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Новини Агресія Росії проти України
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Українські воїни із сім'ями прибули на реабілітацію до Польщі, - посольство

Українські воїни із сім'ями прибули на реабілітацію до Польщі, - посольство

Група українських військовослужбовців в суботу, 17 жовтня, прибула до Польщі на реабілітацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.

"Сьогодні в Польщу на реабілітацію разом з сім'ями прибула група українських військовослужбовців цивільно-військового співробітництва (CІMІC) "Евакуація 200", - сказано в повідомленні.

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Українські воїни із сімями прибули на реабілітацію до Польщі, - посольство 01

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Героям Слава!
PS. Дякуємо нашим польським друзям - Dziekuje bardzo.
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18.10.2020 01:02 Відповісти
Велика подяка Польщі. Гарного відпочинку нашим Героями ти їх родинам.
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18.10.2020 09:32 Відповісти
 
 