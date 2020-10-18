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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" прекращает продажу билетов из Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого

В связи с усилением карантинных мер "Укрзализныця" с полуночи закрывает продажу железнодорожных билетов со станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, информирует Цензор.НЕТ.

Через эти станции поезда будут следовать без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в обычном порядке.

"Отметим, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в " личном кабинете пользователя", - отметили в "Укрзализныце".

Читайте на Цензор.НЕТ: Штрафы за нарушение карантина надо увеличить до 17 000 гривен, - Ляшко

Автор: 

Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Тернополь (769) Укрзализныця (2745) Хмельницький (475) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
І що ця картинка повинна доводити, окрім того, що ти пропагандист ковідошизофренії?
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18.10.2020 14:25
+5
то шо старость обычно приходит с мудростью...но некоторые живут только со старостью
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18.10.2020 14:27
+5
ЗЕлупи бояться, щоб народ не двинув на Майдан із Західної України.
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18.10.2020 15:46
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бедные кассиры ж/д вокзалов....сколько им приходиться высушивать...
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18.10.2020 14:18 Ответить
высушивать или выслушивать? Хоча суть не змінються,посилають їх далеко та надовго
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18.10.2020 15:04 Ответить
аааааа... очепятка ))) высЛушивать...)))
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18.10.2020 15:25 Ответить
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
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18.10.2020 14:20 Ответить
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов из Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6760
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18.10.2020 14:22 Ответить
І що ця картинка повинна доводити, окрім того, що ти пропагандист ковідошизофренії?
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18.10.2020 14:25 Ответить
то шо старость обычно приходит с мудростью...но некоторые живут только со старостью
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18.10.2020 14:27 Ответить
тобі не загрожує ні перше, ні друге, слава вакцині від коронавірусу
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18.10.2020 15:28 Ответить
яка муся-суся ображена, але майже свіжа (user/473430), мабуть попередній нік-нейм не байдужий до https://censor.net/ua/user/40719 ?
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18.10.2020 16:31 Ответить
та це він сам до мене прийшов із фоткою своєї бабусі, я його не кликала
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18.10.2020 16:40 Ответить
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18.10.2020 17:37 Ответить
Ідіотка, ти теж на рашу працюєш? Мабуть і щеплення рашинське зробили дебілці
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18.10.2020 15:44 Ответить
Вєталька, я не планую робити жодне щеплення від "хвороби", 99,8% інфікованих якою видужують чи самі по собі, чи набагато рідше за допомогою лікування. Від "хвороби", якою не можуть захворіти 80% населення планети завдяки т-клітинному імунітету. Від "хвороби", середній вік померлих від якої - біля 80 років. А ще й тому, що всі ці вакцини не пройшли і не пройдуть нормальних клінічних випробувань.
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18.10.2020 15:49 Ответить
От коли хтось із твоїх рідних чи знайомих захворіє на цю заразу і, упаси, скопититься - тоді гавкатимеш по-іншому.
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18.10.2020 16:00 Ответить
от коли ти усвідомиш, що від серцево-судинних хвороб та онкологій помирає в 100 раз більше людей, ніж від ковіду, а під час карантину ще більше (бо нормально допомогу не надають), коли зрозумієш, що плр-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і тому офіціальна статистика з коронавірусу - це велика брехня, тоді повірю, що ти - не дебіл, і з задоволенням з тобой подискутую
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18.10.2020 16:43 Ответить
это все равно/что не обращать внимания на сифилис,ведь у тебя же уже есть СПИД
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18.10.2020 17:39 Ответить
ні, це те ж саме, що лікувати СНІД ампутацією голови
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18.10.2020 17:46 Ответить
кому говорити і кому пояснювати? Страх не піддається лікуванню. Дехто це усвідомив.
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18.10.2020 20:32 Ответить
і якщо тебе все одно не вражають ті цифри, наведені мною вище, то нагадую, що під час пиття можна захлинутися насмерть, тому не наражай себе на небезпеку, не пий нічого, навіть воду: береженого Бог береже
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18.10.2020 16:44 Ответить
Стареешь. Грим попробуй.
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18.10.2020 15:10 Ответить
На львівщині міжміські маршрути знизили вартість майже у два рази- народ перестав їздити їх дорогими скотовозками. Тепер можна від порогу до порогу блаблакаром ,з комфортом і швидко,та й дешевше.
Перед пандемією барановіруса укрзалізниця скавчала про нерентабельність пасажирських перевезень. Напевно їм хотілось більше грошей за перевезення у комфортних скотовозах.
Ще трохи і будуть "гонять паражняк" як маршрутчики. Тупість сестра жадності і вони завжди ходять разом.
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18.10.2020 14:54 Ответить
ЗЕлупи бояться, щоб народ не двинув на Майдан із Західної України.
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18.10.2020 15:46 Ответить
Через тотальну фальсифікацію виборів, бо ЗЕлупи пролітають.
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18.10.2020 15:47 Ответить
вірне рішення та обов'язково продовжити його до 25 жовтня...
Весь захід України- то бандерівці, а тому, вдруге їх не "розведуть" на 49% для Зе!&білів...
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18.10.2020 16:38 Ответить
все на мацкву
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18.10.2020 19:34 Ответить
Что бы Майдан не мог быстро собраться.
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19.10.2020 08:39 Ответить
 
 