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Новости Агрессия России против Украины
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Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, окончательная точка в этих вопросах еще не поставлена.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.

В этом контексте он подчеркнул, что так называемые представители ОРДЛО самом деле являются гражданами Российской Федерации.

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"Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства. Мы воспринимаем их как членов российской делегации. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Автор: 

Донбасс (26955) перемирие (1586) Резников Алексей (1170) разведение сил (144)


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Топ комментарии
+65
Наволоч !
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17.10.2020 08:43
+55
Правильный заголовок, Украина готовит новое отступление.
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17.10.2020 08:55
+45
Готовят новое? А что не так со старым? Завонялось немного?
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17.10.2020 08:40
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а шо они делают? И Вы еще потакаете.
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17.10.2020 17:27 Ответить
якщо одразу до столиці, то може народ зрештою зрозуміє, що у нас за влада і що з нею треба зробити??
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18.10.2020 09:13 Ответить
*****, чешется у него в одном месте - понты нужно погонять...
Теперь солдатам на новом месте закапываться. Проще вырыть одну общую ямку для предателей, вредителей и усравшихся паникеров...
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17.10.2020 17:23 Ответить
Любой договор с Рашкой-ничего не стоит. Она обманет в любой подходящий для нее момент. На территорию которая оставила Украина-рашка оч быстро и одномоментно введет войска ДНРЛНР и скажет что она тут непричем-это все проделки главарей ЛДНР которые потом случайно взорвутся в лифте или в ресторане и концы в воду. Ну а свободная экономическая зона ОРДЛО-это абсурд из абсурдов и возможность Ахметову поднять кучу денег на этой войне и в эконмику ОРДЛО пойдут украинские деньги-на радость Рашке.
С ОРДЛО нужно делать так как Азербайджан делает с Карабахом:делать свою страну и армию сильнее и ждать момента когда вопрос можно решить минимальными потерями-с помощью высокоточного оружия. Ждать когда Рашка ослабнет ей не до ОРДЛО,а Украина наоборот будет сильной и сможет решить этот вопрос.
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17.10.2020 17:24 Ответить
Презику нужно спросить у Израиля - как те делят свою землю и, как те уничтожают своих предателей во всем мире - привет ВАГНЕРУ - он тебя не забудет!!!
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17.10.2020 18:10 Ответить
Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств Источник: https://censor.net/ru/n3225328

Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3037
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17.10.2020 18:42 Ответить
Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 433
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17.10.2020 18:45 Ответить
Почему именно Украина т.е.украинские ВСУ находясь на своей территории должны отходить т.е. отступать,если власть держащим хочется пресмыкаться перед оккупантами это их право но ставить страну в позицию виноватости это уже будет слишком чересчур.
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17.10.2020 19:06 Ответить
"панять и прастить" тех , на ком крови на две расстрельных статьи, могут только те, кто был шутом во время битвы...
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17.10.2020 19:11 Ответить
Перемога за перемогою від великого ЗЕ! Шановне товариство, привітай_ТЕ ЗЕ з черговою перемогою! Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід!!!
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17.10.2020 19:25 Ответить
https://uamodna.com/articles/nache-vchora/ НАЧЕ ВЧОРА… на Донеччіні...Нічого у московитів не змінилось.

До чого веде зелена шобла.
26 січня 1918 р. до Києва вступила 10-тисячна орда Михайла Муравйова, почався червоний терор. При штурмі міста застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого було зруйновано будинок Грушевського. За наказом Муравйова, більшовицькі війська розстріляли у Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували громадян УНР, був убитий київський митрополит Володимир.

За даними дослідника Савченка В. А., під час знаходження Муравйова в Києві по місту їздив броньовик з написом "Смерть українцям!".
Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 2990
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17.10.2020 19:38 Ответить
і скільки вже можна нас розводити? скажіть прямо виконуєм волю путлера.
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17.10.2020 20:21 Ответить
Партия Регионов версия 2.0
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17.10.2020 20:22 Ответить
Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 4092 https://censor.net/ru/user/434886 Вопрос надо ставить , не так . Вопрос должен быть такой , Почему не Украинцы : Резников , Зеленский , Арахамия , Ермак , Сивоха , Саакашвили , и т.д. решают за Украинцев , что им нужно делать Украинцы должны решать куда и как нужно отводить войска При всей моей критике Порошенко , он войска не отводил , были только разговоры о минске , но обещать это не значит жениться
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17.10.2020 20:24 Ответить
власть так устроена. народ выбирает их представителей(депутатов, президентов, мэров), и они ведут политику от имени народа. если будет стоят толпа и кричать, то победит не голос разума а Горло.
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18.10.2020 11:38 Ответить
Злив території окупантам.
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17.10.2020 22:04 Ответить
ну-ну , сдаём территории, лёгко, патамушта не им клоунам их отвоёвывать потом...
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17.10.2020 22:23 Ответить
"новое разведение " - ну тобто розводять нас українців, як тупих лохів. не ясно тільки нащо вся та комедія - одразу б оголосили Україну частиною расєї
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17.10.2020 23:23 Ответить
Клоун видать уже совсем ох#ел за последнее время.
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17.10.2020 23:50 Ответить
Roman ******* aef299fc Рома ,как погода в москве или в Питере ,откуда ты строчишь 🤦😂😂😂😂
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18.10.2020 00:13 Ответить
Войска отводим, лохов разводим.
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18.10.2020 03:50 Ответить
Уверен, украинская армия на передовой не будет выполнять преступные приказы врагов Украины, полученные из кремля...
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18.10.2020 07:18 Ответить
Нове "отодвигание границы"? Коли ж це лядство скінчиться? (((
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18.10.2020 12:56 Ответить
Помаленьку здаєм то що здобули і зберегли людською кров'ю ! Цвіт нації відали своє життя за наше демократичне життя. Ми привели до влади 95 квартал шоумена і брехунів які тягнуть нас в російське пекло на чолі з царем диктатором Путіним . Де наші демократи і патріоти нашої країни які постійно боруться між собою які теж хочуть бути князьками. СХАМЕНІТСЯ! Думайте за майбутьне нації і розвитку держави ! Це ви привели внутрішньою гризнею до того що прийшли до влади такі сили які не думають за державу і народ а за своє майбутьне в єдиному слов'янському союзі царь- диктатор Путін а Зеленський і Лукашенко бачимо по Білорусії . Ми цього хочемо?
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18.10.2020 13:50 Ответить
А чого ви чекали від "резнікових" які тут тільки крадут бюджетні кошти і жити тут не збираються? Їм усім "нікакой разніци" бо тут все чуже для них і вони тут тимчасово...
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18.10.2020 13:59 Ответить
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