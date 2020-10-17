Компания-разработчик вакцины от COVID-19 анонсировала окончание испытаний к концу октября
Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса COVID-19, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективен ли созданный препарат, к концу октября. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в письме Альберта Бурла, главного исполнительного директора компании.
Он отмечает. что заявка на использование вакцины может быть подана регулирующим органам уже на третей неделе ноября. К этому моменту компания рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.
В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. добровольцев. Бурла заверил, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.
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певно, нам не світить
тобто поки інші цивілізації один досліджують, дикуни вже три зляпали ))))
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204· 12 окт.
Русня почала щепити "захисників" своєю вакциною.
Серед результатів різке ослаблення зору, порушення роботи опорно-рухового апарату, сильні болі в суглобах, загострення всіх хронічних хвороб.
Нащадки доктора Менгеле, блд.
А когда прилетела - пришлось подключать свои связи из горздрава. Часть денег вернули, и блеяли "ну мы же не знали, что вы - мать нашей коллеги, конечно бы никаких денег не взяли, простите".
Вот такая вот "бесплатная медицина"
вони виробляють безліч препаратів, які є найкращими в своїй лінійці.
в Германии критическая стадия эпидемии! Меркель в беспокойстве! Врачи в панике!
В Германии за 3 последних МЕСЯЦА от COVID-19 умер 631 человек.
В России умерли 769 человек за 3 последних ДНЯ...
Туда всё равно идти придётся.
В результате - мы с вами имеем возсожность купить 12недельный курс препаратов на основе софосбувира всего за $300-500, а не по цене трёхкомнатной квартиры в Киеве (кстати, интерфероновые "лекарства" от Гепатита С до сих пор есть в каждой аптеке именно по цене квартиры).
И нихера ни слова ни в СМИ, ни от Минздрава, ни инициатив зарегистрировать египетские или индийские женерики и покупать их там занедорого миллионами. Покупают "оригинальные" по 4000 курсов в год, твари. И то, начали хоть что-то делать только при супрунчихе. Но и она не смогла пробить эту стену.
Т.е. всё будет ровно так, как сейчас происходит с группой препаратов на основе софосбувира (лекарство от Гепатита С): оригинальный 12недельный курс стоит $40`000-66`000, а женерики из египта/индии стоят $300-500 (и они реально эффективные!).
Так что ждём египетской вакцины от коронавируса...