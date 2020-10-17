Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков
Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі. На сьогодні вже визначено місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також майже 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, остаточна крапка в цих питаннях ще не поставлена.
"Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації і їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - сказав віцепрем'єр.
У цьому контексті він наголосив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації.
"Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази… Ми сприймаємо їх як членів російської делегації. Україна не має чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт", - зазначив Резніков.
Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нові КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь солдатам на новом месте закапываться. Проще вырыть одну общую ямку для предателей, вредителей и усравшихся паникеров...
С ОРДЛО нужно делать так как Азербайджан делает с Карабахом:делать свою страну и армию сильнее и ждать момента когда вопрос можно решить минимальными потерями-с помощью высокоточного оружия. Ждать когда Рашка ослабнет ей не до ОРДЛО,а Украина наоборот будет сильной и сможет решить этот вопрос.
До чого веде зелена шобла.
26 січня 1918 р. до Києва вступила 10-тисячна орда Михайла Муравйова, почався червоний терор. При штурмі міста застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого було зруйновано будинок Грушевського. За наказом Муравйова, більшовицькі війська розстріляли у Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували громадян УНР, був убитий київський митрополит Володимир.
За даними дослідника Савченка В. А., під час знаходження Муравйова в Києві по місту їздив броньовик з написом "Смерть українцям!".