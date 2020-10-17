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Новини Агресія Росії проти України
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Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков

Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі. На сьогодні вже визначено місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил і засобів, а також майже 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, остаточна крапка в цих питаннях ще не поставлена.

"Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації і їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - сказав віцепрем'єр.

У цьому контексті він наголосив, що так звані представники ОРДЛО насправді є громадянами Російської Федерації.

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"Про це ми повідомили світ, маючи відповідні докази… Ми сприймаємо їх як членів російської делегації. Україна не має чекати, коли з'явиться "добра воля" в Кремлі, ми маємо рухатися у власному форматі, будуючи свій, власний, ландшафт", - зазначив Резніков.

Він також повідомив, що зараз готується до відкриття "до 10 листопада - два нові КПВВ у населених пунктах Щастя і Золоте, про що була розмова в Парижі".

Автор: 

Донбас (22354) перемир’я (892) Резніков Олексій (1445) розведення сил (141)


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Топ коментарі
+65
Наволоч !
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17.10.2020 08:43
+55
Правильный заголовок, Украина готовит новое отступление.
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17.10.2020 08:55
+45
Готовят новое? А что не так со старым? Завонялось немного?
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17.10.2020 08:40
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а шо они делают? И Вы еще потакаете.
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17.10.2020 17:27 Відповісти
якщо одразу до столиці, то може народ зрештою зрозуміє, що у нас за влада і що з нею треба зробити??
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18.10.2020 09:13 Відповісти
*****, чешется у него в одном месте - понты нужно погонять...
Теперь солдатам на новом месте закапываться. Проще вырыть одну общую ямку для предателей, вредителей и усравшихся паникеров...
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17.10.2020 17:23 Відповісти
Любой договор с Рашкой-ничего не стоит. Она обманет в любой подходящий для нее момент. На территорию которая оставила Украина-рашка оч быстро и одномоментно введет войска ДНРЛНР и скажет что она тут непричем-это все проделки главарей ЛДНР которые потом случайно взорвутся в лифте или в ресторане и концы в воду. Ну а свободная экономическая зона ОРДЛО-это абсурд из абсурдов и возможность Ахметову поднять кучу денег на этой войне и в эконмику ОРДЛО пойдут украинские деньги-на радость Рашке.
С ОРДЛО нужно делать так как Азербайджан делает с Карабахом:делать свою страну и армию сильнее и ждать момента когда вопрос можно решить минимальными потерями-с помощью высокоточного оружия. Ждать когда Рашка ослабнет ей не до ОРДЛО,а Украина наоборот будет сильной и сможет решить этот вопрос.
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17.10.2020 17:24 Відповісти
Презику нужно спросить у Израиля - как те делят свою землю и, как те уничтожают своих предателей во всем мире - привет ВАГНЕРУ - он тебя не забудет!!!
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17.10.2020 18:10 Відповісти
Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств Источник: https://censor.net/ru/n3225328

Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 3037
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17.10.2020 18:42 Відповісти
Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 433
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17.10.2020 18:45 Відповісти
Почему именно Украина т.е.украинские ВСУ находясь на своей территории должны отходить т.е. отступать,если власть держащим хочется пресмыкаться перед оккупантами это их право но ставить страну в позицию виноватости это уже будет слишком чересчур.
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17.10.2020 19:06 Відповісти
"панять и прастить" тех , на ком крови на две расстрельных статьи, могут только те, кто был шутом во время битвы...
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17.10.2020 19:11 Відповісти
Перемога за перемогою від великого ЗЕ! Шановне товариство, привітай_ТЕ ЗЕ з черговою перемогою! Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід!!!
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17.10.2020 19:25 Відповісти
https://uamodna.com/articles/nache-vchora/ НАЧЕ ВЧОРА… на Донеччіні...Нічого у московитів не змінилось.

До чого веде зелена шобла.
26 січня 1918 р. до Києва вступила 10-тисячна орда Михайла Муравйова, почався червоний терор. При штурмі міста застосовувалися отруйні гази, був проведений масовий артобстріл (до 15 тис. снарядів), у результаті якого було зруйновано будинок Грушевського. За наказом Муравйова, більшовицькі війська розстріляли у Києві близько 5 тис. мирних жителів, тероризували громадян УНР, був убитий київський митрополит Володимир.

За даними дослідника Савченка В. А., під час знаходження Муравйова в Києві по місту їздив броньовик з написом "Смерть українцям!".
Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 2990
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17.10.2020 19:38 Відповісти
і скільки вже можна нас розводити? скажіть прямо виконуєм волю путлера.
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17.10.2020 20:21 Відповісти
Партия Регионов версия 2.0
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17.10.2020 20:22 Відповісти
Україна готує нове розведення сил на Донбасі, - Резніков - Цензор.НЕТ 4092 https://censor.net/ru/user/434886 Вопрос надо ставить , не так . Вопрос должен быть такой , Почему не Украинцы : Резников , Зеленский , Арахамия , Ермак , Сивоха , Саакашвили , и т.д. решают за Украинцев , что им нужно делать Украинцы должны решать куда и как нужно отводить войска При всей моей критике Порошенко , он войска не отводил , были только разговоры о минске , но обещать это не значит жениться
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17.10.2020 20:24 Відповісти
власть так устроена. народ выбирает их представителей(депутатов, президентов, мэров), и они ведут политику от имени народа. если будет стоят толпа и кричать, то победит не голос разума а Горло.
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18.10.2020 11:38 Відповісти
Злив території окупантам.
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17.10.2020 22:04 Відповісти
ну-ну , сдаём территории, лёгко, патамушта не им клоунам их отвоёвывать потом...
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17.10.2020 22:23 Відповісти
"новое разведение " - ну тобто розводять нас українців, як тупих лохів. не ясно тільки нащо вся та комедія - одразу б оголосили Україну частиною расєї
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17.10.2020 23:23 Відповісти
Клоун видать уже совсем ох#ел за последнее время.
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17.10.2020 23:50 Відповісти
Roman ******* aef299fc Рома ,как погода в москве или в Питере ,откуда ты строчишь 🤦😂😂😂😂
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18.10.2020 00:13 Відповісти
Войска отводим, лохов разводим.
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18.10.2020 03:50 Відповісти
Уверен, украинская армия на передовой не будет выполнять преступные приказы врагов Украины, полученные из кремля...
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18.10.2020 07:18 Відповісти
Нове "отодвигание границы"? Коли ж це лядство скінчиться? (((
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18.10.2020 12:56 Відповісти
Помаленьку здаєм то що здобули і зберегли людською кров'ю ! Цвіт нації відали своє життя за наше демократичне життя. Ми привели до влади 95 квартал шоумена і брехунів які тягнуть нас в російське пекло на чолі з царем диктатором Путіним . Де наші демократи і патріоти нашої країни які постійно боруться між собою які теж хочуть бути князьками. СХАМЕНІТСЯ! Думайте за майбутьне нації і розвитку держави ! Це ви привели внутрішньою гризнею до того що прийшли до влади такі сили які не думають за державу і народ а за своє майбутьне в єдиному слов'янському союзі царь- диктатор Путін а Зеленський і Лукашенко бачимо по Білорусії . Ми цього хочемо?
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18.10.2020 13:50 Відповісти
А чого ви чекали від "резнікових" які тут тільки крадут бюджетні кошти і жити тут не збираються? Їм усім "нікакой разніци" бо тут все чуже для них і вони тут тимчасово...
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18.10.2020 13:59 Відповісти
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