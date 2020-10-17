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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов допускає залучення студентів-медиків для боротьби з COVID-19

Степанов допускає залучення студентів-медиків для боротьби з COVID-19

Для боротьби з коронавірусом COVID-19 залучатимуть студентів-медиків і лікарів-інтернів. За його словами, вони можуть працювати під наглядом лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу 17 жовтня.

"У нас справді напружена ситуація з кількістю людей, які госпіталізуються. Зрозуміло, що в нас збільшується навантаження на лікарів. Ми розглядаємо таку можливість (залучення студентів для боротьби з коронавірусом. - Ред.), і в нас є чітке розуміння, яким чином і як саме ми можемо залучати або лікарів-інтернів, або студентів 5-6 курсу", - сказав він.

Глава МОЗ додав, що робота студентів та інтернів може бути виключно під керівництвом лікаря. "Іншим способом це неможливо, бо лише лікар-фахівець може надавати медичну допомогу самостійно", - резюмував Степанов.

Також читайте: Директор "інфекційки" Львова Федоренко пояснив, чому госпіталізують не всіх важкохворих на COVID-19: медики змінили підхід до переведення хворих

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
да нарид не хочет спасения, нарид, в большинстве своём, не верит в этот вирус!
вон - ходят без масок, идут в супермаркет, мало того что без маски, так еще тварь чихает, сопли свои вытирает об руки-крюки, а потом идёт мацает упаковки...
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17.10.2020 11:08
+6
А в качестве кого вы будете привлекать студентов? В качестве волонтеров: "тыдолжен", а интернов - "тыжеврачклятвудавал"? Как вы будете все это оплачивать? Это треп, но в данном контексте - преступный. Вы сейчас не можете обеспечить средствами защиты, а студентов с интернами и подавно не сможете.
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17.10.2020 11:11
+4
для тех,кто забанен в гугле...https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

швеция-585 смертей на миллион жителей от ковид.в Украине-пока 126.в сша-674

в бельгии-893 смерти на миллион поппуляции.

в беларуси сейчас не до статистики...как и нагорном карабахе или киргизии..
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17.10.2020 11:39
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да нарид не хочет спасения, нарид, в большинстве своём, не верит в этот вирус!
вон - ходят без масок, идут в супермаркет, мало того что без маски, так еще тварь чихает, сопли свои вытирает об руки-крюки, а потом идёт мацает упаковки...
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17.10.2020 11:08 Відповісти
Примушувати студентів медиків працювати з хворими на коронавірус, це те саме що відправляти на війну непідготовлених солдат! Потрібно не дітей кидати на смерть, а вводити воєнний стан та мобілізовувати медиків, які вже по 20-30-40 років жирують за гроші пацієнтів.
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17.10.2020 11:11 Відповісти
Пусть бы лучше эта сатанячья морда позаботилась о кислороде для тяжелых больных, которого почему- то катастрофически не хватает. Ни в одной стране мира нет такого безобразия. И то, что больницы не госпитализируют вовремя больных, которые тяжелые, но мест нет, это преступление. Больные , отяжелевшие дома без нормального лечения потом в больницах погибают. Степанова нужно за это четвертовать, тварюку, кацапского диверсанта, редкого ублюдка.
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17.10.2020 11:34 Відповісти
Під час епідемії найбільші зусилля мають направлятись не на тих хто захворів, а на тих хто ще здоровий. Тому найбільші витрати потрібно направити на масове ПЛР тестування та видачу сертифікатів здоров'я, щоб в транспорт, офіси та публічні місця пускали тільки людей з діючим сертифікатом здоров'я, саме це і є запорука припинення епідемії! А питання кисню в лікарнях це питання другорядне, після того як буде вирішене питання порятунку здорового населення!
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17.10.2020 12:41 Відповісти
Кстати, решил поинтересоваться зп врача в государственных клиниках. На одной ставке, если нет выплат за вредные условия труда и "интенсивность и напряженность", врач высшей категории получает 4365 гривен 52 копейки. Думаю, эти ребята вас всех спасут, особенно, если их "мобилизировать" работать за ТАКИЕ деньги.
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17.10.2020 11:36 Відповісти
А чего? Зеля на этот счет не парится. Депутаты и министры себе зарплаты повышают регулярно, некоторым 50 тыс катастрофически мало. Ну а рабы, которые лечат рабов, пусть обходятся зарплатой на уровне выживания, им то что? Они же слуги олигархата под вывеской слуг народа, который им до лампочки.
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17.10.2020 12:01 Відповісти
В Швеции нарид ходит без масок и без карантина, в Беларуси нет карантина и что? И чего? Там вымирает от Ковида все население? Да нет. Там лучше чем у нас.
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17.10.2020 11:30 Відповісти
для тех,кто забанен в гугле...https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

швеция-585 смертей на миллион жителей от ковид.в Украине-пока 126.в сша-674

в бельгии-893 смерти на миллион поппуляции.

в беларуси сейчас не до статистики...как и нагорном карабахе или киргизии..
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17.10.2020 11:39 Відповісти
Я пишу об общей смертности, а не от коронавирусной. Общая смертность хорошо показывает суть дела - есть ли пандемия и правильно ли ставят диагнозы, подают статистику, от чего умирают люди - от короны или обострения хронических заболеваний на фоне короны.Это все важно знать.
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17.10.2020 11:52 Відповісти
да нет,это корона на фоне хронических заболеваний,а не наоборот... которые обостряются вплоть до летальности именно изза ковида.
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17.10.2020 11:55 Відповісти
Ну я это и имела ввиду. Так что большинство смертей от смешанной причины, а не чисто от Ковида, когда здоровый человек, зараженный короной погибает сугубо от нее.
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17.10.2020 11:58 Відповісти
еще раз...они жили бы с сопутствующими хроническими заболеваниями,если бы не ковид.
а имела ты ввиду исказить существуюющее состояние
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17.10.2020 12:02 Відповісти
Прочитай мой комментарий что я написала люди умирают от короны( сугубо от нее) и от хронических заболеваний , которые обостряются на фоне коронавирусной инфекции. Что непонятно? Все понятно написано даже первокласснику.
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17.10.2020 12:09 Відповісти
оть короны никто не умирает.умирают от взрывного (по течению) воспаления легких,от инсультов и инфарктов,от почечной недостаточности.
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17.10.2020 12:13 Відповісти
Вы пишете чушь. От короны умирают, если она протекает с осложнением в виде коронавирусной пневмонии и другими осложнениями на органы - коронавирусный миокардит, перикардит и т.д. Не пишите глупости, если не в курсе.
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17.10.2020 12:18 Відповісти
ты бы поинтересовалась,что пишут паталогоанатомы .нет такого органа в теле человека - корона (ну кроме некоторых,типа *****,лукадрищева,бубочки...).и она не может отказать.поэтому смерть наступает изза отказа органов,вызванных ковидом,переохлаждением,отравлением метиловым спиртом и т. д.
но всегда именно -изза отказа органов
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17.10.2020 12:29 Відповісти
Общепринятое название - коронавирусная инфекция, причина смерти коронавирусная инфекция возможна и так пишут патологоанатомы, добавляя непосредственную причину которая может быть разной. Ты хочешь сказать, что если туберкулезный больной умирает от сердечно - легочной недостаточности, то ему в причину смерти не ставят туберкулез? Еще раз - не пиши чушь собачью если не разбираешься в вопросе. А спор ради спора мне не интересен. Я знаю, что ты любитель спорить там,где профан.
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17.10.2020 12:35 Відповісти
какое счастье,шо ты не доктор...
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17.10.2020 12:40 Відповісти
А с какой дурной головы ты взял, что я не доктор? И второе - какое горе, что у нас такие доктора как ты, которые еще и подрабатывают политическим ботовством. Тьфу!
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17.10.2020 12:59 Відповісти
ну,тогда какое счастье,что ты не у мой семейный доктор
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17.10.2020 13:04 Відповісти
Я не семейный доктор и никогда им не была.)
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17.10.2020 13:08 Відповісти
ни один пациент не записался?
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17.10.2020 13:14 Відповісти
В Украине умерло с марта месяца 126 человек? Это пандемия? За 8 мес. больше утонуло, я уже не говорю про другие инфекции, про гибель на дорогах, про онкозаболевания и сердечные и т.д. Намного серьезней статистика.
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17.10.2020 11:55 Відповісти
в Украине первой волны практически не было.бог миловал.и все только сейчас начинается
посмотри графики https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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17.10.2020 12:00 Відповісти
Бо більшість, українців, адеквати, і додержуються рекомендацій
А от в Швеції: «..на сегодня в Швеции погибло уже 5 918 человек....»
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17.10.2020 12:02 Відповісти
Вы забыли указать "В Украине умерло с марта месяца 126 человек на миллион жителей"
Вот статистика за полгода 2019 по утонувшим (каждый год тонет примеро одинаковое кол-во людей)
https://opentv.media/v-ukraine-v-2019-godu-utonulo-600-chelovek-i-tolko-za-****-42-rebenka 29.06.2019 15:36 · Микита Доброславський В Украине с начала этого года на водоемах утонуло более 600 человек, только с начала июня количество погибших составляет более 300 человек. Об этом Відкритий узнал из сообщения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Источник: В Украине в 2019 году утонуло 600 человек, и только за июнь - 42 ребенка

на 29.06 2020 была уже 1161 смерть от ковида. И это при том, что первая смерть была в середине марта.
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17.10.2020 13:33 Відповісти
https://coronavirus-control.ru/coronavirus-sweden/
Коронавирус в Швеции сегодня

На сегодня 17.10.2020 в Швеции зафиксировано 103 200 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,26% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Швеции погибло уже 5 918 человек, летальность составляет 5.73%. Полностью вылечили от вируса -1 , восстановление составляет 0.00%. Швеция занимает 44 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.
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17.10.2020 11:40 Відповісти
Летальность от коронавируса 5, 73. А общая летальность в пределах обычной нормы. Зараженных много, но тяжелые случаи редкие и большинство выздоравливает. Ваши полностью вылечили -1 непонятны, в Украине таких подавляющее большинство, почему в Швеции не выздоравливают по вашим данным?.
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17.10.2020 11:48 Відповісти
«К сожалению, на сегодня в Швеции погибло уже 5 918 человек, летальность составляет 5.73%.»

Це люди.
Чиїсь діти, батьки, рідні, які були б живі, як би не коронавірус.
Їх більше нема.
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17.10.2020 11:59 Відповісти
А в качестве кого вы будете привлекать студентов? В качестве волонтеров: "тыдолжен", а интернов - "тыжеврачклятвудавал"? Как вы будете все это оплачивать? Это треп, но в данном контексте - преступный. Вы сейчас не можете обеспечить средствами защиты, а студентов с интернами и подавно не сможете.
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17.10.2020 11:11 Відповісти
.. а подвозить на работу будут на асфальтоукладчиках...
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17.10.2020 18:24 Відповісти
Попробуй проживи в Киеве на зарплату врача-инфекциониста в 8000 гривен. Тут дело не в врачах, а в зеленых *********, которые не хотят платить медикам нормальную зарплату с надбавками за короновирусный риск.
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17.10.2020 11:50 Відповісти
Тут дело во всех властях Украины начиная с 91-го года. Которые взяли на вооружение лозунг Семашко "хорошего врача народ прокормит" и ничего не делали для изменения схемы финансирования здравоохранения. Ещё, при случае и пиарились - "у нас в Украине медицина бесплатная". Ну а чтобы не допустить коллапс здравоохранения закрывали глаза на безбожные поборы медиков на местах.
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17.10.2020 12:18 Відповісти
Когда Супрун начала наводить порядок в медицине, то из каждого унитаза лилось дерьмо на нее. Поэтому быдло и выбрало того, кого указал ему унитаз олигархов. Олигархи лечатся в шарите, а быдло пускай страдает.
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17.10.2020 15:26 Відповісти
в принципе логично в период пандемии привлекать студентов-медиков на помощь.
вопрос тока насколько ето будет добровольно - студент-медик не солдат ...
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17.10.2020 11:23 Відповісти
Ну да, студентам можно ничего вообще не платить,
И сиз не надо, студентов много ....
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17.10.2020 11:53 Відповісти
должно быть добровольно и оговорено, шо тем кто согласится ну как практика зачтется или там еще шо то, но главное ето должно быть добровольно.
никакой обязаловки быть не должно.
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17.10.2020 12:00 Відповісти
У нас специалист, закончивший медунивер (где учился 6 лет) и получивший диплом - не имеет права работать врачом. Ему нужно закончить интернатуру - или по распределению, т.е. принудительно, так как учился на бюджете, или исключительно на платной основе. А студенты значит, которые даже эти 6 лет не отучились, должны идти в больницы?
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17.10.2020 12:22 Відповісти
ну кто же говорит про "должны"?
уже пальцы об клаву разбил одно и тоже печатая - тока добровольно, с обговоренными условиями и в первую очередь средства индивидуальной защиты с возможностью тут же выйти за дверь если шо та не так.
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17.10.2020 12:30 Відповісти
Во- первых, суть моего комментария была в том, что если вы признаете, что СТУДЕНТЫ уже могут (хоть добровольно, хоть принудительно) лечить больных - тогда перестаньте устраивать цирк с выпускниками медвузов, которые даже на специальность участковый терапевт или врач скорой помощи должны тратить ещё полтора года жизни на интернатуру. Другое дело - узкие специальности.
Во-вторых - вы, видимо, сильно далеки от реалий наших медвузов. "Добровольно" - это значит соберут старост групп в деканате и раздадут образцы заявлений на "добровольную помощь". С негласной угрозой "проблем тем студентам, что откажутся
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17.10.2020 12:42 Відповісти
вы уже определитесь как то
а то "тогда перестаньте устраивать цирк с выпускниками медвузов"
и "вы, видимо, сильно далеки от реалий наших медвузов"
противоречий совсем совсем не видите? )))
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17.10.2020 12:48 Відповісти
или вы не мне отвечаете а с каким то, вам тока знакомым оппонентом, беседуете?
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17.10.2020 12:50 Відповісти
Они не могут обеспечить средствами защиты даже имеющийся на данный момент персонал.
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17.10.2020 12:01 Відповісти
поетому добровольно и только так.
все всё знают - дураков нет, разве шо в оп начиная с вислюка.
и все таки, при соблюдении всего шо нужно соблюсти, студент-медик в больнице ето лучше чем тетя дуся с 3го подьезда....
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17.10.2020 12:16 Відповісти
Так пусть Осла Оманского сначала мобилизует и его Ленку , тем более у нее антитела уже есть .Это ж не война орки не убьют , так что от повесток как в прошлый раз бегать не будет.
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17.10.2020 11:26 Відповісти
ленкины тела и антитела нехай ее муж щупает,
слава богу у нее хватает мозга не отсвечивать особо.
тапки к вечернему платью явно не катят...
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17.10.2020 11:35 Відповісти
Неее Осляра , теперь Мендельвошку щупает.
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17.10.2020 11:41 Відповісти
хреноватый вкус - в голодный год за 100 блинов не стал бы)))
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17.10.2020 11:44 Відповісти
То ты просто веселящий порошок не употребляешь , а после двух трех дорожек , Ослу не только дебильные видосики снимать охота....
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17.10.2020 11:50 Відповісти
от чего нема того нема - могу по старинке чарку две три в выходной накатить
под борщик з сальцом и огирком хруснуть, а так не....
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17.10.2020 11:55 Відповісти
А я вчера шашлычок из ошийка замариновал , правда с утра дождь идет , но хрен погода испортит то что я запланировал.
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17.10.2020 12:27 Відповісти
А СТАРЫХ БЕЗДЕЛЬНИКОВ ВРАЧЕЙ ВСЕХ ВЫГНАТЬ ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ !!!!!!!
ХОРОШИЙ ПОВОД ИЧИСТИТЬ МЕЛИЦИНУ ВМЕСТЕ С МИНИСТРАМИ И ПРИХЛЕБАТЕЛЯМИ !!! ЭТО БЕСПОЛЕЗНЫЙ БАЛЛАСТ ,,,
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17.10.2020 11:41 Відповісти
Кстати, именно на старых врачах и медсестрах, которым попросту некуда идти с их ничтожной пенсией, держится медицина. В тех же тубдиспансерах это обычная практика
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17.10.2020 11:47 Відповісти
Вы замениье всех лодырей ?
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17.10.2020 11:53 Відповісти
Судя по тому, что мусорам дали аж 6 ярдов из короновирусного фонда, а медикам - нифуя, то предлагаю аваковской ментовке начать лечить больных
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17.10.2020 11:45 Відповісти
Мусора и судьи жируют, пусть студенты ишачат ...
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17.10.2020 11:56 Відповісти
почему героев крут,студентов можно было посылать на войну,а интернов,уже закончивших медвузы-нельзя?почему можно в зону ООС посылать выпускников военных вузов?
это их медицинская война.они этому посвятили свою жизнь.наоборот,должны с радостью заняться любимым делом,ведь это прекрасный случай заявить о себе,завоевать репутацию опытного врача.
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17.10.2020 12:08 Відповісти
А ничего, что у зп чувака, который в этой жизни умеет только дышать, просиживающего по контракту штаны в казарме под Киевом, в 2,5 раза выше зп интерна и в 1,5 зп зав. инфекционным отделением?
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17.10.2020 12:20 Відповісти
а это не ко мне...это к бубочке...где тройной громко обьявленный оклад врачей ,занимающихся ковидными больными?
а зарплата у военных до начала войны и в начале ее была еще меньше,чем у интернов...порох ее поднял,и выплачивал добавку за участие в боевых действиях.бубочка все делает,шоб уменьшить
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17.10.2020 12:25 Відповісти
Если в Украине строить совковую медицину - то тогда да, должны. А если строить медицину цивилизованного государства - то они должны идти туда только добровольно, а для того, чтобы добровольцев было больше - государство обязано обеспечить им достойную зарплату. Хотя бы 15-20 тыс гривен
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17.10.2020 12:26 Відповісти
естественно добровольно...речь идет о возможности их участия,а не о поголовной мобилизации.
но при введении чрезвычайного положения по ковиду-возможна и мобилизация.
на войне-как на войне.
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17.10.2020 12:39 Відповісти
Ну тогда не удивляйтесь, что лечить вас будут также, с каким желанием они пошли туда. А точнее, как их туда заслали.
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17.10.2020 12:44 Відповісти
ты понимаешь различие в обычной жизни и при обьявлении чрезвычайного положения?
а уклонение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей в период чрезвычайного положения есть саботаж.и карается законом.
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17.10.2020 12:48 Відповісти
И они будут драть с пациентов еще больше. При "совке" теперешнее безобразие было бы невозможно
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17.10.2020 12:43 Відповісти
Чтобы не "драть" с пациентов - нужна достойная зарплата. А это можно или при баснословно большом бюджете на здравоохранение или при развитой системе медицинского страхования.
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17.10.2020 12:46 Відповісти
А где взять этот бюджет и как ввести систему страхования? Промышленность на загибе
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17.10.2020 12:54 Відповісти
Влада шукає козлів , які заплатять за її пройоби.
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17.10.2020 13:23 Відповісти
Эпидемией должны заниматься независимые ЭПИДЕМИОЛОГИ не придворные,вирусологи, инфекционисты , санитары министры и прочие политики . А их почему то нет .
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17.10.2020 14:10 Відповісти
В этом году в мединституты наверное впервые в истории будет недобор.
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17.10.2020 15:28 Відповісти
Руководство Тюменского государственного медуниверситета (ТюмГМУ) заставляет студентов работать в поликлиниках во время пандемии. За отказ грозят отчислением и лишением баллов, пишет 72.ru со ссылкой на заявления самих студентов, с которыми поговорило издание.
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17.10.2020 15:51 Відповісти
работников Автодора привлекай, особенно из главка...
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17.10.2020 18:22 Відповісти
Допускает? Их уже давно обзванивают предлагают заняться «волонтерством »
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18.10.2020 01:53 Відповісти
 
 