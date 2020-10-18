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Новости Агрессия России против Украины
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Украинские воины с семьями прибыли на реабилитацию в Польшу, - посольство

Украинские воины с семьями прибыли на реабилитацию в Польшу, - посольство

Группа украинских военнослужащих в субботу, 17 октября, прибыла в Польшу на реабилитацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Польше.

"Сегодня в Польшу на реабилитацию вместе с семьями прибыла группа украинских военнослужащих гражданско-военного сотрудничества (CИMИC) "Эвакуация 200", - сказано в сообщении.

Украинские воины с семьями прибыли на реабилитацию в Польшу, - посольство 01

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Автор: 

Польша (8405) посольство Украины (333) реабилитация (346)


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Героям Слава!
PS. Дякуємо нашим польським друзям - Dziekuje bardzo.
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18.10.2020 01:02 Ответить
Велика подяка Польщі. Гарного відпочинку нашим Героями ти їх родинам.
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18.10.2020 09:32 Ответить
 
 