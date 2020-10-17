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Новини Коронавірус і карантин
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Компанія-розробник вакцини проти COVID-19 анонсувала завершення випробувань до кінця жовтня

Компанія-розробник вакцини проти COVID-19 анонсувала завершення випробувань до кінця жовтня

Американська компанія Pfizer, яка займається розробкою вакцини проти коронавірусу COVID-19, розраховує підсумувати частину випробувань і дізнатися, чи ефективний створений препарат, до кінця жовтня. Використання вакцини може початися наприкінці листопада або в грудні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це йдеться в листі Альберта Бурла, головного виконавчого директора компанії.

Він зазначає. що заявка на використання вакцини може бути подана регулюючим органам вже третього тижня листопада. До цього моменту компанія розраховує упевнитися в безпеці застосування препарату. Використання вакцини може початися наприкінці листопада або в грудні.

У випробуваннях вакцини Pfizer беруть участь приблизно 44 тис. добровольців. Бурла запевнив, що заявка на використання препарату не буде подана, якщо вона виявиться небезпечною.

Також читайте: Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Це можливо лише в одному випадку, якщо москалі є авторами, виробниками та розповсюджувачами COVID-19.
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17.10.2020 09:34
+6
передова компанія з космічними технологіями та персоналом ще не виготовила вакцину, а москалі вже хизуються півроку.
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17.10.2020 09:23
+6
Мою мать в 2012-м году прооперировали (банальный аппендицит), так в итоге это обошлось в 1000 баксов. Часть в кассу больницы (благотворительный "добровольный взнос", но без квитанции об оплате ничего не делают), часть нагло и напрямую потребовали анестезиолог и хирург. На мои возмущения по телефону (не могла сразу прилететь из Европы) - сказали что разберутся, на деле пошел заведующий к матери и сказал, дословно, "если твоя шл..шка не успокоится - вылетишь отсюда без больничного, швы пусть она тебе снимает".
А когда прилетела - пришлось подключать свои связи из горздрава. Часть денег вернули, и блеяли "ну мы же не знали, что вы - мать нашей коллеги, конечно бы никаких денег не взяли, простите".
Вот такая вот "бесплатная медицина"
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17.10.2020 09:32
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пфайзер дуже дорогі ліки випускає.
певно, нам не світить
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17.10.2020 09:18 Відповісти
нам - ні (нам дуже б хотіли втюхать рашеський фуфломіцин з рук мертвечука (о Боженько, як це страхітливо звучить!!!) ( хіба то може так співпадати за суттю? )))
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17.10.2020 09:21 Відповісти
передова компанія з космічними технологіями та персоналом ще не виготовила вакцину, а москалі вже хизуються півроку.
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17.10.2020 09:23 Відповісти
так! вже рапортують про фуфломіцін номер 3 (майже готовий) ))))
тобто поки інші цивілізації один досліджують, дикуни вже три зляпали ))))
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17.10.2020 09:30 Відповісти
Та якутський скульптор у три зміни паше
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17.10.2020 09:39 Відповісти
в самом названии расейской вакцины содержится точное описание, что она собой представляет
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17.10.2020 10:01 Відповісти
Це можливо лише в одному випадку, якщо москалі є авторами, виробниками та розповсюджувачами COVID-19.
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17.10.2020 09:34 Відповісти
або просто брехунцями.
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17.10.2020 09:44 Відповісти
Болтать не камни ворочать.
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17.10.2020 09:56 Відповісти
вони, як завжди, краданули недороблений варіант...

самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204· 12 окт.

Русня почала щепити "захисників" своєю вакциною.
Серед результатів різке ослаблення зору, порушення роботи опорно-рухового апарату, сильні болі в суглобах, загострення всіх хронічних хвороб.
Нащадки доктора Менгеле, блд.
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17.10.2020 13:19 Відповісти
в любому випадку це буде дешевше ніж лікуватись чи померти
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17.10.2020 11:19 Відповісти
знаходитись в наших безкоштовних лікарнях буде ще дорожче
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17.10.2020 09:21 Відповісти
Мою мать в 2012-м году прооперировали (банальный аппендицит), так в итоге это обошлось в 1000 баксов. Часть в кассу больницы (благотворительный "добровольный взнос", но без квитанции об оплате ничего не делают), часть нагло и напрямую потребовали анестезиолог и хирург. На мои возмущения по телефону (не могла сразу прилететь из Европы) - сказали что разберутся, на деле пошел заведующий к матери и сказал, дословно, "если твоя шл..шка не успокоится - вылетишь отсюда без больничного, швы пусть она тебе снимает".
А когда прилетела - пришлось подключать свои связи из горздрава. Часть денег вернули, и блеяли "ну мы же не знали, что вы - мать нашей коллеги, конечно бы никаких денег не взяли, простите".
Вот такая вот "бесплатная медицина"
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17.10.2020 09:32 Відповісти
если они узнают, что родственник есть за рубежом, то больному капец.Даже если тот родственник на больного член ложит и не финансирует.
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17.10.2020 10:05 Відповісти
Весь персонал розробника цієї вакцини в обов"язковому порядку має бути нею вакцинований...
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17.10.2020 09:31 Відповісти
і вакцінуються.
вони виробляють безліч препаратів, які є найкращими в своїй лінійці.
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17.10.2020 09:45 Відповісти
Зачем оно нада,вмажся путинской из под крана,зебилы ваш шо не пох?
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17.10.2020 09:44 Відповісти
Может "фашЫзм"?
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17.10.2020 09:53 Відповісти
правильно говорить "фошЫзм" - "аквариумно-ковидский фошЫзм"
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17.10.2020 10:03 Відповісти
Ждём маршЫ жертв коронавируса под ОП?
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17.10.2020 09:54 Відповісти
⚡Российская пропаганда:
в Германии критическая стадия эпидемии! Меркель в беспокойстве! Врачи в панике!

В Германии за 3 последних МЕСЯЦА от COVID-19 умер 631 человек.

В России умерли 769 человек за 3 последних ДНЯ...
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17.10.2020 09:51 Відповісти
Маскали брехливие животние.
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17.10.2020 09:58 Відповісти
Их надо вполиклинику сдать. Для опытов (с)
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17.10.2020 10:30 Відповісти
И Зеленский , гнида , тоже с ними
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17.10.2020 11:42 Відповісти
ну сходи оближи ручку инфекционки
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17.10.2020 10:04 Відповісти
Лучше сразу к психиатру.
Туда всё равно идти придётся.
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17.10.2020 10:07 Відповісти
Пфайзер фуфломицин не выпускает, но и цены у них, что можно выздороветь от одного только ценника)
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17.10.2020 11:07 Відповісти
Всё познаётся в сравнении. 12-недельный курс Sovaldi (эффективное лекарство от Гепатита С) и после 8 лет производства в США/ЕС стоит $40`000-66`000, но для имеющих страховку - оно точно оплачивается страховой. А вот граждане других стран получили, после давления МОЗ, возможность покупать женерики (всего было продано 91 лицензия. Причем очень недорого. Украина и украинские компании не заинтересовались покупкой лицензии, притом что оценка потребности Украины - около 1`500`000 курсов).

В результате - мы с вами имеем возсожность купить 12недельный курс препаратов на основе софосбувира всего за $300-500, а не по цене трёхкомнатной квартиры в Киеве (кстати, интерфероновые "лекарства" от Гепатита С до сих пор есть в каждой аптеке именно по цене квартиры).

И нихера ни слова ни в СМИ, ни от Минздрава, ни инициатив зарегистрировать египетские или индийские женерики и покупать их там занедорого миллионами. Покупают "оригинальные" по 4000 курсов в год, твари. И то, начали хоть что-то делать только при супрунчихе. Но и она не смогла пробить эту стену.
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17.10.2020 15:33 Відповісти
Нам эта вакцина в скором будущем не светит, амереканцы закупят все наперед. Так что и за самую большую цену будет украинцам зась. А лечение украинцам обойдется. как минимум в 20 раз дороже.
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17.10.2020 11:40 Відповісти
Нет, будет не так. Будет так: Пфайзер будет производить недешевые вакцины для США/ЕС. Граждане США/ЕС со стараховкой получат его фактически бесплатно (за счет страховых, прямых гос.субсидий и т.д.). МОЗ заставит Пфайзер продать за вменяемые деньги лицензии на производство вакцины всем желающим из других стран, которые обяжутся НЕ продавать её на территории США/ЕС.

Т.е. всё будет ровно так, как сейчас происходит с группой препаратов на основе софосбувира (лекарство от Гепатита С): оригинальный 12недельный курс стоит $40`000-66`000, а женерики из египта/индии стоят $300-500 (и они реально эффективные!).

Так что ждём египетской вакцины от коронавируса...
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17.10.2020 15:39 Відповісти
Ну теперь тех, кто не заразился так, дозаразят вакциной. Планета дорогостоящих идиотов.
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18.10.2020 17:45 Відповісти
 
 