РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11373 посетителя онлайн
Новости
4 282 3

200 автомобилей застряли на границе с Венгрией

200 автомобилей застряли на границе с Венгрией

На украинско-венгерской границе в воскресенье, 18 октября, образовалась очередь из двух сотен автомобилей.

Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 09.00. ... Венгрия: "Тиса" - 15, "Дзвинкове" - 0, "Косино" - 0, "Лужанка"- 200, "Вилок" - 0", - говорится в сообщении.

На польской границе в пункте пропуска "Шегини" и "Краковец" находятся по 15 автомобилей. В других пунктах пропуска - без очередей.

На словацкой, румынской и белорусской границах очередей не фиксируют.

Также на Цензор.НЕТ: Украина тесно работает с Польшей над увеличением пунктов пропуска на границе, - Зеленский

Автор: 

авто (4201) Венгрия (1935) Госпогранслужба (6389) граница (5260) очередь (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Караван з цигарками вирушив на Угорщину.
показать весь комментарий
18.10.2020 13:17 Ответить
Їхав у п'ятницю зі Львова через Раву - на кордоні порожньо. Ціле щастя, що тягунів імпорту придушив Ковід. До праці хлопці, до праці. Годі обкрадати Україну сірим імпортом.
показать весь комментарий
18.10.2020 13:56 Ответить
мадярота саботує кордон з ЄС заради своїх забаганок, хантемансі нюх втратили...
показать весь комментарий
18.10.2020 23:43 Ответить
 
 