Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ
Учителя из французского города Конфлан-Сент-Онорион обезглавил житель Москвы чеченского происхождения. Он назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут ряд французских СМИ, в частности Actu17 и Le Parisien.
Российскому изданию Baza в консульстве России во Франции подтвердили, что нападающий - 18-летний чеченец из Москвы. Нападающий имел аккаунт в Twitter "Чечен_270", он уже заблокирован.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 16 октября недалеко от Парижа человек обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.
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Кумедно.
Коцабські абревіатури, - ето пєстня. )))
Навіть ***** ******, коли дізналося, що **** - це "полицейский инспектор дорожного регулирования".
https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw ВДУЛ ДАЛВРОТ ВПОПЕЦ. единый документ в России
пацаковкацапови без намордников?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Разных кацапов, афганцев, чеченцев действительно надо гнать страной метлой. Их с радостью принимает Украина - вот проблема.
А тупые журналы, подливающие бензина в огонь в стране, где проживает намеренное количество мусульман, надо элементарно запрещать, а их журналистов сажать за разжигание
(на тест вже мамка помочилась),
Шо скаже --- я новий вожак,
І толерантність.... той .. скінчилась...
Візові режими створюють перешкоди лише для звичайних людей , або для працівників .
а рузге мальчик в трусиках вполне неплохо отдохнёт в комфортабельной французской тюрьме, на всём готовом, и выйдет глубокоуважаемым человеком среди среди таких же отбросов как оно само
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Забыла Европа, что её создали белые христиане.
Пускают всяких средневековых дикарей-иноверцев.