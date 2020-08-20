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Новости Агрессия России против Украины
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На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента

На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента

В формате видеоконференции прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного его нарушения.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В районе Луганского зафиксирован провокационный вражеский обстрел из стрелкового оружия, - пресс-центр ОС

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, которое поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.

"В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула необходимость выполнения всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Также читайте: Фокин о работе в ТКГ: "Я буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса"

Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - отмечается в сообщении.

Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера".

"Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления Верховной Рады "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015)", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил ранее, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в формате видеоконференции, которое продолжается второй день, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться к Верховной Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.

Для новых главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. - Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина это первое заседание ТКГ.

Читайте также: Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ

Автор: 

Донбасс (26958) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) разведение сил (144)


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Топ комментарии
+20
При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории. Источник: https://censor.net.ua/n3214840
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Тобто для пролонгації незаконного постачання води і збиралася ця ТКГ.
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20.08.2020 01:45 Ответить
+19
Не врите, говорите прямо, ибо и так всем понятно:
"Четыре новых участка ОТСТУПЛЕНИЯ!"
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20.08.2020 02:11 Ответить
+12
кстати, немногие в курсе что вот эта вода поступает в лугандон абсолютно БЕСПЛАТНО для них. И тамошние жители безумно гордятся и радуются что им НЕ НАДО платить за эту воду (комунальщики им выставляют мизерную оплату которая просто капает на карман местным главарям). В Украину не поступает ни копейки оплаты, а компенсируем эти убытки МЫ С ВАМИ путем повышения НАШИХ тарифов. Похожая ситуация с ел. енергией и газом.
Вот и получается для жителей лугандона: комунальные копейки, две пенсии (от лаптей и Украины) - чего ж не радоваться "независимой рыспублике"?
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20.08.2020 08:45 Ответить
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При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению будет продолжать осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории. Источник: https://censor.net.ua/n3214840
------------------------------------
Тобто для пролонгації незаконного постачання води і збиралася ця ТКГ.
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20.08.2020 01:45 Ответить
кстати, немногие в курсе что вот эта вода поступает в лугандон абсолютно БЕСПЛАТНО для них. И тамошние жители безумно гордятся и радуются что им НЕ НАДО платить за эту воду (комунальщики им выставляют мизерную оплату которая просто капает на карман местным главарям). В Украину не поступает ни копейки оплаты, а компенсируем эти убытки МЫ С ВАМИ путем повышения НАШИХ тарифов. Похожая ситуация с ел. енергией и газом.
Вот и получается для жителей лугандона: комунальные копейки, две пенсии (от лаптей и Украины) - чего ж не радоваться "независимой рыспублике"?
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20.08.2020 08:45 Ответить
На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 968
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20.08.2020 07:21 Ответить
Скажите а в чем вообще заключаются ваши переговоры и компромисы если на етих переговорах Украина стоит раком а ее сношают во всех позах и дают указания как лучше капитулировать? ХАЙЛЬ ГИТЛЕР!!!
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20.08.2020 01:47 Ответить
Як порноактрису.
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20.08.2020 07:56 Ответить
Я считаю в таких условиях день независимости позорно праздновать, Здесь и сегодня независимостью и не пахнет, Украина находится под окупацией кремля и каких то кремлевских прихвостней типо штангенциркулей и полностью выполняет его позорные требования.
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20.08.2020 01:51 Ответить
Логично, петики. В понедельник все на рабоих местах - диванах!
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20.08.2020 02:12 Ответить
На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 9345
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20.08.2020 07:23 Ответить
и пошла здача....
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20.08.2020 01:56 Ответить
Незрозуміло, про яке розведення йде мова, коли російські окупанти інтенсивно укріплюються на своїх позиціях, будують інженерні конструкції. "Розведення" до тилу українських військ продовжуються -- знову в степ, без права опору. Це схоже на різання по кусочку, допоки? Росія ж ніколи не віддасть захоплену територію.
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20.08.2020 08:03 Ответить
та порох те все.....
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20.08.2020 08:14 Ответить
незрозумило зовсим инше, чому мени таки запытання зададають педикюрши?
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20.08.2020 08:16 Ответить
Ответ на вопрос "допоки?" кроется в самой очевидной проблеме: мерзавцы, которых с голубых экранов слушает украинское быдло, решили, что выборы надо проводить раз в 5 лет(а было и в 6). А быдлу все равно. Поприколу.
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20.08.2020 08:50 Ответить
Вы там согласовывайте, хоть ежа с мотком колючей проволоки спаривайте..Домики-то в Ростове подготовили?
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20.08.2020 01:58 Ответить
Здеся развод....
Лохів та неЛохів..
В дві шеренги становись!
🤣
Лохи налево неЛохи направо!!
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20.08.2020 02:06 Ответить
Не врите, говорите прямо, ибо и так всем понятно:
"Четыре новых участка ОТСТУПЛЕНИЯ!"
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20.08.2020 02:11 Ответить
Все, как и говорил ЗЕлупонек в Квартале - Роися отовигает границу вглубь Украины.
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20.08.2020 02:26 Ответить
увы, благодаря бубочке, на самом деле сейчас отсасывает Украина. Отсасывает как актриса немецкого фильма для взрослых.
Целый год население Украины только повизгивает: "импичмент!", "на Ростов!", "зрада!"
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20.08.2020 05:23 Ответить
Жосчє і брутальнєє? На слєдующіх виборах побєдіт сєрдючка?
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20.08.2020 06:31 Ответить
Сводка ИС: оккупанты целенаправленно готовятся к боевым действиям и препятствуют наблюдателям

на протяжении недели на базе частей и подразделений обоих «корпусов» так же проводились занятия по боевой подготовке объединенных батальонно-тактических формирований, которые состоят из территориальных подразделений т.н. «МВД Л/ДНР». В рамках указанного процесса были проведены занятия с командирами подразделений ОБТФ по порядку размещения личного состава в полевых условиях и тактико-специальные занятия со снайперами ОБТФ. Для недопущения выявления отдельных аспектов деятельности и фактов нарушения Минских договоренностей личным составом вооруженных формирований российских оккупационнымх войск, их командование продолжает проводить мероприятия по препятствию работе СММ ОБСЕ. Так, в ходе указанного периода вооруженные формирования оккупантов активно применяли средства РЭБ для создания помех в каналах управления БПЛА СММ ОБСЕ
https://sprotyv.info/analitica/svodka-is-okkupanty-celenapravlenno-gotovyatsya-k-boevym-dejstviyam-i-prepyatstvujut-nabljudatelyam

Россия стягивает военную технику на Донбасс. Так, в течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено около 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, отдельными грузовиками россияне завезли очередную партию беспилотников. ---- https://inforesist.org/rossiya-styagivaet-********-tehniku-na-donbass/
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20.08.2020 02:43 Ответить
Зелох, продолжает дальше смотреть в глаза ***** путина.
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20.08.2020 02:45 Ответить
Та, не, Сцыкло Оманское ему в очко смотрит где чего вылизать
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20.08.2020 08:04 Ответить
Идти впрямую-в лоб сцыкло ***** не способен.Новые санкции окончательно добьют ****** рашку. А, если войдет в необозримые просторы Украины с мечом-от него же и погибнет-славяне не любят непрошенных ворогов. Остаются лишь понты-держите меня всемером..-всех,типа порву. Лохи ведутся..
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20.08.2020 02:51 Ответить
Зельцман с дерьмаком делают все для того, чтобы кацапам было удобнее захватывать нашу землю - и войска наши отводят и разминирование местности. Когда там уже кацапские миротворцы под флагом ООН или ОБСЕ будут наблюдать за "выборами"?
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20.08.2020 04:36 Ответить
Типа войска до Дніпра отводим?
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20.08.2020 04:44 Ответить
Не тільки. Міняємо Конституцію, як і вимагали росіяни.
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера". Источник: https://censor.net/n3214840
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20.08.2020 06:17 Ответить
До Конча Заспа.
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20.08.2020 08:17 Ответить
Да чего мелочиться? Давай сразу рубль вводи и переименовывай ОФИС ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ в ОФИС ГУБЕРНАТОРА НОВОРОССИИ
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20.08.2020 05:25 Ответить
Після виборів. Ходять чутки що Україна в обличчі Кравчука та Фокіна погодилася провести вибори в ОРДЛО. А там- референдум, Плотницький з Пушиліним у ВР та кабміні...

Але ж це не зрада, ні.
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20.08.2020 06:15 Ответить
Чутки залишаються чутками до того часу, коли ці чутки не будуть озвучені офіційною владою. В цьому випадку це буде командою від влади на її винос.
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20.08.2020 06:40 Ответить
А воносить її хто буде? Всє усталі!
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20.08.2020 06:43 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3214840/019214c6-5769-7157-a61b-503cd6b131b3 https://censor.net/comments/locate/3214840/019214c6-5769-7157-a61b-503cd6b131b3
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20.08.2020 07:00 Ответить
Ага. Влада вже боїться.
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20.08.2020 06:44 Ответить
не только боится, но и ссыться как щенок при каждом испуге. Проблема в том, что украинцам кажется, что этого обсыкания достаточно для контроля власти и они вместо того, что бы озеленить какой-нибудь каштан в Киеве начинают ждать очередного нарушения красной линии.
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20.08.2020 07:05 Ответить
Ну що я можу сказати?- Привітаємо кацапів з їх черговою перемогою!
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20.08.2020 06:10 Ответить
не мона так, а кулемет хто мняты буде?
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20.08.2020 07:29 Ответить
Мы псковские, мы псковские... - https://www.youtube.com/watch?v=uD_LXWZKL1s
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20.08.2020 06:27 Ответить
Привет,приднестровье ',а знаете почему?им очень хочется дружить и торговать с кацапами как нечего и не было)А потом вам помогут выбрать вашего додона)
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20.08.2020 06:38 Ответить
уже выбрали
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20.08.2020 06:41 Ответить
Правда забыла упомянуть о том что обязались "договариваться с ОРДЛО об изменениях в конституции" и устроить амнистию террористам во всяком случаи акцентирують на это пропагандонские сми (а наши это специально вырезали)как последним временем укр сми утаивают почемуто чтоб не волновать патриотические силы а кацапские в то время оказывается говорят правду и не скрывают так и было с формулой штайнмаера когда мы узнали из кацапских сми а наши молчали и еще огрызались мол кацапы врут это фейк потом пришлось самим обьяснятся и оказалось правдой
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20.08.2020 06:46 Ответить
На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3503
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20.08.2020 06:47 Ответить
шестёрки кремля
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20.08.2020 06:49 Ответить
Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/n3214840.

Доки Україна чекала виконання попередніх домовленностей, сепари викопали нову лінію укріплень. Відео про те, як копають сепарські окопи поряд з нашим опорником було вже на "Цензорі". Так що довго будем "ожидать".
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20.08.2020 06:51 Ответить
Треба ж дати якусь роботу "тій стороні", щоб не стріляли, відійдемо ще на кількох ділянках, нехай потім сепари (чи, хто вони там) на них риють нові окопи. Таким "макаром" поки до Києва дориються, то із сил виб*ються, бери їх тоді голими руками. Яка геніальна стратегія і тактика головнокомандуючого!
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20.08.2020 07:22 Ответить
Меня всегда умиляло,когда Зе-виборцi казали проте як "честно" заробив своi мiльони та збудував свiй бiзнес iх пейсатий кумiр.Та мабуть ,не всi ще зрозумiли, ось для кого,вже на прикладi неньки Украiни вiн показуе,як заробляються "чеснi" мiльони беручи "зi всiх бокiв" за сдачу iнтересiв держави,розплачуючись чужими життями.ВСУ розмiновуе, вiдходить,заходять сепари,та облаштовують новi позицii.Ми нiчого не бачимо,може при вiдводi ми ше й будматерiали для сепарiв залишаемо на вiдведенних позицiях,щоб вони не гаяли часу?За який пейсатий прайс таке можна робити,як ви вважаете?
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20.08.2020 07:49 Ответить
Тим часом подейкують що батьки Зеленського уже переїхали в його віллу під Ялтою.
А Лєнки так уже два місяці не видно.
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20.08.2020 07:53 Ответить
Розведення військ по Збруч. План Кремля Осел Оманський виконує ретельно та стабільно.
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20.08.2020 08:21 Ответить
отступаем до Киева, угадал??? ах вы сук......вантно-зеленые.
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20.08.2020 08:40 Ответить
чмошніки здають країну кусочками...наголосували,с#ки?
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20.08.2020 08:45 Ответить
Твари!
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20.08.2020 09:07 Ответить
А зеленый обосрыш все украинские земли под шумок сдает,позорище всех зебилов.
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20.08.2020 09:08 Ответить
Так, так, познімайте міни, відведіть війська - щоб кацапам було легше підбиратися до наших позицій і вже як бити, то "наверняка".
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20.08.2020 09:36 Ответить
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div

тупой мэр

@B00hBkWF4q16Div

·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1296312916489179136 2 ч

Неужели за это отдавали жизни украинские воины? За лядский сценарий под диктовку Москвы?
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20.08.2020 11:00 Ответить
https://twitter.com/nazareye
https://twitter.com/nazareye

Назар Приходько

@nazareye

·https://twitter.com/nazareye/status/1296213057509654528 9 ч

ТКГ домовилася про 4 нові ділянки розведення... Замість "Хорватського сценарію" - все більше бл.дський...
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20.08.2020 11:16 Ответить
забыли КИЕВ!!! Когда он попадет в "ДОГОВОРНУЮ" зону? Мало тысячелетних историй?
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20.08.2020 11:44 Ответить
І чого вже всі замовчали про "формулу Штайнмаєра" ! Раніше було :"Караул!!!" , а зараз вже всі згодились з такою ганьбою ??? Здаємо Україну всі разом?
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20.08.2020 12:01 Ответить
План капитуляции от Ермака в действии.
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20.08.2020 14:02 Ответить
Разведение лохов это называется. Почему - разведение?? А не вывод рассийских войск, наемников и техники с нашей территории??!

Толку с разведения никакого... РФ и марионетки кремля не отводят свои войска, а наоборот захватывают серую зону...то есть украинские земли.
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20.08.2020 14:11 Ответить
 
 