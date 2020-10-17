Степанов допускает привлечение студентов-медиков для борьбы с COVID-19
Для борьбы с коронавирусом COVID-19 будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. По его словам, они могут работать под надзором врачей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге 17 октября.
"У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечения студентов для борьбы с коронавирусом. - Ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать или врачей-интернов или студентов 5-6 курса", - сказал он.
Глава Минздрава добавил, что работа студентов и интернов может быть исключительно под руководством врача. "Другим способом это невозможно, так как только врач-специалист может предоставлять медицинскую помощь самостоятельно", - резюмировал Степанов.
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вон - ходят без масок, идут в супермаркет, мало того что без маски, так еще тварь чихает, сопли свои вытирает об руки-крюки, а потом идёт мацает упаковки...
швеция-585 смертей на миллион жителей от ковид.в Украине-пока 126.в сша-674
в бельгии-893 смерти на миллион поппуляции.
в беларуси сейчас не до статистики...как и нагорном карабахе или киргизии..
а имела ты ввиду исказить существуюющее состояние
но всегда именно -изза отказа органов
посмотри графики https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
А от в Швеції: «..на сегодня в Швеции погибло уже 5 918 человек....»
Вот статистика за полгода 2019 по утонувшим (каждый год тонет примеро одинаковое кол-во людей)
https://opentv.media/v-ukraine-v-2019-godu-utonulo-600-chelovek-i-tolko-za-****-42-rebenka 29.06.2019 15:36 · Микита Доброславський В Украине с начала этого года на водоемах утонуло более 600 человек, только с начала июня количество погибших составляет более 300 человек. Об этом Відкритий узнал из сообщения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Источник: В Украине в 2019 году утонуло 600 человек, и только за июнь - 42 ребенка
на 29.06 2020 была уже 1161 смерть от ковида. И это при том, что первая смерть была в середине марта.
Коронавирус в Швеции сегодня
На сегодня 17.10.2020 в Швеции зафиксировано 103 200 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,26% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Швеции погибло уже 5 918 человек, летальность составляет 5.73%. Полностью вылечили от вируса -1 , восстановление составляет 0.00%. Швеция занимает 44 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
Це люди.
Чиїсь діти, батьки, рідні, які були б живі, як би не коронавірус.
Їх більше нема.
вопрос тока насколько ето будет добровольно - студент-медик не солдат ...
И сиз не надо, студентов много ....
никакой обязаловки быть не должно.
уже пальцы об клаву разбил одно и тоже печатая - тока добровольно, с обговоренными условиями и в первую очередь средства индивидуальной защиты с возможностью тут же выйти за дверь если шо та не так.
Во-вторых - вы, видимо, сильно далеки от реалий наших медвузов. "Добровольно" - это значит соберут старост групп в деканате и раздадут образцы заявлений на "добровольную помощь". С негласной угрозой "проблем тем студентам, что откажутся
а то "тогда перестаньте устраивать цирк с выпускниками медвузов"
и "вы, видимо, сильно далеки от реалий наших медвузов"
противоречий совсем совсем не видите? )))
все всё знают - дураков нет, разве шо в оп начиная с вислюка.
и все таки, при соблюдении всего шо нужно соблюсти, студент-медик в больнице ето лучше чем тетя дуся с 3го подьезда....
слава богу у нее хватает мозга не отсвечивать особо.
тапки к вечернему платью явно не катят...
под борщик з сальцом и огирком хруснуть, а так не....
ХОРОШИЙ ПОВОД ИЧИСТИТЬ МЕЛИЦИНУ ВМЕСТЕ С МИНИСТРАМИ И ПРИХЛЕБАТЕЛЯМИ !!! ЭТО БЕСПОЛЕЗНЫЙ БАЛЛАСТ ,,,
это их медицинская война.они этому посвятили свою жизнь.наоборот,должны с радостью заняться любимым делом,ведь это прекрасный случай заявить о себе,завоевать репутацию опытного врача.
а зарплата у военных до начала войны и в начале ее была еще меньше,чем у интернов...порох ее поднял,и выплачивал добавку за участие в боевых действиях.бубочка все делает,шоб уменьшить
но при введении чрезвычайного положения по ковиду-возможна и мобилизация.
на войне-как на войне.
а уклонение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей в период чрезвычайного положения есть саботаж.и карается законом.