Степанов допускает привлечение студентов-медиков для борьбы с COVID-19

Для борьбы с коронавирусом COVID-19 будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов. По его словам, они могут работать под надзором врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге 17 октября.

"У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечения студентов для борьбы с коронавирусом. - Ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать или врачей-интернов или студентов 5-6 курса", - сказал он.

Глава Минздрава добавил, что работа студентов и интернов может быть исключительно под руководством врача. "Другим способом это невозможно, так как только врач-специалист может предоставлять медицинскую помощь самостоятельно", - резюмировал Степанов.

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