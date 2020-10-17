Ляшко: Запровадження жорсткого локдауну через COVID-19 - "виключно резервний момент"

Система охорони здоров'я в Україні наразі справляється з приростом хворих на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Можливе запровадження жорсткого локдауну, як на початку пандемії, він назвав "виключно резервним моментом".

"Сьогодні ми реєструємо по 5000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 000 – будемо справлятися… Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде доволі велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил", – сказав Ляшко.

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"Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – додав він.