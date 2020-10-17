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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко: Введение жесткого локдауна из-за COVID-19 - "исключительно резервный момент"

Ляшко: Введение жесткого локдауна из-за COVID-19 -

Система здравоохранения в Украине в настоящее время справляется с приростом больных коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Возможное введение жесткого локдауна, как в начале пандемии, он назвал "исключительно резервным моментом".

"Сегодня мы регистрируем по 5 000-5700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и в 10 000 - будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые койки и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические норм и правила", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области больничные койки уже заполнены на 91%, в Луганской - на 85%, в целом по Украине - на 62,3%, - Минздрав

"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", - добавил он.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
введут после выборов сразу жесткий
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17.10.2020 15:42
+4
ляшко, яка від вас користь ?
подавати статистичні дані ?
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17.10.2020 15:13
+3
Ему все равно чем за что и кого пугать хоть 100 выявленых хоть за 10000 больных главное чтоб не мешали тырить под карантин.для него большинство это твари дрожащие и помешать не смогут освоить деньги жаль что фонды кончаются. Ну ничо зеля где то займет. Отдовать то не ему прийдется.
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17.10.2020 15:29
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ляшко, яка від вас користь ?
подавати статистичні дані ?
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17.10.2020 15:13 Ответить
ще перед ковідом, ти критикував Супрун за те, що розігнала санітарних побиранців.
Що змінились з тих пір ?
Ти створив санітарну службу ? Чи набрав з нуля старих перевірених хабарників, які далі кабінета не виходять, бо епідемія ?
Нашо вас фінансувати ?
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17.10.2020 15:15 Ответить
Не так просто восстановить разваленное американской санитаркой, особенно сейчас при пандемии
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17.10.2020 15:39 Ответить
т.е. я правильно понял что локдаун - это все что осталось у вас с резерва !!! Дауны мля ...
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17.10.2020 15:15 Ответить
Конкретно, какие еще варианты? Везде идет пушной зверек. В России все-таки 2 вакцины, не знаю насчет эффективности на 100%. Что у нас?
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17.10.2020 15:42 Ответить
вы идиот??!! вакцины нет НИ У КОГО !!! да и какая может быть вакцинация в период эпидемии!? вы в своем уме !?
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17.10.2020 15:54 Ответить
эпидемия будет всегда, скоро вакцину доиспытают. А мудаки не привьются. От эболо не прививались во время эпидемии?
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17.10.2020 16:08 Ответить
"доиспытают"

ти хоч цікавився як проходять ті випробування? на молодих здорових добровольцях, а побічні реакції у дітей, хроніків, старих людей ніяк не перевіряються
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17.10.2020 21:26 Ответить
это кто Вам сказал такую глупость. Испытывают на разных возрастах, я смотрел интервью вирусолога ихнего
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17.10.2020 22:22 Ответить
Ні, не випробовують.
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17.10.2020 23:02 Ответить
Жириновский привился
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18.10.2020 14:25 Ответить
ага, причому навіть ковпачок із шприца не зняли, магія
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18.10.2020 14:26 Ответить
Молодець доктор! А шанувальникам Полякової - привіт! Святкуйте далі!
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17.10.2020 15:23 Ответить
А про марш УПА шо напишеш?
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17.10.2020 17:07 Ответить
10000 - это дело пары недель, 20000 - к началу декабря.

Готовьтесь. Маски не помогут.
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17.10.2020 15:27 Ответить
Почему маски не помогут?
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17.10.2020 18:36 Ответить
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
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17.10.2020 21:24 Ответить
Ему все равно чем за что и кого пугать хоть 100 выявленых хоть за 10000 больных главное чтоб не мешали тырить под карантин.для него большинство это твари дрожащие и помешать не смогут освоить деньги жаль что фонды кончаются. Ну ничо зеля где то займет. Отдовать то не ему прийдется.
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17.10.2020 15:29 Ответить
" Система здравоохранения справляется ".
Чёрный юмор.
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17.10.2020 15:42 Ответить
введут после выборов сразу жесткий
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17.10.2020 15:42 Ответить
Локдауни, ***
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17.10.2020 16:50 Ответить
Угу. А сущєствующіх рісурсов вистачить тільки до виборів з опитуванням...
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17.10.2020 17:16 Ответить
"исключительно резервный момент"
Я извещаю вас с текущего момента -- женой моею стала ваша дочка Вента.
На Аргентину это было не похоже... (с)
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17.10.2020 18:01 Ответить
жестокий локдаун в Украине пришел вместе с "слугами"
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17.10.2020 18:49 Ответить
 
 