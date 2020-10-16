В Киеве для лечения больных с COVID-19 свободны 840 койко-мест, – Степанов
В больницах Киева для лечения пациентов с COVID-19 выделено 2 781 койко-место, из которых 840 свободны.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Киеве на сегодняшний день отведено под лечение больных с COVID-19 2 781 койко-место. По состоянию на утро занято 1 941 койко-мест, то есть вы видите, что более чем 800 коек свободны", - сказал Степанов.
По словам министра, некоторые клиники столицы, "например, Александровская больница или другие, заполнены, но в таком случае пациентов отвозят в другие больницы согласно утвержденным маршрутам".
"У нас есть четкое понимание, как мы дальше будет увеличивать количество коек… мы будем их увеличивать до 52 тысяч - это 30% от всего коечного фонда, который есть в стране и который может быть использован для лечении больных COVID-19", - рассказал Степанов.
Министр здравоохранения назвал регионы где ситуация с заболеванием COVID-19 напряженная: "в Киеве до 70% койко-мест заняты, такая же ситуация в Харьковской области, более напряженная - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и самой Одессе, где мы постоянно увеличиваем количество койко мест".
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Не верю ни одной земрази , которая говорит , что у них всё под контролем !
У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.