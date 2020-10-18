200 автомобілів застрягли на кордоні з Угорщиною
На українсько-угорському кордоні в неділю, 18 жовтня утворилася черга з двох сотень автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.
"Черги перед пунктами пропуску з сусідніми державами станом на 09.00. ... Угорщина: "Тиса"- 15, "Дзвінкове" - 0, "Косино" - 0, "Лужанка" - 200, "Вилок" - 0", - йдеться в повідомленні.
На польському кордоні в пункті пропуску "Шегині" та "Краківець" стоїть по 15 автомобілів. В інших пунктах пропуску - без черг.
На словацькому румунському та білоруському кордонах черг не фіксують.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар18.10.2020 13:17 Відповісти Мені подобається 1
YU ST
показати весь коментар18.10.2020 13:56 Відповісти Мені подобається 0
Saul Goodman
показати весь коментар18.10.2020 23:43 Відповісти Мені подобається 0
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