На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента
В формате видеоконференции прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.
В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.
Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, которое поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.
Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.
При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.
"В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.
Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - отмечается в сообщении.
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".
"Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015)", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил ранее, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции, которое продолжается второй день, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.
Для новых главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. - Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина это первое заседание ТКГ.
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Тобто для пролонгації незаконного постачання води і збиралася ця ТКГ.
Вот и получается для жителей лугандона: комунальные копейки, две пенсии (от лаптей и Украины) - чего ж не радоваться "независимой рыспублике"?
Лохів та неЛохів..
В дві шеренги становись!
🤣
Лохи налево неЛохи направо!!
"Четыре новых участка ОТСТУПЛЕНИЯ!"
Целый год население Украины только повизгивает: "импичмент!", "на Ростов!", "зрада!"
на протяжении недели на базе частей и подразделений обоих «корпусов» так же проводились занятия по боевой подготовке объединенных батальонно-тактических формирований, которые состоят из территориальных подразделений т.н. «МВД Л/ДНР». В рамках указанного процесса были проведены занятия с командирами подразделений ОБТФ по порядку размещения личного состава в полевых условиях и тактико-специальные занятия со снайперами ОБТФ. Для недопущения выявления отдельных аспектов деятельности и фактов нарушения Минских договоренностей личным составом вооруженных формирований российских оккупационнымх войск, их командование продолжает проводить мероприятия по препятствию работе СММ ОБСЕ. Так, в ходе указанного периода вооруженные формирования оккупантов активно применяли средства РЭБ для создания помех в каналах управления БПЛА СММ ОБСЕ
https://sprotyv.info/analitica/svodka-is-okkupanty-celenapravlenno-gotovyatsya-k-boevym-dejstviyam-i-prepyatstvujut-nabljudatelyam
Россия стягивает военную технику на Донбасс. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников. ---- https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера". Источник: https://censor.net/n3214840
Але ж це не зрада, ні.
Доки Україна чекала виконання попередніх домовленностей, сепари викопали нову лінію укріплень. Відео про те, як копають сепарські окопи поряд з нашим опорником було вже на "Цензорі". Так що довго будем "ожидать".
А Лєнки так уже два місяці не видно.
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1296312916489179136 2 ч
Неужели за это отдавали жизни украинские воины? За лядский сценарий под диктовку Москвы?
https://twitter.com/nazareye
Назар Приходько
@nazareye
·https://twitter.com/nazareye/status/1296213057509654528 9 ч
ТКГ домовилася про 4 нові ділянки розведення... Замість "Хорватського сценарію" - все більше бл.дський...
Толку с разведения никакого... РФ и марионетки кремля не отводят свои войска, а наоборот захватывают серую зону...то есть украинские земли.