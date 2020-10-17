"Північний потік-2" буде добудовано, - глава МЗС Німеччини Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудовано, попри позицію США. При цьому точної дати закінчення будівництва він не назвав.

Про це Маас розповів в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"Я припускаю, що "Північний потік-2" буде добудовано. Питання в тому, коли. Ми визначаємо нашу енергетичну політику й енергопостачання тут, у Європі", - заявив він.

Глава МЗС Німеччини додав, що США є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. Цей факт, за його словами, в Європі не критикують.

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"Ми не критикуємо той факт, що США більш ніж удвічі збільшили імпорт нафти з Росії торік і тепер є другим за величиною імпортером російської важкої нафти у світі. США реалізують своє право на незалежну енергетичну політику. Ми теж так робимо", - сказав Маас.