РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12953 посетителя онлайн
Новости
40 906 262

Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Учителя из французского города Конфлан-Сент-Онорион обезглавил житель Москвы чеченского происхождения. Он назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут ряд французских СМИ, в частности Actu17 и Le Parisien.

Российскому изданию Baza в консульстве России во Франции подтвердили, что нападающий - 18-летний чеченец из Москвы. Нападающий имел аккаунт в Twitter "Чечен_270", он уже заблокирован.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 16 октября недалеко от Парижа человек обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.

Автор: 

ислам (143) Франция (3497) чеченцы (212)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+58
русский, твоего фюрера зовут *****.
показать весь комментарий
17.10.2020 01:37
+55
Ну как обычно, русня чеченская везде и всюду.
показать весь комментарий
17.10.2020 01:26
+34
Пам'ятаєте тих.хто натовк Наєма,пам'ятаєте тих,хто копав купою в Києві чоловіка,пам'ятаєте тих,хто стріляв в місті Українка? Це все також приїжджі.Якщо їх буде мільйон чи два,Україні кінець.Їм нічого не зробиш,всі фанатики дуже організовані.Їх об'єднує релігія.До речі,недавно в Швеції вихідець з Пакистану зарізав хлопця.Тут цієї новини не було.Напевне,якби він голову відтяв і був з москальщини,то тоді би написали.
показать весь комментарий
17.10.2020 01:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Читав, здається, саме тут, на Цензорі у когось у коментарі.
Кумедно.
Коцабські абревіатури, - ето пєстня. )))
Навіть ***** ******, коли дізналося, що **** - це "полицейский инспектор дорожного регулирования".
https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw ВДУЛ ДАЛВРОТ ВПОПЕЦ. единый документ в России
показать весь комментарий
17.10.2020 23:08 Ответить
именно он и есть котакбас!
показать весь комментарий
20.10.2020 04:57 Ответить
Довго ж у вас, на "Лахті", з перекладом одного слова мучилися... Аж три дні!... "Котакты жеме!", вже переклали? І як саме? "Технічно", чи літературно? І що значить фраза повністю?...Хочу перевірить, чи хороші у вас, на "Лахті", перекладачі з тюркських мов...
показать весь комментарий
20.10.2020 07:06 Ответить
теперь этому французскому "Макарону" очень трудно будет объяснять соотечественникам свои прогибы под Путина и призывы "простить россию"
показать весь комментарий
17.10.2020 07:24 Ответить
Ещё на москвабад обижаются)
показать весь комментарий
17.10.2020 07:45 Ответить
С таким маникюром.... понять и простить!
показать весь комментарий
17.10.2020 07:46 Ответить
Привет толерастам
показать весь комментарий
17.10.2020 07:52 Ответить
Разве можно держать пацаков кацапови без намордников?
показать весь комментарий
17.10.2020 08:02 Ответить
А ведь по оккупированному Крыму чеченцы пачками бродят
показать весь комментарий
17.10.2020 08:05 Ответить
Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ - Цензор.НЕТ 2784
показать весь комментарий
17.10.2020 08:20 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
17.10.2020 22:04 Ответить
Знают ли европейцы что расейские камни с неба падают не только в Крыму?
показать весь комментарий
17.10.2020 08:58 Ответить
І нічого не мож зробити з напливом чебуреків, міграційна служба куплена, поліція, прокуратура з судами куплені = вони навіть ослу або барану нададуть політичний притулок, не кажучи про всяких "варов_взаконе" котрим громадянство і пачку наших паспортів на полусогнутих подають ранком до кави. Всякі ІДІЛ та міжнар.терорсти у нас тусуються відкрито, поки зцікавлені іноземні служби прямо не покажуть на них пальцем і не приймуть участі в затриманні. Про звірять "із_бившегоСНГ" нічого говорити - привілейована каста, прав і свобод більше ніж в українців.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:05 Ответить
Думаю, що поменше потрібно радикалів з відмінною культурою та релігією в Європу завозити. Вони демонструють свою нетерпимість до місцевих, аж до вбивств.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:22 Ответить
Ну, Алжир, Ливия, Тунис - для Франции родные и их жители запускаются пачками.
Разных кацапов, афганцев, чеченцев действительно надо гнать страной метлой. Их с радостью принимает Украина - вот проблема.
А тупые журналы, подливающие бензина в огонь в стране, где проживает намеренное количество мусульман, надо элементарно запрещать, а их журналистов сажать за разжигание
показать весь комментарий
17.10.2020 09:46 Ответить
А элементарная закрывалка у тебя уже отросла, совок рафинированный? Можно тебя закрыть за разжыгание дебилизма?
показать весь комментарий
17.10.2020 12:01 Ответить
Стурбований ситуацією.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:24 Ответить
Фсбешна свора знову за теракти взялась...ковід трошки попустив їх...виконавці не фанати,швидше,спідоносці-нарики...пошантажували що узнає весь рід...а так мученик і 10 тисчяч родині-герой і Макрон хай боїться.Зараз загримає Германія....газова труба здержує...а то б новічок пішов би в хід..
показать весь комментарий
17.10.2020 09:30 Ответить
А Лолита французкая сказал ,что Европа до Камчатки ,и вся русня европейские народы.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:33 Ответить
Чеченці це собаки путіна.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:47 Ответить
Так на фото видно что он с головой лежит....в глаза что ли все долбятся?!
показать весь комментарий
17.10.2020 09:47 Ответить
висловлюю "глибоку занепокоєність"....
показать весь комментарий
17.10.2020 09:53 Ответить
Десь уже зачався чувак,
(на тест вже мамка помочилась),
Шо скаже --- я новий вожак,
І толерантність.... той .. скінчилась...
показать весь комментарий
17.10.2020 10:00 Ответить
Ніколи такого не було й ось знову!
показать весь комментарий
17.10.2020 10:07 Ответить
Это еще французам повезло, что он свой парадно-выходной жилет со взрывчаткой в толпе не взорвал. Ведь не для селфи же в инстаграм он его хранил...
показать весь комментарий
17.10.2020 10:23 Ответить
А скільки в Україні зараз всяких понаїзжих з Кавказу та інших іноземців ,що вони тут роблять?
показать весь комментарий
17.10.2020 10:35 Ответить
Отримують громадянство.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:04 Ответить
Бо то не є розумно впускати в країну рашистську наволоч , а тим більше , давати посвідку на проживання російським терористам .
Візові режими створюють перешкоди лише для звичайних людей , або для працівників .
показать весь комментарий
17.10.2020 10:58 Ответить
Хоспаді ... Нема у паспорті такої графи - "терорист".
показать весь комментарий
17.10.2020 11:06 Ответить
Достатньо вже , що паспорт російський . Це вже повід не впускати в країну . Тоді все буде гаразд .
показать весь комментарий
17.10.2020 12:56 Ответить
Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3897

Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7518
показать весь комментарий
17.10.2020 10:59 Ответить
Когда в Европу едет нормальный человек, то эти европейцы матку наизнанку выворачивают, а всякую исламистскую быдлоту пускают без проблем. Так что нехрен было пускать к себе этих диких ублюдков.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:02 Ответить
Так, у нього у паспорті було написано, що він ублюдок і терорист...
показать весь комментарий
17.10.2020 11:05 Ответить
Ну а кто еще на масковии водится?
показать весь комментарий
17.10.2020 12:03 Ответить
Если французы не вышлют весь его аул обратно в горы, значит они это одобряют.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:15 Ответить
ваша ж Зеля-уклонистка-дезертирка уже ж показала Макрон-овцам, как нужно правильно стоять на коленях перед Московией..
а рузге мальчик в трусиках вполне неплохо отдохнёт в комфортабельной французской тюрьме, на всём готовом, и выйдет глубокоуважаемым человеком среди среди таких же отбросов как оно само
показать весь комментарий
17.10.2020 11:45 Ответить
Вообще то его застрелили.
показать весь комментарий
17.10.2020 12:33 Ответить
еще 13 приняли в органах
показать весь комментарий
17.10.2020 13:31 Ответить
Ну, "прийняли"... А далі? Що їм висунуть, в якості звинувачення? "Глибоку занепокоєність"? Вони ж нічого не зробили... Дружба з ідіотом - не злочин... А французам можу дать рекомендацію - добуть в Росії один шикарний документ. Ще аналітики КГБ розробили для командирів в/ч... Як ефективніше використовівать національне питання при призначенні на посади. Грамотні психологи постаралися... Показані позитивні та негативні якості різних національностей. Там прямо рекомендуються українці і білоруси, як перспективні командири молодшої ланки на полі бою, що можуть приймать самостійні рішення, вірмени - господарники, але крадії і стукачі. А от чеченці - "сторожові пси", вірні одному-єдиному господарю, але "обезбашені", коли щось стосується інтересів господаря чи його самого, тому їх варто використовувать в якості особистих водіїв... Саме цікаве - "росіяни" мають більше негативних рис, ніж позитивних... Лише як виконавці, але вимагають відповідного постійного контролю, бо "похєрісти" і ледарі... Я мав відповідний допуск, тому краєм ока заглянув колись у цей "папірець"...
показать весь комментарий
18.10.2020 05:37 Ответить
Пес Макрона звучить дивно. Макрон за розширення і поглиблення дружби з кацапстаном, а тут на тобі. Щось не сходиться...
показать весь комментарий
17.10.2020 12:11 Ответить
Да все сходится - гэбнявая тактика устрашения. Макрон когда перестает слушаться ***** - ему то собор парижской богоматери сожгут, то желтые рузскоговорящие жидеты пол Франции парализуют.
показать весь комментарий
17.10.2020 12:29 Ответить
Ждем очередное признание в любви к рашке от Макрона.
показать весь комментарий
17.10.2020 12:30 Ответить
А чё, на масковии уже некому головы резать?! Возвращайся на родину, в *********-выгребную яму, там поле непаханное...
показать весь комментарий
17.10.2020 12:42 Ответить
А французы еще дают визы дикарям? Они не видят где два кацапа там три народных республики.
показать весь комментарий
17.10.2020 13:05 Ответить
А этот преподаватель что себе думал? Разве он не знал что в его классе есть исламисты?
показать весь комментарий
17.10.2020 13:28 Ответить
А оце хороше запитання. Серед викладачів часом трапляються садисти. Їм приємно завалювати студентів, давати їм завдання які ті студенттам не приємні.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:39 Ответить
Дуже добре пам'ятаю що у нас і у школі, і у інституті, були такі вчителі/викладачі які отримували насолоду коли публічно паплюжили учня, їм особливо приємно натравити весь клас на якусь одну дитину. А від опитування по журналу, коли пів-класу лізли під стіл від жаху вони отримували задоволення співрозмірне з оргазмом.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:43 Ответить
Кто бы сомневался.
показать весь комментарий
17.10.2020 13:31 Ответить
Такие же дикие, жестокие, нечеловеческие методы были использованы "россиянами" на оккупированном востоке Украины против законных жителей Украины и с одобрения пророссийского населения. Мрак
показать весь комментарий
17.10.2020 14:18 Ответить
Фото эпичное поставили. Неплохою маникюр у этого грозного чеченца.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:24 Ответить
жє суі ********
показать весь комментарий
17.10.2020 16:50 Ответить
оказалось что макаронячий "учитель" обманом завлёк юного москвича и домогался однополой любви! юный москвич отрезал педогомофилу бошку ! а на Москаль Орде скрепно и духовно кадило в зопу забили бы,
показать весь комментарий
17.10.2020 20:51 Ответить
Герой России Рамзан Кадыров в
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:56 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
17.10.2020 22:09 Ответить
Был активирован очередной спящий агент, а их там типа "беженцев" тысячи, весело бдет и жабоедам и прочим любителям мордора
показать весь комментарий
17.10.2020 23:25 Ответить
Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1678
показать весь комментарий
18.10.2020 01:17 Ответить
результаты "евротолерантности".
Забыла Европа, что её создали белые христиане.
Пускают всяких средневековых дикарей-иноверцев.
показать весь комментарий
18.10.2020 02:31 Ответить
"бєлиє християнє" недавно у Санкт-Петербурзі ( теща й дружина) вбили українського репера. Розрізали на шматки, м'ясо зберігали в холодильнику, там же знайшли і кишки, промиті у пральній машині. Ці жінки були білої раси і християни у 21-му сторіччі.
показать весь комментарий
18.10.2020 07:22 Ответить
я говорил "белые христиане", а не ""бєлиє християнє"
показать весь комментарий
23.10.2020 19:33 Ответить
Зашить в свиную шкуру и послать пыньке.
показать весь комментарий
20.10.2020 04:58 Ответить
Страница 3 из 3
 
 