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Новости Коронавирус и карантин
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Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко

Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко

Штрафы за нарушение карантина в Украине планируют увеличить до 17 000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас 170 гривен. Хотим поднять. В европейском регионе ... Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это повторное нарушение, то будет 1700 евро", - отметил Ляшко.

Он добавил, что законопроект был внесен в Раду, но парламентарии "не успели или не захотели" проголосовать его до отпуска.

По словам Ляшко, штраф планируется увеличить до 17 000 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафы за нарушение бизнесом карантина могут вырасти до 51 тыс. грн, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) штраф (1283) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
З початку зробіть їх невідворотними і по штрафуйте свої велюри а потім тявкайте далі.
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18.10.2020 13:14
+16
Да а у нас есть...причем зеленые идиоты и почитатели кремлевского ******** это в основной своей массе одни и теже чуваки и чувихи...если коротко то зебилы...
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18.10.2020 13:19
+13
Вже ж було 17 тищ. Нє?
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18.10.2020 13:13
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Вже ж було 17 тищ. Нє?
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18.10.2020 13:13 Ответить
до напожизненно !!!!!!!
только суд всех оправдает
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18.10.2020 13:27 Ответить
за мзду малую.....
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18.10.2020 13:28 Ответить
Український суд ,самий гуманний та доброчесний суд в світі !!)))
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18.10.2020 13:29 Ответить
но не бесплатный, заметьте, очччень небесплатный !!!!!!!!!
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18.10.2020 13:36 Ответить
Що таке з/п судді , так дрібнота ,хіба що на молочишко з чорним хлібом !!)))
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18.10.2020 13:39 Ответить
там где Вова сыр покупает по 100 гривень (дешево то как !!!!!!)... за 50 грам
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18.10.2020 13:58 Ответить
З початку зробіть їх невідворотними і по штрафуйте свої велюри а потім тявкайте далі.
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18.10.2020 13:14 Ответить
правильно не можешь дать сам ,отбери у другого😁😁😁
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18.10.2020 13:14 Ответить
В европейском регионе и зарплаты в евро...и зеленых идиотов у власти нет...
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18.10.2020 13:15 Ответить
да там и сивочолых сосунов нет,и почитателей кремлевского ********
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18.10.2020 13:17 Ответить
Да а у нас есть...причем зеленые идиоты и почитатели кремлевского ******** это в основной своей массе одни и теже чуваки и чувихи...если коротко то зебилы...
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18.10.2020 13:19 Ответить
а сывочолый значит по своему интузиазму устраивал котлы для ребят с майдана и добровольцев?!топил их в крови подставляя под кацапские пули!!расскажи мне какой оно патриот бабла и офшоров
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18.10.2020 13:24 Ответить
Сивочолий, це минуле,час спитати у ********* про його досягнення !!! Годі все валити на попередників!!))
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18.10.2020 13:28 Ответить
Відповідати повинні всі і минулі і ******* і майбутні,бо сроку давнини на війну нема.
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18.10.2020 14:16 Ответить
а они есть???
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18.10.2020 14:18 Ответить
Маєшь на увазі здобутки зеленої плісняви ???)))
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18.10.2020 14:42 Ответить
Слышь зебил...поищи в инете информацию о иловайском и дебальцевском котлах...об их причинах....и не тошни...
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18.10.2020 13:28 Ответить
Не вигороджуй сиволапого гетьмана, чуваг. Воно - такий самий агент пуйла, як і вувузєла, тільки хитріший. іловайський котел йому організувати вдалося, а дебільцевський - ні, бо хлопці вчасно змикитили й рвонули звідти. Ти, часом, не знаєш, хто віддав наказ ЗСУ залишити село посередині траси на дебільцево, в яке відразу ж зайшли сєпари, замикаючи оточення? А хто підірвав 5 (!) стратегічних складів з ************? П'яні лосі, які курили цигарки?
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18.10.2020 16:26 Ответить
Ты про Липецкую фабрику еще забыл. Помнишь, как Порошенко злостно платил налоги Путину. И брата убил. И съел.
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18.10.2020 13:29 Ответить
эй, моряк, ты слишком долго плавал !

сошел на берег через полтора года ?
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18.10.2020 13:30 Ответить
ваще то туповатая эта гэбнявая методичка,смешивать теплое с мягким .но кацапские валенки и их лайт-вариант зебилы хавают...
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18.10.2020 13:36 Ответить
Да у нас є і свинорилі ********** ублюдки.на сьомому році війни.що правда з прівєтом.
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18.10.2020 15:54 Ответить
Давай Ляшко уже сразу 117 тыс. грв., чтобы народ быстрее психанул.
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18.10.2020 13:17 Ответить
да на-па-жизненно !!!!!!!!!!!!
и обязательно с расстрелом через повешенье,
а потом четвертовать, четвертовать мерзавцев !

Вова, не все ли равно кого сажать - коррупционеров или безмасочников ?
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18.10.2020 13:34 Ответить
А в европейском регионе тоже маски из госрезерва перед самой пандемией за границу продавали??? Президент Франции ничего не говорил по этому поводу??
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18.10.2020 13:17 Ответить
Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии.

В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.
Накануне пандемии коронавируса Франция сожгла около 1 миллиарда медицинских масок и около 714 миллиона высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся.
В результате у французов осталось только 117 миллионов масок.
В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2.
Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.
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18.10.2020 13:32 Ответить
кто-то во Франции должен ответить за это безобразие !!!!!
я настаиваю на суде этого французского "ляшка" !
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18.10.2020 13:38 Ответить
так вы уже определитесь,помогают маски избежать заражения,или нет .
а то французам помогают-но они сожгли.
а у нас не помогают-но их продают из госрезерва
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18.10.2020 13:39 Ответить
Помогают, помогают, так же как трусы от поноса.
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18.10.2020 14:44 Ответить
ну,шоб так утверждать,надо как минимум попробовать и то,и другое
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18.10.2020 17:36 Ответить
https://korrespondent.net/world/4234989-frantsyia-sozhhla-17-mlrd-masok-nakanune-pandemyy Франция сожгла 1,7 млрд масок накануне пандемии
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18.10.2020 13:33 Ответить
Ну да ну да...оффигено правдивый источник информации ты привел...верим..помним..скорбим...
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18.10.2020 13:39 Ответить
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/102302/belgium-destroyed-and-did-not-replace-millions-of-mouth-masks/ https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/102302/belgium-destroyed-and-did-not-replace-millions-of-mouth-masks/ Брюссель Таймс. Бельгия уничтожила стратегический запас масок перед вспышкой COVID-19. 32 миллиона хирургических масок и 6 миллионов респираторных масок типа FFP2 были уничтожены, после чего Бельгия решила не замещать стратегический резерв. https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/102302/belgium-destroyed-and-did-not-replace-millions-of-mouth-masks/
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18.10.2020 13:49 Ответить
Ты зебил разницу между..

были уничтожены, потому что срок их годности истек и они стали «непригодными для использования».

И продажей абсолютно пригодных к эксплуатации масок улавливаешь?? Или в силу своего врожденного скудоумия не модешь??
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18.10.2020 13:54 Ответить
"Бельгия решила не замещать стратегический резерв"
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18.10.2020 16:09 Ответить
Почему каждая выскочка без образования рекомендации даёт сколько денег и за что отнимать у народа?
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18.10.2020 13:18 Ответить
Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7555
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18.10.2020 13:18 Ответить
...а лучше 10017000 грн. ...
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18.10.2020 13:18 Ответить
Да лучше сразу расстреливайте, потому что не каждый сможет заплатить штраф.
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18.10.2020 13:18 Ответить
а сколько ж было? ))) опять забрехались...
///

10 июня Национальная полиция сообщила, что составила административные протоколы на собственника кафе, а также на посетителей - Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Полиция отметила, что материалы будут направлены в суд, а нарушение правил карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
19 июня суд наложил штрафы в размере 17 тыс. грн Ляшко, Ермака, Трофимова, Габинета и Симчишина, обязав заплатить их в 10-дневный срок
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18.10.2020 13:19 Ответить
І шо заплатили.......?
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18.10.2020 14:59 Ответить
а я знаю ???
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18.10.2020 15:24 Ответить
За вождение в пьяном виде или превышение скорости штраф меньше, чем появление без маски？ Эта власть обречена, и, кажется, государство тоже.
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18.10.2020 13:19 Ответить
один коронавірусний може заразити десятки громадян.
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18.10.2020 13:24 Ответить
А може і не заразити.
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18.10.2020 13:31 Ответить
А одне п"яне мурло ,може угробити десятки людаей !!)))
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18.10.2020 13:32 Ответить
Может ввести сразу растрел для всех причастных к распилу коронавирусного фонда на дороги?
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18.10.2020 13:21 Ответить
С мёртвого деньгу уже не собьёшь...
Они в живых заинтересованы (пока), а вот после уплаты штрафа им уже будет пох на какие шиши люд будет жить дальше.
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18.10.2020 18:14 Ответить
зупиняє мене патрульна поліція без масок без рукавичок ще й принюхуються . коли прошу їх надягнути маску і не порушувати дистанцію типова мусарська відповідь - водила не бикуй !
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18.10.2020 13:22 Ответить
😁 потрібно не 17000 а 170000! Продай почку- сплати штраф! Можна навіть запустити мобільні операційні, для момєнтального ізьятія нєнужних органов у свідків кінця епохи ніщєти.
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18.10.2020 13:23 Ответить
Цифры 1 и 7 это какой то сакрал? Как это связано с Францией.
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18.10.2020 13:24 Ответить
... прекрасно подготовились ко второй волне ковида . Браво, зебилы !
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18.10.2020 13:25 Ответить
За нарюшение масочнго режима и карантина расстрел на месте без суда и следствия.
И.В. Сталин
Л.П. Берия
Л.М Каганович
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18.10.2020 13:25 Ответить
Но сначала должен собраться парламент. Ждём, то антитела месяца на три только вырабатываются
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18.10.2020 13:29 Ответить
Мінімалка 5 тис, а штраф 17 тис, хто вас розумними назове.
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18.10.2020 13:31 Ответить
Мін.пенсія=1700 з копійками !!))
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18.10.2020 13:35 Ответить
Ще краще.
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18.10.2020 13:38 Ответить
а что мусара за меньший штраф ловить отказываются, откат не тот?
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18.10.2020 13:36 Ответить
Это штрафы на бизнес,мразям не хватает на казнокрадстве.
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18.10.2020 13:38 Ответить
зелёные овощи, уже тоже потеряли страх, всё явственней в воздухе ощущается запах не шин, а пороха... рыги по улицам ходят с флагами в надежде на прокацапский реванш, а говорят что это "демократия"
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18.10.2020 13:38 Ответить
Жодних сподівань, реванш вже впевненно крокує Україною !!)))
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18.10.2020 13:42 Ответить
А чего он на фотке без намордника? Ну как можно было такого идиота поставить на такую важную должность???
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18.10.2020 13:39 Ответить
17000, или 170000,- никакой разницы для пенсионера с 1700
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18.10.2020 13:40 Ответить
Народ лечиться на дому. Вы врачей диагностируете? Как они защищены? Какие им доплаты. Витамин с плюс цинк пейте. Полный писец, как все организовано.
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18.10.2020 13:42 Ответить
Представляю как патрульная полиция уже подсчитывает дивиденты от адоговорицца. Проценты те же но сумма то в десятки раз может возрасти.
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18.10.2020 13:54 Ответить
За рішення КСУ від 28 серпня Кабмін не має повноважень видавати будь-які карантинні обмеження. Тому ці постанови є незаконними та необов'язковими для виконання. Слава Богу, в судах це добре знають, тому 99% протоколів "за порушення карантину" відхиляється.
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18.10.2020 14:00 Ответить
З початку законно введіть свої "нововведення"! Які штрафи ще?
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18.10.2020 14:02 Ответить
а у нас 5-9т грн...а штраф 17 кусков...ху.ху не хо.хо...ублюдки!
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18.10.2020 15:09 Ответить
Совсем кокса обнюхался?)) Давно уже 17 тонн. А на ЕС не кивай,там минималка 2500 евро,зебил.
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18.10.2020 14:04 Ответить
при 4 шт. зарплаты...ага!
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18.10.2020 15:08 Ответить
У нас законодавство у відношенні шрафів прив'язане до неоподаткованого мінімуму (нині - 17 грн). Воно дуже дивне, якесь істеричне. Порівняйте цифри. (Кодекс України про адміністративні правопорушення)

Стаття 44. Порушення правил щодо карантину людей... тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 - 34000 грн). (На посадових осіб - 34000 - 100000 грн)

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою та осіб, які були у контакті з цими хворими, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 - 119 грн).

Стаття 42. Порушення санітарних норм... тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-204 грн)
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18.10.2020 16:01 Ответить
Вот *****!! Даже в польше таких штрафов нет! УРОД косой!
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18.10.2020 14:15 Ответить
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
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18.10.2020 14:18 Ответить
Лучше надень намордник на Клоуна...это даст больший эффект....
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18.10.2020 14:19 Ответить
Где карантин, ученики на учебу ходят хоть в два раза учеличилось количество заболевших с сентября... И выборы никто не отменяет, имитация карантина какая то.
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18.10.2020 14:32 Ответить
Одним карантин - іншим футбол, хокей, бокс та інші види спорту. Вибори, маніфестації.
Зате закривають ресторани, наприклад. Бібліотеки, музеї, парки.
Отакий вибірковий карантин і вибіркова "боротьба".
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19.10.2020 00:50 Ответить
Что для такого взяточника как Ляшко 17000 гривен ? Чистый пустяк для человека привыкшего жить не за зарплату а за взятки. В стране необходимо установить максимальную зар. плату на госпредприятиях в 8 минимальных как это есть в Европе, на которую эти взяточники часто ссылаются. Президент получает 8 минимальных зарплат, а депутат 4-5 минимальных зарплат. А если хотят пусть устанавливают зарплату как в Испании -1, 4 средней заработной платы в парламенте (Кортесах) и 1,2 средней зар.платы у депутатов областей и округов.
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18.10.2020 14:33 Ответить
Какая разница "6 лет" или "пожизненно", если ЗЕ-наркомана все равно НЕ ПОСАДЯТ?
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18.10.2020 14:34 Ответить
Вам принципиально заработать денег или предотвратить распространение болезни?
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18.10.2020 14:59 Ответить
Ну фсьо ,пора ляжку в сиру землю ,лікувати шок від удару кульової блискавки!
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18.10.2020 15:01 Ответить
ну так оштрафуй себя раз этак 20, тыж падло сидишь без маски - скотыняко...
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18.10.2020 15:07 Ответить
Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4857
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18.10.2020 15:09 Ответить
Ляшко громоотводом работает . Ляпнул и теперь смеется-сработало народ возбудился выпустил пар глядишь, а там по принципу проси невозможного получишь то чего хочешь.
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18.10.2020 15:41 Ответить
Зе власть только и может штрафовать и еще больше штрафовать.
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18.10.2020 15:56 Ответить
а этот презерватив не скажет нам как при такой минимальной зарплате в 5 000 гр оплатить 17 000 гр ??? это что нужно 4 месяца работать и этим ублюдкам отдать ??? проще тогда полицая завалить и прикопать по тихому .
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18.10.2020 15:57 Ответить
У Європі штраф 170 євро - 10% від 1700 євро - мінімального розміру оплати праці у Німеччині або у Франції. В Україні 10% від 5000 грн - мінімального розміру оплати праці - це 500 грн, аж ніяк не 17000 грн.
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18.10.2020 16:12 Ответить
вот же идиот. а маски раздавать бесплатно оно не пробовало?
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18.10.2020 16:43 Ответить
Сколько раз оштрафовали зеленского за нарушение?! Или зебилы штрафуют только лохов?
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18.10.2020 17:28 Ответить
Тюремний термін тобі нада увєлічіть! Дауняка.
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18.10.2020 17:38 Ответить
- Словите эту суку и расстреляйте!
- Какой породы собака, дед?..
- Я щас не про собакуШтрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8495( Дизель шоу)Штрафи за порушення карантину треба збільшити до 17 000 гривень, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8495
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18.10.2020 18:23 Ответить
Марадёры на пандемии.
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18.10.2020 19:11 Ответить
 
 