Ляшко: Запровадження жорсткого локдауну через COVID-19 - "виключно резервний момент"
Система охорони здоров'я в Україні наразі справляється з приростом хворих на коронавірус COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Можливе запровадження жорсткого локдауну, як на початку пандемії, він назвав "виключно резервним моментом".
"Сьогодні ми реєструємо по 5000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 000 – будемо справлятися… Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде доволі велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил", – сказав Ляшко.
"Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – додав він.
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подавати статистичні дані ?
Що змінились з тих пір ?
Ти створив санітарну службу ? Чи набрав з нуля старих перевірених хабарників, які далі кабінета не виходять, бо епідемія ?
Нашо вас фінансувати ?
ти хоч цікавився як проходять ті випробування? на молодих здорових добровольцях, а побічні реакції у дітей, хроніків, старих людей ніяк не перевіряються
Готовьтесь. Маски не помогут.
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
Чёрный юмор.
Я извещаю вас с текущего момента -- женой моею стала ваша дочка Вента.
На Аргентину это было не похоже... (с)