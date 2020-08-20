УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8135 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 182 81

На засіданні ТКГ погоджено чотири нові ділянки розведення сил, - Офіс Президента

На засіданні ТКГ погоджено чотири нові ділянки розведення сил, - Офіс Президента

У форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в  цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення.

Протягом 24 днів на Донбасі в результаті бойових дій не загинув жоден український військовий.

У сфері безпеки групі було досягнуто домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про розведення сил на Донбасі: "Єдина проблема - розведення зроблено не вздовж всієї лінії розмежування"

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, яке допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи говорилося, що українське підприємство з водозабезпечення буде продовжувати здійснювати на постійній основі поставки питної води українському населенню, яке проживає на тимчасово окупованій території.

"В рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона вкотре наголосила на необхідності виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди, - журналіст Гармаш

Під час роботи групи з політичних питань українська сторона "наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра".

"Леонід Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність Постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році "Закону України" Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015)", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив раніше, що в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції, яке триває другий день, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховній Раді з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.

Для нових глави української делегації - президента України в 1991-1994 рр. - Леоніда Кравчука і першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна це перше засідання ТКГ.

Автор: 

Донбас (22358) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725) розведення сил (141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории. Источник: https://censor.net.ua/n3214840
------------------------------------
Тобто для пролонгації незаконного постачання води і збиралася ця ТКГ.
показати весь коментар
20.08.2020 01:45 Відповісти
+19
Не врите, говорите прямо, ибо и так всем понятно:
"Четыре новых участка ОТСТУПЛЕНИЯ!"
показати весь коментар
20.08.2020 02:11 Відповісти
+12
кстати, немногие в курсе что вот эта вода поступает в лугандон абсолютно БЕСПЛАТНО для них. И тамошние жители безумно гордятся и радуются что им НЕ НАДО платить за эту воду (комунальщики им выставляют мизерную оплату которая просто капает на карман местным главарям). В Украину не поступает ни копейки оплаты, а компенсируем эти убытки МЫ С ВАМИ путем повышения НАШИХ тарифов. Похожая ситуация с ел. енергией и газом.
Вот и получается для жителей лугандона: комунальные копейки, две пенсии (от лаптей и Украины) - чего ж не радоваться "независимой рыспублике"?
показати весь коментар
20.08.2020 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории. Источник: https://censor.net.ua/n3214840
------------------------------------
Тобто для пролонгації незаконного постачання води і збиралася ця ТКГ.
показати весь коментар
20.08.2020 01:45 Відповісти
кстати, немногие в курсе что вот эта вода поступает в лугандон абсолютно БЕСПЛАТНО для них. И тамошние жители безумно гордятся и радуются что им НЕ НАДО платить за эту воду (комунальщики им выставляют мизерную оплату которая просто капает на карман местным главарям). В Украину не поступает ни копейки оплаты, а компенсируем эти убытки МЫ С ВАМИ путем повышения НАШИХ тарифов. Похожая ситуация с ел. енергией и газом.
Вот и получается для жителей лугандона: комунальные копейки, две пенсии (от лаптей и Украины) - чего ж не радоваться "независимой рыспублике"?
показати весь коментар
20.08.2020 08:45 Відповісти
На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 968
показати весь коментар
20.08.2020 07:21 Відповісти
Скажите а в чем вообще заключаются ваши переговоры и компромисы если на етих переговорах Украина стоит раком а ее сношают во всех позах и дают указания как лучше капитулировать? ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!!!
показати весь коментар
20.08.2020 01:47 Відповісти
Як порноактрису.
показати весь коментар
20.08.2020 07:56 Відповісти
Я считаю в таких условиях день независимости позорно праздновать, Здесь и сегодня независимостью и не пахнет, Украина находится под окупацией кремля и каких то кремлевских прихвостней типо штангенциркулей и полностью выполняет его позорные требования.
показати весь коментар
20.08.2020 01:51 Відповісти
Логично, петики. В понедельник все на рабоих местах - диванах!
показати весь коментар
20.08.2020 02:12 Відповісти
На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 9345
показати весь коментар
20.08.2020 07:23 Відповісти
и пошла здача....
показати весь коментар
20.08.2020 01:56 Відповісти
Незрозуміло, про яке розведення йде мова, коли російські окупанти інтенсивно укріплюються на своїх позиціях, будують інженерні конструкції. "Розведення" до тилу українських військ продовжуються -- знову в степ, без права опору. Це схоже на різання по кусочку, допоки? Росія ж ніколи не віддасть захоплену територію.
показати весь коментар
20.08.2020 08:03 Відповісти
та порох те все.....
показати весь коментар
20.08.2020 08:14 Відповісти
незрозумило зовсим инше, чому мени таки запытання зададають педикюрши?
показати весь коментар
20.08.2020 08:16 Відповісти
Ответ на вопрос "допоки?" кроется в самой очевидной проблеме: мерзавцы, которых с голубых экранов слушает украинское быдло, решили, что выборы надо проводить раз в 5 лет(а было и в 6). А быдлу все равно. Поприколу.
показати весь коментар
20.08.2020 08:50 Відповісти
Вы там согласовывайте, хоть ежа с мотком колючей проволоки спаривайте..Домики-то в Ростове подготовили?
показати весь коментар
20.08.2020 01:58 Відповісти
Здеся развод....
Лохів та неЛохів..
В дві шеренги становись!
🤣
Лохи налево неЛохи направо!!
показати весь коментар
20.08.2020 02:06 Відповісти
Не врите, говорите прямо, ибо и так всем понятно:
"Четыре новых участка ОТСТУПЛЕНИЯ!"
показати весь коментар
20.08.2020 02:11 Відповісти
Все, как и говорил ЗЕлупонек в Квартале - Роися отовигает границу вглубь Украины.
показати весь коментар
20.08.2020 02:26 Відповісти
увы, благодаря бубочке, на самом деле сейчас отсасывает Украина. Отсасывает как актриса немецкого фильма для взрослых.
Целый год население Украины только повизгивает: "импичмент!", "на Ростов!", "зрада!"
показати весь коментар
20.08.2020 05:23 Відповісти
Жосчє і брутальнєє? На слєдующіх виборах побєдіт сєрдючка?
показати весь коментар
20.08.2020 06:31 Відповісти
Сводка ИС: оккупанты целенаправленно готовятся к боевым действиям и препятствуют наблюдателям

на протяжении недели на базе частей и подразделений обоих «корпусов» так же проводились занятия по боевой подготовке объединенных батальонно-тактических формирований, которые состоят из территориальных подразделений т.н. «МВД Л/ДНР». В рамках указанного процесса были проведены занятия с командирами подразделений ОБТФ по порядку размещения личного состава в полевых условиях и тактико-специальные занятия со снайперами ОБТФ. Для недопущения выявления отдельных аспектов деятельности и фактов нарушения Минских договоренностей личным составом вооруженных формирований российских оккупационнымх войск, их командование продолжает проводить мероприятия по препятствию работе СММ ОБСЕ. Так, в ходе указанного периода вооруженные формирования оккупантов активно применяли средства РЭБ для создания помех в каналах управления БПЛА СММ ОБСЕ
https://sprotyv.info/analitica/svodka-is-okkupanty-celenapravlenno-gotovyatsya-k-boevym-dejstviyam-i-prepyatstvujut-nabljudatelyam

Россия стягивает военную технику на Донбасс. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников. ---- https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
показати весь коментар
20.08.2020 02:43 Відповісти
Зелох, продолжает дальше смотреть в глаза ***** путина.
показати весь коментар
20.08.2020 02:45 Відповісти
Та, не, Сцыкло Оманское ему в очко смотрит где чего вылизать
показати весь коментар
20.08.2020 08:04 Відповісти
Идти впрямую-в лоб сцыкло ***** не способен.Новые санкции окончательно добьют ****** рашку. А, если войдет в необозримые просторы Украины с мечом-от него же и погибнет-славяне не любят непрошенных ворогов. Остаются лишь понты-держите меня всемером..-всех,типа порву. Лохи ведутся..
показати весь коментар
20.08.2020 02:51 Відповісти
Зельцман с дерьмаком делают все для того, чтобы кацапам было удобнее захватывать нашу землю - и войска наши отводят и разминирование местности. Когда там уже кацапские миротворцы под флагом ООН или ОБСЕ будут наблюдать за "выборами"?
показати весь коментар
20.08.2020 04:36 Відповісти
Типа войска до Дніпра отводим?
показати весь коментар
20.08.2020 04:44 Відповісти
Не тільки. Міняємо Конституцію, як і вимагали росіяни.
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера". Источник: https://censor.net/n3214840
показати весь коментар
20.08.2020 06:17 Відповісти
До Конча Заспа.
показати весь коментар
20.08.2020 08:17 Відповісти
Да чего мелочиться? Давай сразу рубль вводи и переименовывай ОФИС ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ в ОФИС ГУБЕРНАТОРА НОВОРОССИИ
показати весь коментар
20.08.2020 05:25 Відповісти
Після виборів. Ходять чутки що Україна в обличчі Кравчука та Фокіна погодилася провести вибори в ОРДЛО. А там- референдум, Плотницький з Пушиліним у ВР та кабміні...

Але ж це не зрада, ні.
показати весь коментар
20.08.2020 06:15 Відповісти
Чутки залишаються чутками до того часу, коли ці чутки не будуть озвучені офіційною владою. В цьому випадку це буде командою від влади на її винос.
показати весь коментар
20.08.2020 06:40 Відповісти
А воносить її хто буде? Всє усталі!
показати весь коментар
20.08.2020 06:43 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3214840/019214c6-5769-7157-a61b-503cd6b131b3 https://censor.net/comments/locate/3214840/019214c6-5769-7157-a61b-503cd6b131b3
показати весь коментар
20.08.2020 07:00 Відповісти
Ага. Влада вже боїться.
показати весь коментар
20.08.2020 06:44 Відповісти
не только боится, но и ссыться как щенок при каждом испуге. Проблема в том, что украинцам кажется, что этого обсыкания достаточно для контроля власти и они вместо того, что бы озеленить какой-нибудь каштан в Киеве начинают ждать очередного нарушения красной линии.
показати весь коментар
20.08.2020 07:05 Відповісти
Ну що я можу сказати?- Привітаємо кацапів з їх черговою перемогою!
показати весь коментар
20.08.2020 06:10 Відповісти
не мона так, а кулемет хто мняты буде?
показати весь коментар
20.08.2020 07:29 Відповісти
Мы псковские, мы псковские... - https://www.youtube.com/watch?v=uD_LXWZKL1s
показати весь коментар
20.08.2020 06:27 Відповісти
Привет,приднестровье ',а знаете почему?им очень хочется дружить и торговать с кацапами как нечего и не было)А потом вам помогут выбрать вашего додона)
показати весь коментар
20.08.2020 06:38 Відповісти
уже выбрали
показати весь коментар
20.08.2020 06:41 Відповісти
Правда забыла упомянуть о том что обязались "договариваться с ОРДЛО об изменениях в конституции" и устроить амнистию террористам во всяком случаи акцентирують на это пропагандонские сми (а наши это специально вырезали)как последним временем укр сми утаивают почемуто чтоб не волновать патриотические силы а кацапские в то время оказывается говорят правду и не скрывают так и было с формулой штайнмаера когда мы узнали из кацапских сми а наши молчали и еще огрызались мол кацапы врут это фейк потом пришлось самим обьяснятся и оказалось правдой
показати весь коментар
20.08.2020 06:46 Відповісти
На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3503
показати весь коментар
20.08.2020 06:47 Відповісти
шестёрки кремля
показати весь коментар
20.08.2020 06:49 Відповісти
Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/n3214840.

Доки Україна чекала виконання попередніх домовленностей, сепари викопали нову лінію укріплень. Відео про те, як копають сепарські окопи поряд з нашим опорником було вже на "Цензорі". Так що довго будем "ожидать".
показати весь коментар
20.08.2020 06:51 Відповісти
Треба ж дати якусь роботу "тій стороні", щоб не стріляли, відійдемо ще на кількох ділянках, нехай потім сепари (чи, хто вони там) на них риють нові окопи. Таким "макаром" поки до Києва дориються, то із сил виб*ються, бери їх тоді голими руками. Яка геніальна стратегія і тактика головнокомандуючого!
показати весь коментар
20.08.2020 07:22 Відповісти
Меня всегда умиляло,когда Зе-виборцi казали проте як "честно" заробив своi мiльони та збудував свiй бiзнес iх пейсатий кумiр.Та мабуть ,не всi ще зрозумiли, ось для кого,вже на прикладi неньки Украiни вiн показуе,як заробляються "чеснi" мiльони беручи "зi всiх бокiв" за сдачу iнтересiв держави,розплачуючись чужими життями.ВСУ розмiновуе, вiдходить,заходять сепари,та облаштовують новi позицii.Ми нiчого не бачимо,може при вiдводi ми ше й будматерiали для сепарiв залишаемо на вiдведенних позицiях,щоб вони не гаяли часу?За який пейсатий прайс таке можна робити,як ви вважаете?
показати весь коментар
20.08.2020 07:49 Відповісти
Тим часом подейкують що батьки Зеленського уже переїхали в його віллу під Ялтою.
А Лєнки так уже два місяці не видно.
показати весь коментар
20.08.2020 07:53 Відповісти
Розведення військ по Збруч. План Кремля Осел Оманський виконує ретельно та стабільно.
показати весь коментар
20.08.2020 08:21 Відповісти
отступаем до Киева, угадал??? ах вы сук......вантно-зеленые.
показати весь коментар
20.08.2020 08:40 Відповісти
чмошніки здають країну кусочками...наголосували,с#ки?
показати весь коментар
20.08.2020 08:45 Відповісти
Твари!
показати весь коментар
20.08.2020 09:07 Відповісти
А зеленый обосрыш все украинские земли под шумок сдает,позорище всех зебилов.
показати весь коментар
20.08.2020 09:08 Відповісти
Так, так, познімайте міни, відведіть війська - щоб кацапам було легше підбиратися до наших позицій і вже як бити, то "наверняка".
показати весь коментар
20.08.2020 09:36 Відповісти
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div

тупой мэр

@B00hBkWF4q16Div

·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1296312916489179136 2 ч

Неужели за это отдавали жизни украинские воины? За лядский сценарий под диктовку Москвы?
показати весь коментар
20.08.2020 11:00 Відповісти
https://twitter.com/nazareye
https://twitter.com/nazareye

Назар Приходько

@nazareye

·https://twitter.com/nazareye/status/1296213057509654528 9 ч

ТКГ домовилася про 4 нові ділянки розведення... Замість "Хорватського сценарію" - все більше бл.дський...
показати весь коментар
20.08.2020 11:16 Відповісти
забыли КИЕВ!!! Когда он попадет в "ДОГОВОРНУЮ" зону? Мало тысячелетних историй?
показати весь коментар
20.08.2020 11:44 Відповісти
І чого вже всі замовчали про "формулу Штайнмаєра" ! Раніше було :"Караул!!!" , а зараз вже всі згодились з такою ганьбою ??? Здаємо Україну всі разом?
показати весь коментар
20.08.2020 12:01 Відповісти
План капитуляции от Ермака в действии.
показати весь коментар
20.08.2020 14:02 Відповісти
Разведение лохов это называется. Почему - разведение?? А не вывод рассийских войск, наемников и техники с нашей территории??!

Толку с разведения никакого... РФ и марионетки кремля не отводят свои войска, а наоборот захватывают серую зону...то есть украинские земли.
показати весь коментар
20.08.2020 14:11 Відповісти
 
 