"Северный поток-2" будет достроен, - глава МИД Германии Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты окончания строительства он не назвал.
Об этом Маас рассказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".
"Я предполагаю, что "Северный поток-2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжения здесь, в Европе", - заявил он.
Глава МИД Германии добавил, что США является вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. Этот факт, по его словам, в Европе не критикуют.
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"Мы не критикуем тот факт, что США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире. США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", - сказал Маас.
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"Северный поток-2" будет достроен, но это не отменяет беспрецедентно жёсткий пакет санкций ФРГ по отношению к РФ:
- строителям газопровода «Северный Поток-2» вменено в обязанность выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным чиновникам ФРГ вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Как же так ?? Срамп так "воюет" с парашей, что стал покупать у нее еще больше нефти?! )))