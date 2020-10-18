Украинские воины с семьями прибыли на реабилитацию в Польшу, - посольство
Группа украинских военнослужащих в субботу, 17 октября, прибыла в Польшу на реабилитацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.
"Сегодня в Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CИMИC) "Эвакуация 200", - сказано в сообщении.
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PS. Дякуємо нашим польським друзям - Dziekuje bardzo.