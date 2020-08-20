На засіданні ТКГ погоджено чотири нові ділянки розведення сил, - Офіс Президента
У форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення.
Протягом 24 днів на Донбасі в результаті бойових дій не загинув жоден український військовий.
У сфері безпеки групі було досягнуто домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року.
Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, яке допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.
Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.
Під час обговорення підсумків роботи економічної групи говорилося, що українське підприємство з водозабезпечення буде продовжувати здійснювати на постійній основі поставки питної води українському населенню, яке проживає на тимчасово окупованій території.
"В рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.
Українська сторона вкотре наголосила на необхідності виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.
Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони", - наголошується в повідомленні.
Під час роботи групи з політичних питань українська сторона "наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра".
"Леонід Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність Постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році "Закону України" Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015)", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив раніше, що в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції, яке триває другий день, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховній Раді з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.
Для нових глави української делегації - президента України в 1991-1994 рр. - Леоніда Кравчука і першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна це перше засідання ТКГ.
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Тобто для пролонгації незаконного постачання води і збиралася ця ТКГ.
Вот и получается для жителей лугандона: комунальные копейки, две пенсии (от лаптей и Украины) - чего ж не радоваться "независимой рыспублике"?
Лохів та неЛохів..
В дві шеренги становись!
🤣
Лохи налево неЛохи направо!!
"Четыре новых участка ОТСТУПЛЕНИЯ!"
Целый год население Украины только повизгивает: "импичмент!", "на Ростов!", "зрада!"
на протяжении недели на базе частей и подразделений обоих «корпусов» так же проводились занятия по боевой подготовке объединенных батальонно-тактических формирований, которые состоят из территориальных подразделений т.н. «МВД Л/ДНР». В рамках указанного процесса были проведены занятия с командирами подразделений ОБТФ по порядку размещения личного состава в полевых условиях и тактико-специальные занятия со снайперами ОБТФ. Для недопущения выявления отдельных аспектов деятельности и фактов нарушения Минских договоренностей личным составом вооруженных формирований российских оккупационнымх войск, их командование продолжает проводить мероприятия по препятствию работе СММ ОБСЕ. Так, в ходе указанного периода вооруженные формирования оккупантов активно применяли средства РЭБ для создания помех в каналах управления БПЛА СММ ОБСЕ
https://sprotyv.info/analitica/svodka-is-okkupanty-celenapravlenno-gotovyatsya-k-boevym-dejstviyam-i-prepyatstvujut-nabljudatelyam
Россия стягивает военную технику на Донбасс. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников. ---- https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера". Источник: https://censor.net/n3214840
Але ж це не зрада, ні.
Доки Україна чекала виконання попередніх домовленностей, сепари викопали нову лінію укріплень. Відео про те, як копають сепарські окопи поряд з нашим опорником було вже на "Цензорі". Так що довго будем "ожидать".
А Лєнки так уже два місяці не видно.
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1296312916489179136 2 ч
Неужели за это отдавали жизни украинские воины? За лядский сценарий под диктовку Москвы?
https://twitter.com/nazareye
Назар Приходько
@nazareye
·https://twitter.com/nazareye/status/1296213057509654528 9 ч
ТКГ домовилася про 4 нові ділянки розведення... Замість "Хорватського сценарію" - все більше бл.дський...
Толку с разведения никакого... РФ и марионетки кремля не отводят свои войска, а наоборот захватывают серую зону...то есть украинские земли.