200 автомобилей застряли на границе с Венгрией

На украинско-венгерской границе в воскресенье, 18 октября, образовалась очередь из двух сотен автомобилей.

Об этом Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами по состоянию на 09.00. ... Венгрия: "Тиса" - 15, "Дзвинкове" - 0, "Косино" - 0, "Лужанка"- 200, "Вилок" - 0", - говорится в сообщении.

На польской границе в пункте пропуска "Шегини" и "Краковец" находятся по 15 автомобилей. В других пунктах пропуска - без очередей.

На словацкой, румынской и белорусской границах очередей не фиксируют.

Также на Цензор.НЕТ: Украина тесно работает с Польшей над увеличением пунктов пропуска на границе, - Зеленский