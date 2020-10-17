Компанія-розробник вакцини проти COVID-19 анонсувала завершення випробувань до кінця жовтня
Американська компанія Pfizer, яка займається розробкою вакцини проти коронавірусу COVID-19, розраховує підсумувати частину випробувань і дізнатися, чи ефективний створений препарат, до кінця жовтня. Використання вакцини може початися наприкінці листопада або в грудні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в листі Альберта Бурла, головного виконавчого директора компанії.
Він зазначає. що заявка на використання вакцини може бути подана регулюючим органам вже третього тижня листопада. До цього моменту компанія розраховує упевнитися в безпеці застосування препарату. Використання вакцини може початися наприкінці листопада або в грудні.
У випробуваннях вакцини Pfizer беруть участь приблизно 44 тис. добровольців. Бурла запевнив, що заявка на використання препарату не буде подана, якщо вона виявиться небезпечною.
Будь ласка, зачекайте...
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певно, нам не світить
тобто поки інші цивілізації один досліджують, дикуни вже три зляпали ))))
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204· 12 окт.
Русня почала щепити "захисників" своєю вакциною.
Серед результатів різке ослаблення зору, порушення роботи опорно-рухового апарату, сильні болі в суглобах, загострення всіх хронічних хвороб.
Нащадки доктора Менгеле, блд.
А когда прилетела - пришлось подключать свои связи из горздрава. Часть денег вернули, и блеяли "ну мы же не знали, что вы - мать нашей коллеги, конечно бы никаких денег не взяли, простите".
Вот такая вот "бесплатная медицина"
вони виробляють безліч препаратів, які є найкращими в своїй лінійці.
в Германии критическая стадия эпидемии! Меркель в беспокойстве! Врачи в панике!
В Германии за 3 последних МЕСЯЦА от COVID-19 умер 631 человек.
В России умерли 769 человек за 3 последних ДНЯ...
Туда всё равно идти придётся.
В результате - мы с вами имеем возсожность купить 12недельный курс препаратов на основе софосбувира всего за $300-500, а не по цене трёхкомнатной квартиры в Киеве (кстати, интерфероновые "лекарства" от Гепатита С до сих пор есть в каждой аптеке именно по цене квартиры).
И нихера ни слова ни в СМИ, ни от Минздрава, ни инициатив зарегистрировать египетские или индийские женерики и покупать их там занедорого миллионами. Покупают "оригинальные" по 4000 курсов в год, твари. И то, начали хоть что-то делать только при супрунчихе. Но и она не смогла пробить эту стену.
Т.е. всё будет ровно так, как сейчас происходит с группой препаратов на основе софосбувира (лекарство от Гепатита С): оригинальный 12недельный курс стоит $40`000-66`000, а женерики из египта/индии стоят $300-500 (и они реально эффективные!).
Так что ждём египетской вакцины от коронавируса...