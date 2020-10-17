Ляшко: Введение жесткого локдауна из-за COVID-19 - "исключительно резервный момент"

Система здравоохранения в Украине в настоящее время справляется с приростом больных коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Радио Свобода" заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Возможное введение жесткого локдауна, как в начале пандемии, он назвал "исключительно резервным моментом".

"Сегодня мы регистрируем по 5 000-5700 случаев в Украине - коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Мы говорим, что и в 10 000 - будем справляться ... Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые койки и будет достаточно большое количество больных. Поэтому для того, чтобы это предотвратить, мы просим всех соблюдать все противоэпидемиологические норм и правила", - сказал Ляшко.

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"Мы делаем все возможное на национальном уровне, чтобы предотвратить, во-первых, коллапс системы здравоохранения, во-вторых, чтобы не останавливать нашу экономику. Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна - это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", - добавил он.