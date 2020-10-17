"Північний потік-2" буде добудовано, - глава МЗС Німеччини Маас
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати закінчення будівництва він не назвав.
Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"Я припускаю, що "Північний потік-2" буде добудовано. Питання в тому, коли. Ми визначаємо нашу енергетичну політику й енергопостачання тут, у Європі", - заявив він.
Глава МЗС Німеччини додав, що США є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. Цей факт, за його словами, в Європі не критикують.
"Ми не критикуємо той факт, що США більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо", - сказав Маас.
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"Северный поток-2" будет достроен, но это не отменяет беспрецедентно жёсткий пакет санкций ФРГ по отношению к РФ:
- строителям газопровода «Северный Поток-2» вменено в обязанность выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным чиновникам ФРГ вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
Как же так ?? Срамп так "воюет" с парашей, что стал покупать у нее еще больше нефти?! )))