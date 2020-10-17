Ляшко: Введение жесткого локдауна из-за COVID-19 - "исключительно резервный момент"
Система здравоохранения в Украине в настоящее время справляется с приростом больных коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Возможное введение жесткого локдауна, как в начале пандемии, он назвал "исключительно резервным моментом".
"Сегодня мы регистрируем по 5 000-5700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и в 10 000 - будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые койки и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические норм и правила", - сказал Ляшко.
"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", - добавил он.
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подавати статистичні дані ?
Що змінились з тих пір ?
Ти створив санітарну службу ? Чи набрав з нуля старих перевірених хабарників, які далі кабінета не виходять, бо епідемія ?
Нашо вас фінансувати ?
ти хоч цікавився як проходять ті випробування? на молодих здорових добровольцях, а побічні реакції у дітей, хроніків, старих людей ніяк не перевіряються
Готовьтесь. Маски не помогут.
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
Чёрный юмор.
Я извещаю вас с текущего момента -- женой моею стала ваша дочка Вента.
На Аргентину это было не похоже... (с)