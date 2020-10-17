Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ

Учителя из французского города Конфлан-Сент-Онорион обезглавил житель Москвы чеченского происхождения. Он назвал убитого "псом Макрона" и выложил фото его головы в Twitter.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут ряд французских СМИ, в частности Actu17 и Le Parisien.

Российскому изданию Baza в консульстве России во Франции подтвердили, что нападающий - 18-летний чеченец из Москвы. Нападающий имел аккаунт в Twitter "Чечен_270", он уже заблокирован.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 16 октября недалеко от Парижа человек обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.