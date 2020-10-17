Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников
Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, окончательная точка в этих вопросах еще не поставлена.
"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.
В этом контексте он подчеркнул, что так называемые представители ОРДЛО самом деле являются гражданами Российской Федерации.
"Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства. Мы воспринимаем их как членов российской делегации. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.
Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".
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Теперь солдатам на новом месте закапываться. Проще вырыть одну общую ямку для предателей, вредителей и усравшихся паникеров...
С ОРДЛО нужно делать так как Азербайджан делает с Карабахом:делать свою страну и армию сильнее и ждать момента когда вопрос можно решить минимальными потерями-с помощью высокоточного оружия. Ждать когда Рашка ослабнет ей не до ОРДЛО,а Украина наоборот будет сильной и сможет решить этот вопрос.
До чого веде зелена шобла.
26 січня 1918 р. до Києва вступила 10-тисячна орда Михайла Муравйова, почався червоний терор. При штурмі міста застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого було зруйновано будинок Грушевського. За наказом Муравйова, більшовицькі війська розстріляли у Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували громадян УНР, був убитий київський митрополит Володимир.
За даними дослідника Савченка В. А., під час знаходження Муравйова в Києві по місту їздив броньовик з написом "Смерть українцям!".