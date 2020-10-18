Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко

Штрафы за нарушение карантина в Украине планируют увеличить до 17 000 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас 170 гривен. Хотим поднять. В европейском регионе ... Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это повторное нарушение, то будет 1700 евро", - отметил Ляшко.

Он добавил, что законопроект был внесен в Раду, но парламентарии "не успели или не захотели" проголосовать его до отпуска.

По словам Ляшко, штраф планируется увеличить до 17 000 гривен.

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