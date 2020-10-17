Компанія-розробник вакцини проти COVID-19 анонсувала завершення випробувань до кінця жовтня

Американська компанія Pfizer, яка займається розробкою вакцини проти коронавірусу COVID-19, розраховує підсумувати частину випробувань і дізнатися, чи ефективний створений препарат, до кінця жовтня. Використання вакцини може початися наприкінці листопада або в грудні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в листі Альберта Бурла, головного виконавчого директора компанії.

Він зазначає. що заявка на використання вакцини може бути подана регулюючим органам вже третього тижня листопада. До цього моменту компанія розраховує упевнитися в безпеці застосування препарату. Використання вакцини може початися наприкінці листопада або в грудні.

У випробуваннях вакцини Pfizer беруть участь приблизно 44 тис. добровольців. Бурла запевнив, що заявка на використання препарату не буде подана, якщо вона виявиться небезпечною.

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