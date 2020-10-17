Степанов допускає залучення студентів-медиків для боротьби з COVID-19

Для боротьби з коронавірусом COVID-19 залучатимуть студентів-медиків і лікарів-інтернів. За його словами, вони можуть працювати під наглядом лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу 17 жовтня.

"У нас справді напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. Зрозуміло, що в нас збільшується навантаження на лікарів. Ми розглядаємо таку можливість (залучення студентів для боротьби з коронавірусом. - Ред.), і в нас є чітке розуміння, яким чином і як саме ми можемо залучати або лікарів-інтернів, або студентів 5-6 курсу", - сказав він.

Глава МОЗ додав, що робота студентів та інтернів може бути виключно під керівництвом лікаря. "Іншим способом це неможливо, бо лише лікар-фахівець може надавати медичну допомогу самостійно", - резюмував Степанов.

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