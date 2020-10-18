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Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко
Штрафы за нарушение карантина в Украине планируют увеличить до 17 000 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас 170 гривен. Хотим поднять. В европейском регионе ... Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это повторное нарушение, то будет 1700 евро", - отметил Ляшко.
Он добавил, что законопроект был внесен в Раду, но парламентарии "не успели или не захотели" проголосовать его до отпуска.
По словам Ляшко, штраф планируется увеличить до 17 000 гривен.
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+25 Виктор Ли #292636
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+16 Привет
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только суд всех оправдает
сошел на берег через полтора года ?
и обязательно с расстрелом через повешенье,
а потом четвертовать, четвертовать мерзавцев !
Вова, не все ли равно кого сажать - коррупционеров или безмасочников ?
В итоге французы оказались одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских наций.
Накануне пандемии коронавируса Франция сожгла около 1 миллиарда медицинских масок и около 714 миллиона высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся.
В результате у французов осталось только 117 миллионов масок.
В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2.
Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.
я настаиваю на суде этого французского "ляшка" !
а то французам помогают-но они сожгли.
а у нас не помогают-но их продают из госрезерва
были уничтожены, потому что срок их годности истек и они стали «непригодными для использования».
И продажей абсолютно пригодных к эксплуатации масок улавливаешь?? Или в силу своего врожденного скудоумия не модешь??
///
10 июня Национальная полиция сообщила, что составила административные протоколы на собственника кафе, а также на посетителей - Зеленского, Ляшко, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.
Полиция отметила, что материалы будут направлены в суд, а нарушение правил карантина влечет штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен.
19 июня суд наложил штрафы в размере 17 тыс. грн Ляшко, Ермака, Трофимова, Габинета и Симчишина, обязав заплатить их в 10-дневный срок
Они в живых заинтересованы (пока), а вот после уплаты штрафа им уже будет пох на какие шиши люд будет жить дальше.
И.В. Сталин
Л.П. Берия
Л.М Каганович
Стаття 44. Порушення правил щодо карантину людей... тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 - 34000 грн). (На посадових осіб - 34000 - 100000 грн)
Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою та осіб, які були у контакті з цими хворими, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 - 119 грн).
Стаття 42. Порушення санітарних норм... тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-204 грн)
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
Зате закривають ресторани, наприклад. Бібліотеки, музеї, парки.
Отакий вибірковий карантин і вибіркова "боротьба".
- Какой породы собака, дед?..
- Я щас не про собаку( Дизель шоу)