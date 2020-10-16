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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве для лечения больных с COVID-19 свободны 840 койко-мест, – Степанов

В Киеве для лечения больных с COVID-19 свободны 840 койко-мест, – Степанов

В больницах Киева для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2 781 койко-место, из которых 840 свободны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Киеве на сегодняшний день отведено под лечение больных с COVID-19 2 781 койко-место. По состоянию на утро занято 1 941 койко-мест, то есть вы видите, что более чем 800 коек свободны", - сказал Степанов.

По словам министра, некоторые клиники столицы, "например, Александровская больница или другие, заполнены, но в таком случае пациентов отвозят в другие больницы согласно утвержденным маршрутам".

"У нас есть четкое понимание, как мы дальше будет увеличивать количество коек… мы будем их увеличивать до 52 тысяч - это 30% от всего коечного фонда, который есть в стране и который может быть использован для лечении больных COVID-19", - рассказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В еще одной больнице Киева заполнены все койки для больных COVID-19, - Кличко

Министр здравоохранения назвал регионы где ситуация с заболеванием COVID-19 напряженная: "в Киеве до 70% койко-мест заняты, такая же ситуация в Харьковской области, более напряженная - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и самой Одессе, где мы постоянно увеличиваем количество койко мест".

Автор: 

карантин (16729) Киев (25483) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Это какой-то позор ...
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16.10.2020 22:09
+3
"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" кРадуцкий"( тот что продал все маски за рубеж)

Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
Не верю ни одной земрази , которая говорит , что у них всё под контролем !
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16.10.2020 22:49
+2
ЛЮДИ! Не йдіть до лікарень, вони вбивають людей на смерть. Якщо у вас запалення легенів, то починайте виконувати дихальні вправи з затримкою дихання, а також робіть укутування за Севастьяном Кнейпом, 1883 р. (можна і за методом Вітольда Камінского, 1906 р.):

У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
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16.10.2020 22:53
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Это какой-то позор ...
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16.10.2020 22:09 Ответить
Там вроде проблема что считают детские и взрослые места вместе.
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16.10.2020 22:15 Ответить
На неделю хватит.
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16.10.2020 22:16 Ответить
В лучшем случае, до 10 дней
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16.10.2020 22:23 Ответить
"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" кРадуцкий"( тот что продал все маски за рубеж)

Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
Не верю ни одной земрази , которая говорит , что у них всё под контролем !
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16.10.2020 22:49 Ответить
ЛЮДИ! Не йдіть до лікарень, вони вбивають людей на смерть. Якщо у вас запалення легенів, то починайте виконувати дихальні вправи з затримкою дихання, а також робіть укутування за Севастьяном Кнейпом, 1883 р. (можна і за методом Вітольда Камінского, 1906 р.):

У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
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16.10.2020 22:53 Ответить
Респект Китаю
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16.10.2020 23:40 Ответить
ПЗДА КИТАЮ ЗА ВСЕ ФУФЛО !!!
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17.10.2020 04:38 Ответить
+ МИНИМУМ 100 ДОМОВ В КИЕВЕ В ЧАСТНЫХ СЕКТОРАХ СВОБОДНЫ !!! НЕ СЧИТАЯ КОНЧУ ЗАСПУ И МЕЖИГИРЬЯ !)
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17.10.2020 01:25 Ответить
 
 