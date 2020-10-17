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14 061 118

"Северный поток-2" будет достроен, - глава МИД Германии Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.

Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Я предполагаю, что "Северный поток-2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжения здесь, в Европе", - заявил он.

Глава МИД Германии добавил, что США является вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт, по его словам, в Европе не критикуют.

Также на Цензор.НЕТ: Польша оштрафовала "Газпром" 6 млрдр евро из-за "Северного потока-2"

"Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", - сказал Маас.

Автор: 

Германия (6930) россия (95393) Северный поток (1449) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+36
Хвастаться тратой 8 млрд. за мост в транспортный тупик?
Вам пора на форум по валежнику.
А пока - в бан.
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17.10.2020 14:48
+26
Да, да, да...
Помечтайте.
Ждите избрания Байдена - и продавайте билеты аквалангистам в самый дорогой подводный музей металлолома.
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17.10.2020 14:44
+20
Конечно будет. И на Плутон экспедиция будет.
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17.10.2020 14:43
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Ну типа не совсем беременна.
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17.10.2020 16:39 Ответить
Еще одна отозвалась Путинская проститутка.
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17.10.2020 16:44 Ответить
На тунисском пляже разговорился с семейкой русскоговорящих немцев покинувших Сибирь больше 20 лет назад еще совсем молодыми людьми.Великовозрастная дочь тоже говорит по русски но с акцентом. Но дело в том что они никогда с тех пор не были в России,но одни хвалебные оды о том чего они не видели и словесная грязь на ту северную Германию где они сейчас живут. Возвращаться не хотят, дескать уже привыкли к немецкому непотребству и нищете. Отношение к украинцам в моем лице пренебрежительное.Не русский- значит унтерменш. Вобщем стандартные кацапские гниды только с немецкими фамилиями.Имена кстати русские.
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17.10.2020 16:47 Ответить
Ведет себя как кривляющаяся макака. Пока есть санкции США, никакого СП 2 не будет и точка.
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17.10.2020 17:03 Ответить
Ну и почему бы не достроить,если есть желание и воля? Северный поток и Турецкий поток, а также азербайджанский ТАНАП превращают украинскую трубу во вторчермет.
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17.10.2020 17:23 Ответить
Глава МИД Германии Хайко Маас:
"Северный поток-2" будет достроен, но это не отменяет беспрецедентно жёсткий пакет санкций ФРГ по отношению к РФ:
- строителям газопровода «Северный Поток-2» вменено в обязанность выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным чиновникам ФРГ вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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17.10.2020 17:24 Ответить
фрицовские друзья и торговые партнеры рашистского врага и оккупанта Украины , есть пособники оккупации рашистом Украины.
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17.10.2020 18:04 Ответить
Кожен хоче заробити. Україна теж прокачує кацапський газ із задоволенням. То чому Германія має відмовлятись від СП2 ? Чи знову ці прокляті подвійні стандарти у наших головах?
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17.10.2020 18:17 Ответить
Хочуть допомагати Росії? Тоді нехай сильніше тужаться !
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17.10.2020 18:22 Ответить
США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире.Источник: https://censor.net/ru/n3225369

Как же так ?? Срамп так "воюет" с парашей, что стал покупать у нее еще больше нефти?! )))
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17.10.2020 18:44 Ответить
То такі специфічні санкції )
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17.10.2020 18:55 Ответить
))Та да, всё что ни делает трамп, всё божья роса )))
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17.10.2020 18:57 Ответить
Прокацапская и проармянская макака...
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17.10.2020 18:48 Ответить
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. Так, попри позицію США Українська компанія Екорембуд виграла тендер в Санкт-Петербурзі і буде виконувати монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід!!! Перемога за перемогою від великого ЗЕ! Шановне товариство, привітай_ТЕ ЗЕ з черговою перемогою!
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17.10.2020 19:33 Ответить
бабло победило зло
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17.10.2020 20:27 Ответить
Дивні ви хлоп,ята ) я вже котрий рік пишу - спочатку припиніть з Козлостаном (країною агресором) жваву живу торгівлю на мільярди євро в рік (і щороку ця сума збільшується !! ) а потім вже будете мати повне моральне право когось звинувачувати в тому що вони роблять гешефт з Козлостаном (!!!) Не треба бути такими хітрожопими і вважати що всi навколо лохи, не бачать цього ********
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17.10.2020 20:45 Ответить
а это как сша скажут ...
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17.10.2020 22:49 Ответить
Хтось вірить у пласку Землю, хтось у те, що СП2 буде добудовано. Цікаво, що між ними спільного?
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18.10.2020 00:33 Ответить
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