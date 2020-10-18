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200 автомобілів застрягли на кордоні з Угорщиною

200 автомобілів застрягли на кордоні з Угорщиною

На українсько-угорському кордоні в неділю, 18 жовтня утворилася черга з двох сотень автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

"Черги перед пунктами пропуску з сусідніми державами станом на 09.00. ... Угорщина: "Тиса"- 15, "Дзвінкове" - 0, "Косино" - 0, "Лужанка" - 200, "Вилок" - 0", - йдеться в повідомленні.

На польському кордоні в пункті пропуску "Шегині" та "Краківець" стоїть по 15 автомобілів. В інших пунктах пропуску - без черг.

На словацькому румунському та білоруському кордонах черг не фіксують.

Також читайте: Ми проти повторного закриття кордонів через пандемію коронавірусу, - МЗС Німеччини

Автор: 

авто (6149) Угорщина (2265) Держприкордонслужба ДПСУ (5943) кордон (4754) черга (224)


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Караван з цигарками вирушив на Угорщину.
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18.10.2020 13:17 Відповісти
Їхав у п'ятницю зі Львова через Раву - на кордоні порожньо. Ціле щастя, що тягунів імпорту придушив Ковід. До праці хлопці, до праці. Годі обкрадати Україну сірим імпортом.
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18.10.2020 13:56 Відповісти
мадярота саботує кордон з ЄС заради своїх забаганок, хантемансі нюх втратили...
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18.10.2020 23:43 Відповісти
 
 