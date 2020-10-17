Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, окончательная точка в этих вопросах еще не поставлена.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.

В этом контексте он подчеркнул, что так называемые представители ОРДЛО самом деле являются гражданами Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, прекращение огня на востоке Украины будет постоянным, несмотря на попытки его сорвать, - Зеленский

"Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства. Мы воспринимаем их как членов российской делегации. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".