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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19, - Минздрав

В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19, - Минздрав

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине были госпитализированы 1089 больных COVID-19. Это люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

"Были госпитализированы 1089 человек. Это очень много. Это люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение болезни", - сообщил он.

Степанов также отметил, что из 6410 лиц, у которых обнаружили коронавирус за минувшие сутки – 319 детей и 359 медработника.

Всего 16 октября было проведено 63 734 тестирования, из них 36 201 методом ПЦР и 27533 методом ИФА.

По словам министра, это рекордное суточное количество ПЦР-тестирований в Украине.

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Он признал, что в Украине существуют "проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей", особенно в некоторых крупных городах.

В то же время он заверил, что количество тестирований будет и дальше расти.

Степанов также призвал людей из групп риска, в том числе лиц старше 60-65 лет, не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать санитарно-гигиенические нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1456
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17.10.2020 11:28 Ответить
ну вот уже слили официальный документ! никакой защиты в этой стране
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17.10.2020 11:31 Ответить
В Америке существует инстанция, которая называется СDC. Эта организация занимается санитарно - эпидемиологическим надзором. Она дает правдивую информацию, в отличие от СМИ и политиков. Так вот эта инстанция сообщает, что коронавирусная инфекция менее опасна,чем обычный грипп. 99,8% людей выздоравливают. 85% людей переносят эту инфекцию в легкой форме за 1-2 недели выздоравливают. Средняя и тяжелая формы проходят через 1- 1,5 мес. Эта правдивая информация специалистов самого высокого уровня. Сравните это с тем, что у нас пишут и говорят.
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17.10.2020 13:06 Ответить
Ларисочка, вы правильно всё говорите, но коронопсихозные здесь для раздувания страшилок про обычную простуду
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17.10.2020 14:27 Ответить
В Украине за сутки госпитализировали почти 1100 больных COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9582
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17.10.2020 11:32 Ответить
Страна летит в пропасть от деятельности зеленского.
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17.10.2020 11:41 Ответить
расейская вакцина...состав

В Україні за добу госпіталізували майже 1100 хворих на COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5643
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17.10.2020 11:47 Ответить
количество госпитализаций - это уже хоть о чем-то "говорит"... картина печальная и это еще не похолодало((
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17.10.2020 13:40 Ответить
Новости из Крыма о кацапо-вакцине - " .."рос.вакцина"-говорили они-"самая ох@*нная в мире". -"Прививайтесь." Тетка,в Крыму,привилась,со всей семьей.Сейчас половина лежит в больничке с "короной",остальные дома лечатся.Только 1 написали корону,остальным 5-м - просто пневмония ) еще не извесно, какая побочка будет . (с)
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17.10.2020 14:23 Ответить
 
 