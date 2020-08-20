На засіданні ТКГ погоджено чотири нові ділянки розведення сил, - Офіс Президента

У форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що після введення пакету додаткових заходів щодо консолідації режиму припинення вогню з 27 липня в цілому дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення.

Протягом 24 днів на Донбасі в результаті бойових дій не загинув жоден український військовий.

У сфері безпеки групі було досягнуто домовленостей щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту "нормандської четвірки" від 9 грудня 2019 року.

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Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, яке допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи говорилося, що українське підприємство з водозабезпечення буде продовжувати здійснювати на постійній основі поставки питної води українському населенню, яке проживає на тимчасово окупованій території.

"В рамках гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона вкотре наголосила на необхідності виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони", - наголошується в повідомленні.

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Під час роботи групи з політичних питань українська сторона "наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації "формули Штайнмаєра".

"Леонід Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність Постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році "Закону України" Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015)", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив раніше, що в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції, яке триває другий день, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховній Раді з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.

Для нових глави української делегації - президента України в 1991-1994 рр. - Леоніда Кравчука і першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна це перше засідання ТКГ.