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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко: Запровадження жорсткого локдауну через COVID-19 - "виключно резервний момент"

Ляшко: Запровадження жорсткого локдауну через COVID-19 -

Система охорони здоров'я в Україні наразі справляється з приростом хворих на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Можливе запровадження жорсткого локдауну, як на початку пандемії, він назвав "виключно резервним моментом".

"Сьогодні ми реєструємо по 5000-5700 випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 000 – будемо справлятися… Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде доволі велика кількість хворих. Тому для того, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил", – сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ

"Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб запобігти, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – додав він.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
введут после выборов сразу жесткий
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17.10.2020 15:42
+4
ляшко, яка від вас користь ?
подавати статистичні дані ?
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17.10.2020 15:13
+3
Ему все равно чем за что и кого пугать хоть 100 выявленых хоть за 10000 больных главное чтоб не мешали тырить под карантин.для него большинство это твари дрожащие и помешать не смогут освоить деньги жаль что фонды кончаются. Ну ничо зеля где то займет. Отдовать то не ему прийдется.
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17.10.2020 15:29
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ляшко, яка від вас користь ?
подавати статистичні дані ?
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17.10.2020 15:13 Відповісти
ще перед ковідом, ти критикував Супрун за те, що розігнала санітарних побиранців.
Що змінились з тих пір ?
Ти створив санітарну службу ? Чи набрав з нуля старих перевірених хабарників, які далі кабінета не виходять, бо епідемія ?
Нашо вас фінансувати ?
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17.10.2020 15:15 Відповісти
Не так просто восстановить разваленное американской санитаркой, особенно сейчас при пандемии
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17.10.2020 15:39 Відповісти
т.е. я правильно понял что локдаун - это все что осталось у вас с резерва !!! Дауны мля ...
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17.10.2020 15:15 Відповісти
Конкретно, какие еще варианты? Везде идет пушной зверек. В России все-таки 2 вакцины, не знаю насчет эффективности на 100%. Что у нас?
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17.10.2020 15:42 Відповісти
вы идиот??!! вакцины нет НИ У КОГО !!! да и какая может быть вакцинация в период эпидемии!? вы в своем уме !?
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17.10.2020 15:54 Відповісти
эпидемия будет всегда, скоро вакцину доиспытают. А мудаки не привьются. От эболо не прививались во время эпидемии?
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17.10.2020 16:08 Відповісти
"доиспытают"

ти хоч цікавився як проходять ті випробування? на молодих здорових добровольцях, а побічні реакції у дітей, хроніків, старих людей ніяк не перевіряються
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17.10.2020 21:26 Відповісти
это кто Вам сказал такую глупость. Испытывают на разных возрастах, я смотрел интервью вирусолога ихнего
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17.10.2020 22:22 Відповісти
Ні, не випробовують.
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17.10.2020 23:02 Відповісти
Жириновский привился
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18.10.2020 14:25 Відповісти
ага, причому навіть ковпачок із шприца не зняли, магія
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18.10.2020 14:26 Відповісти
Молодець доктор! А шанувальникам Полякової - привіт! Святкуйте далі!
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17.10.2020 15:23 Відповісти
А про марш УПА шо напишеш?
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17.10.2020 17:07 Відповісти
10000 - это дело пары недель, 20000 - к началу декабря.

Готовьтесь. Маски не помогут.
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17.10.2020 15:27 Відповісти
Почему маски не помогут?
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17.10.2020 18:36 Відповісти
https://www.nature.com/articles/s41598-020-72798-7
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
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17.10.2020 21:24 Відповісти
Ему все равно чем за что и кого пугать хоть 100 выявленых хоть за 10000 больных главное чтоб не мешали тырить под карантин.для него большинство это твари дрожащие и помешать не смогут освоить деньги жаль что фонды кончаются. Ну ничо зеля где то займет. Отдовать то не ему прийдется.
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17.10.2020 15:29 Відповісти
" Система здравоохранения справляется ".
Чёрный юмор.
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17.10.2020 15:42 Відповісти
введут после выборов сразу жесткий
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17.10.2020 15:42 Відповісти
Локдауни, ***
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17.10.2020 16:50 Відповісти
Угу. А сущєствующіх рісурсов вистачить тільки до виборів з опитуванням...
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17.10.2020 17:16 Відповісти
"исключительно резервный момент"
Я извещаю вас с текущего момента -- женой моею стала ваша дочка Вента.
На Аргентину это было не похоже... (с)
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17.10.2020 18:01 Відповісти
жестокий локдаун в Украине пришел вместе с "слугами"
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17.10.2020 18:49 Відповісти
 
 