"Северный поток-2" будет достроен, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Я предполагаю, что "Северный поток-2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжения здесь, в Европе", - заявил он.

Глава МИД Германии добавил, что США является вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт, по его словам, в Европе не критикуют.

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"Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", - сказал Маас.