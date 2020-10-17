Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі. На сьогодні вже визначено місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також майже 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, остаточна крапка в цих питаннях ще не поставлена.

"Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації і їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - сказав віцепрем'єр.

У цьому контексті він наголосив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації.

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"Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази… Ми сприймаємо їх як членів російської делегації. Україна не має чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт", - зазначив Резніков.

Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нові КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".