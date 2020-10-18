200 автомобилей застряли на границе с Венгрией
На украинско-венгерской границе в воскресенье, 18 октября, образовалась очередь из двух сотен автомобилей.
Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 09.00. ... Венгрия: "Тиса" - 15, "Дзвинкове" - 0, "Косино" - 0, "Лужанка"- 200, "Вилок" - 0", - говорится в сообщении.
На польской границе в пункте пропуска "Шегини" и "Краковец" находятся по 15 автомобилей. В других пунктах пропуска - без очередей.
На словацкой, румынской и белорусской границах очередей не фиксируют.
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Александр Иванов #442761
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YU ST
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Saul Goodman
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