТАК ЧТО ВЫ где то зависли год два назад....
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17.10.2020 09:07 Відповісти
шо ужо монеты самого главного мирового расейского террористического ла ла ла заблокированы?
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16.10.2020 21:08 Відповісти
писдить і не потіє
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16.10.2020 21:28 Відповісти
Є ще сєкторальні санкції. Наприклад на експорт Рашою газу(лісу, фосфатів, вуглю, нафти...)
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16.10.2020 21:36 Відповісти
Другими словами,США уже останавливаются в этих санкциях...Их можно понять.они давят на путина,а Зеленский прогибается,сведя все усилия США и утраты к бесполезному..А санкции,к слову сказать,США ввести изначально и не хотели.настоящие санкции,начинающиеся с депортации членов семей российского руководства и олигархов-пприближённых к путину.Если бы это не подействовало,то следующий шаг-заморозка всех активов и недвижимочссти.Вот тут-то и в кругу Путина наступили бы серьёзные предъявы путину- не для того накрадывались миллиарды долларов.чтобы в сибири на них чай подогревать и не для того покупалась в зарубежье недви жимость,чтобы члены семей доживали среди "российского люмпен-пролетариата" с российскими условиями мегаполисов и состояния здравоохранения.
Если бы эти,настоящие санкции были включены,то уже не только Крым с Донбассом оказались снова "дома".но и Абхазия с приднестровьем оказались на законных местах.
Вот только "деньги не пахнут".нолвые предложения москвы совместно с США "осваивать" 9точнее разграблять) богатства российского севера оказались привлекательней
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16.10.2020 21:44 Відповісти
SWIFT отключите и не надо больше никаких других санкций
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16.10.2020 22:03 Відповісти
...а РФ включит его замену, какую протестировала ещё в 15 м году...

Конечно надо чтоб её ещё признали те кто с РФ торгует (не самосвалами же они будут деньги возить?!). Но тут речь идёт о товарообороте более 500 млрд $ в год. Довольно серьёзный довод подключиться.

Если бы США считали что отключение SWIFT нанесёт РФ какой то серьёзный урон - давно бы отключили.
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16.10.2020 22:36 Відповісти
Шо за высокопарные речи. Самогонный аппарат модернизировали , тока без БЭ... Обручальное кольцо своей ракухе справили , из заводских плат к станкам програмного управления?
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17.10.2020 02:51 Відповісти
некогда стало
да мне зарплату более 1000$ подняли. Тут уже стало рациональнее его купить, а не рисковать местом работы. (однако должен отметить: никогда я не раскурочивал работающие станки! )
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17.10.2020 03:09 Відповісти
Тю, да в цеху без отопления пусть сами за пособие по безработице(как на Западе) работают.
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17.10.2020 03:17 Відповісти
То - пособие на западе. А у меня в городе - так примерно 3 - 4 средних зарплаты...
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17.10.2020 03:19 Відповісти
Бедные-бедные, те кто среднюю зарплату получают , меньшую чем пособие по безработице.
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17.10.2020 03:34 Відповісти
А зачем их курочить , если до в ас их уделали , а ЗИП невостребованным остался, тю, я такое даже подумать не мог, шоб ы вы, от чеснот своих, да и стали курочить... Вот вы фантазер... ЗЫ... а пртивогазы с угольным фильтром еще из совковых времен не завалялись (самогонку дома очищать)?
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17.10.2020 03:33 Відповісти
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО К ТЫРИТЬ ПЛАТЫ ОТ СТАНКОВ С програмным управлением: " некогда стало", - вот чесслово ржунимагу...ХЕХ...
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17.10.2020 03:56 Відповісти
ВОт тока честно, кацап по фамилии Малышенко - это украинец или хахолЬ?
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17.10.2020 02:54 Відповісти
Россиянин я...
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17.10.2020 03:05 Відповісти
Каарочи, переводнячок... Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалося русь: Я Льва Николайча Толстога незаконно рожденный сын... Чесслово, вы меня рассмешили.
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17.10.2020 03:20 Відповісти
SURE, завтра-послезавтра бухать будете.
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17.10.2020 02:55 Відповісти
Да уже сегодня...
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17.10.2020 03:05 Відповісти
Первую не чокаясь , за приблуд ихтамнетных в Украине... а дальше, водка пей - грязи валяйси. А в понедельник накладки на работе не будет, типо , с бодуна в шпиндель палец запихаете? и о да, вы же не весь чимиргес пробухайте , оставьте пыне на поминки, бо не ровен час , скоро ласты склеит.
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17.10.2020 03:24 Відповісти
Опытный фрезеровщик может показать число "США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 2615пи" на пальцах! (а самые продвинутые - даже и число "е")США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 2615

И вообще: я буду спать. Отстаньте от меня, о сэй, со своими провокационными вопросами!
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17.10.2020 03:32 Відповісти
Пане Виморений Фенiкс, на добранiч. Солодких снiв вам... ЗЫ... Значиццо закатился(патстол).
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17.10.2020 03:38 Відповісти
насчет послать опытного фрезеровщика с точностью до 0.0000000001... пжлст:- Кто, и шутя и скоро пи узнать хочетЪ число ужЪ знает
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17.10.2020 03:43 Відповісти
Вот так раньше надоть было, а то все про импортозамещенный СВИФТ здесь терки тереть.
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17.10.2020 03:53 Відповісти
пане iНЖЕНЕРЕ, ХОТЯ ВЫ МНЕ И ЧУЖД( ИДЕОЛОГИЧЕСКИ), но я вам чистосердечно лайкнул, а вы, извиняюсь за выражение, поступили по-свински. Но я вам прощаю, с кем не быват.
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17.10.2020 04:01 Відповісти
Это вы ожидали этоудолбаную субботу с воскресеньем , как соловей лета... ща поспотрю, во скока вы закатитесь (патстол)... или уже...
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17.10.2020 03:29 Відповісти
03:09 - 03:32 - гитлер капут
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17.10.2020 04:04 Відповісти
переживаю за пана, шо пан - в одиночку.
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17.10.2020 04:06 Відповісти
Ахахах Стесняюсь спросить, эту замену изобретала та же бригада, которая демонстрировала робота Бориса? Ну тогда даааа, капец США
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17.10.2020 10:39 Відповісти
Да уж остаётся вспоминать дядюшку Рейгана. Вот кто мог действиьельно прищимить яйца. А Трамп и вся его команда просто жалкое подобие той администрации.
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16.10.2020 22:14 Відповісти
Сразу видно что нихрена в политике не разбираешься . Трамп по эффективности в экономике оказался лучше Рейгана . Цели уничтожить росию ни у кого на повестке дня нет . Слишком большая страна с бесполезной территорией и ленивым населением , слабой инфраструктрой . Лично вы торгуете с росией больше чем с другими странами .
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17.10.2020 04:40 Відповісти
Таких половинчатых как сейчас - да. Настоящих же они вводить не хотят, так как пострадает их бизнес. Опять наступают на те же грабли. Так в свое время все заигрывали с Гитлером, пытаясь избежать "ненужных жертв". Получили Вторую Мировую с миллионами смертей. Так что лучше - полноценные санкции и быстрое экономическое удушение или война и массовая гибель народов?
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16.10.2020 22:28 Відповісти
Я вас умоляю - миллионы жертв и войну Запад получил потому, что в первой половине 20-го века у западных элит было ещё понятие чести и выполнение данного джентльменом слова. Причем я говорю не только о тех, кто был при власти, но и о тех, кто за них голосовал - тогда всякий люмпен права голоса не имел. Отсюда они и вписались за Польшу, а не завуалировали их договор болтологией по типу "надо ещё разбираться, кто там радиостанцию в Гляйвице раскурочил". Как это было с небезызвестным меморандумом 75 лет спустя.
Сейчас же при случае отдадут на откуп и Украину и, чем черт не шутит, Прибалтику. Ибо люмпен как минимум не периизберет, а как максимум снесет любого политика, который хоть затянется про обещание "крови и пота"
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17.10.2020 08:24 Відповісти
Не могу согласиться. Запад отчаянно не хотел воевать ни тогда, ни сейчас. Тогда они это объясняли огромными потерями в Первой Мировой: мол, ни к чему нам еще раз начинать новую мясорубку. Причем рассуждали так в развитых демократиях того времени - Франции и Великобритании. Америка вообще исповедовала политику изоляционизма и невмешательства в европейские дела. Втянуть ее в войну получилось лишь после активных действий еврейского лобби, которое под гарантии создания Израиля в Палестине надавило на президента и его ближайшее окружение. Тогда британцы и французы с удовольствием отдали Гитлеру Саарскую и Рейнскую области, Чехию, Австрию и Мемельланд. И лишь после того, как Гитлеру не удалось проделать тот же фокус с Данцигом, Великобритания и Франция наконец-то (нехотя) объявили войну Германии. До того Чемберлен занимался челночной дипломатией и активно договаривался с Гитлером (чего стоила одна его фраз: "Я привез вам мир"). Остальные дипломаты тоже не отставали и с удовольствием предавались своему любимому занятию - болтологии - в Лиге Наций. Если бы Гитлером не овладели идеи мировой экспансии, то, думаю, статус-кво, который установился на момент его бескровных завоеваний, существовал бы и дальше. И британцы с немцами (а позже и советы) спокойно бы договорились о новом переделе Европы. Вот такая она - европейская дерьмократия...
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17.10.2020 10:47 Відповісти
Да прям !!!

Меня в советники возьмите, я Вам столько санкций напридумываю, что Вы офигеете. А русские - ещё больше. Например :

1. Запрет всем гражданам россии на посещение западных стран (и других, по возможности). ВСЕМ !!!
2. Полное торговое эмбарго, включая нефть и газ. В обе стороны (экспорт и импорт).
3. Запрет любых финансовых операций с резидентами россии, а также с резидентами других стран, если их владельцами (конечными бенефициарами) являются граждане или компании из россии.
4. Заморозка активов всех граждан и компаний россии за рубежом - до выяснения легальности происхождения средств. В случае сомнений в легальности - конфискация в фонд помощи странам и народам, пострадавшим от злонамеренных действий россии и СССР (Украина, Сирия, Ливия, Афганистан, Финляндия, Япония, Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Азербайджан, Молдова, страны бывшего "соцлагеря", Чечня после деоккупации и так далее по списку). Это будет где-то 2-3 триллиона долларов, немалая сумма.
5. Вторичные санкции против стран, компаний и физических лиц, нарушающих санкции, указанные в п. 1 -4

Ну как, Mr. National security advisor O`Brian ? Готов советовать бесплатно . . . Даже краткосрочную туристическую визу в США просить за это не буду, ещё в Украине не всё посмотрел
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17.10.2020 00:14 Відповісти
А теперь ответь на простой вопрос ради чего все это делать ? Я даже не спрашиваю понимаешь ли ты что все что написал практически бесполезно и не осуществимо ? Капиталисты делают деньги , а не теряют . Запомни .
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17.10.2020 04:43 Відповісти
Це ж звичайна дурнувати школота...........
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17.10.2020 06:35 Відповісти
Когда-то Ленин сказал, что капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их же и повесим . . .

Ради того, чтобы не потерять деньги - за примерами далеко ходить не надо : русские отжали Крым и отобрали у "капиталистов" всё, что у них там было, себе. Это не потеря денег ? Ок, для мирового бизнеса не такая большая, там иностранных инвесторов не было много, больше потеряли наши.
Но аппетит приходит во время еды. Пошла следом Сирия, Ливия, Центральная Африка. На подходе Казахстан. Это не потери ? Нефть, газ и не только . . . + устраняются конкуренты нефтегазовые, чтобы диктовать цены на энергоресурсы миру. Да, не очень получается (сланец подводит), но ведь ход мыслей понятен. Так западные капиталисты будут зарабатывать деньги на том, чтобы энергоресурсы для их предприятий стоили в разы дороже из-за монополии, которую пытаются (неуспешно, к счастью) сколотить русские ? Или всё-таки терять ?

80 лет назад не сразу остановити Гитлера. Пару оружейников заработало деньги. А сколько капиталистов их потеряло в горниле войны ? Разрушенные заводы, обанкротившиеся компании, уничтожено свыше 50 миллионов рабочей силы . . . Это кому надо было ? Разве не было дешевле вовремя задавить режим Гитлера экономическим эмбарго ? Было, но пожлобились. В результате переплатили в тысячи раз потом.
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17.10.2020 22:47 Відповісти
Донни, ты - ..овнюк !

Байден придет,
Санкции найдет... 😂
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17.10.2020 00:19 Відповісти
Байден не придет . А если и придет то его сынок связан с росийским олигархами , от Батуриной Хантер Байден 3.5 миллиона получил , попросит папу не баламутить воду. Тем более скандал Байден-Бурисма заставит Байдена побыстрее забыть про Украину . Как говорил Обама про Украину : не ввязывайте меня в эту войну .
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17.10.2020 04:46 Відповісти
Ну так он не сказал, что не знает санкций, которые можно ввести. Он сказал, что уже введенные санкции негативно сказываются на них самих, и если вводить новые они не хотят, чтобы самим не задохнуться. Может он преувеличивает проблему для США, но он сказал именно это, а не то, что больше не знает, какие санкции задействовать.
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17.10.2020 01:25 Відповісти
В когось ще є сумніви відносно автора возні з "новачком"?.............
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17.10.2020 06:34 Відповісти
вазелина возьми у клоуна в Украине и появятся новые возможности.
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17.10.2020 10:24 Відповісти
Все эти санкции не серьёзные. Самым первым шагом должно было быть отключение СВИФТа.
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17.10.2020 12:09 Відповісти
за вашу рыжую кодлу уже все понятно, и до того было понятно, но сейчас подозрения переросли в уверенность.
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17.10.2020 12:43 Відповісти
картина, нарисованная на задней стене гриль-ресторана в Вильнюсе

США майже вичерпали можливості введення санкцій проти Росії - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3355
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17.10.2020 18:48 Відповісти
Просто смешно... Гаранты бл@ть
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18.10.2020 23:38 Відповісти
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