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Новини
14 061 118

"Північний потік-2" буде добудовано, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати закінчення будівництва він не назвав.

Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Я припускаю, що "Північний потік-2" буде добудовано. Питання в тому, коли. Ми визначаємо нашу енергетичну політику й енергопостачання тут, у Європі", - заявив він.

Глава МЗС Німеччини додав, що США є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. Цей факт, за його словами, в Європі не критикують.

Також читайте: Польща оштрафувала "Газпром" на 6 млрд євро через "Північний потік-2"

"Ми не критикуємо той факт, що США більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо", - сказав Маас.

Автор: 

Німеччина (7327) росія (64969) Північний потік (2461) Гайко Маас (201)


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Топ коментарі
+36
Хвастаться тратой 8 млрд. за мост в транспортный тупик?
Вам пора на форум по валежнику.
А пока - в бан.
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17.10.2020 14:48
+26
Да, да, да...
Помечтайте.
Ждите избрания Байдена - и продавайте билеты аквалангистам в самый дорогой подводный музей металлолома.
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17.10.2020 14:44
+20
Конечно будет. И на Плутон экспедиция будет.
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17.10.2020 14:43
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Ну типа не совсем беременна.
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17.10.2020 16:39 Відповісти
Еще одна отозвалась Путинская проститутка.
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17.10.2020 16:44 Відповісти
На тунисском пляже разговорился с семейкой русскоговорящих немцев покинувших Сибирь больше 20 лет назад еще совсем молодыми людьми.Великовозрастная дочь тоже говорит по русски но с акцентом. Но дело в том что они никогда с тех пор не были в России,но одни хвалебные оды о том чего они не видели и словесная грязь на ту северную Германию где они сейчас живут. Возвращаться не хотят, дескать уже привыкли к немецкому непотребству и нищете. Отношение к украинцам в моем лице пренебрежительное.Не русский- значит унтерменш. Вобщем стандартные кацапские гниды только с немецкими фамилиями.Имена кстати русские.
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17.10.2020 16:47 Відповісти
Ведет себя как кривляющаяся макака. Пока есть санкции США, никакого СП 2 не будет и точка.
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17.10.2020 17:03 Відповісти
Ну и почему бы не достроить,если есть желание и воля? Северный поток и Турецкий поток, а также азербайджанский ТАНАП превращают украинскую трубу во вторчермет.
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17.10.2020 17:23 Відповісти
Глава МИД Германии Хайко Маас:
"Северный поток-2" будет достроен, но это не отменяет беспрецедентно жёсткий пакет санкций ФРГ по отношению к РФ:
- строителям газопровода «Северный Поток-2» вменено в обязанность выполнять строительно-монтажные работы с угрюмым выражением лица;
- всем федеральным чиновникам ФРГ вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону РФ, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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17.10.2020 17:24 Відповісти
фрицовские друзья и торговые партнеры рашистского врага и оккупанта Украины , есть пособники оккупации рашистом Украины.
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17.10.2020 18:04 Відповісти
Кожен хоче заробити. Україна теж прокачує кацапський газ із задоволенням. То чому Германія має відмовлятись від СП2 ? Чи знову ці прокляті подвійні стандарти у наших головах?
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17.10.2020 18:17 Відповісти
Хочуть допомагати Росії? Тоді нехай сильніше тужаться !
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17.10.2020 18:22 Відповісти
США более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире.Источник: https://censor.net/ru/n3225369

Как же так ?? Срамп так "воюет" с парашей, что стал покупать у нее еще больше нефти?! )))
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17.10.2020 18:44 Відповісти
То такі специфічні санкції )
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17.10.2020 18:55 Відповісти
))Та да, всё что ни делает трамп, всё божья роса )))
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17.10.2020 18:57 Відповісти
Прокацапская и проармянская макака...
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17.10.2020 18:48 Відповісти
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. Так, попри позицію США Українська компанія Екорембуд виграла тендер в Санкт-Петербурзі і буде виконувати монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід!!! Перемога за перемогою від великого ЗЕ! Шановне товариство, привітай_ТЕ ЗЕ з черговою перемогою!
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17.10.2020 19:33 Відповісти
бабло победило зло
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17.10.2020 20:27 Відповісти
Дивні ви хлоп,ята ) я вже котрий рік пишу - спочатку припиніть з Козлостаном (країною агресором) жваву живу торгівлю на мільярди євро в рік (і щороку ця сума збільшується !! ) а потім вже будете мати повне моральне право когось звинувачувати в тому що вони роблять гешефт з Козлостаном (!!!) Не треба бути такими хітрожопими і вважати що всi навколо лохи, не бачать цього ********
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17.10.2020 20:45 Відповісти
а это как сша скажут ...
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17.10.2020 22:49 Відповісти
Хтось вірить у пласку Землю, хтось у те, що СП2 буде добудовано. Цікаво, що між ними спільного?
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18.10.2020 00:33 Відповісти
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