Українські воїни із сім'ями прибули на реабілітацію до Польщі, - посольство
Група українських військовослужбовців в суботу, 17 жовтня, прибула до Польщі на реабілітацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.
"Сьогодні в Польщу на реабілітацію разом з сім'ями прибула група українських військовослужбовців цивільно-військового співробітництва (CІMІC) "Евакуація 200", - сказано в повідомленні.
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PS. Дякуємо нашим польським друзям - Dziekuje bardzo.