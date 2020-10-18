Українські воїни із сім'ями прибули на реабілітацію до Польщі, - посольство

Група українських військовослужбовців в суботу, 17 жовтня, прибула до Польщі на реабілітацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Польщі.

"Сьогодні в Польщу на реабілітацію разом з сім'ями прибула група українських військовослужбовців цивільно-військового співробітництва (CІMІC) "Евакуація 200", - сказано в повідомленні.

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