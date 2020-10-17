Компания-разработчик вакцины от COVID-19 анонсировала окончание испытаний к концу октября

Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса COVID-19, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективен ли созданный препарат, к концу октября. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в письме Альберта Бурла, главного исполнительного директора компании.



Он отмечает. что заявка на использование вакцины может быть подана регулирующим органам уже на третей неделе ноября. К этому моменту компания рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. добровольцев. Бурла заверил, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.

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