"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків з Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького
У зв'язку з посиленням карантинних заходів "Укрзалізниця" з півночі закриває продаж залізничних квитків зі станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба перевізника, інформує Цензор.НЕТ.
Через ці станції поїзди прямуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в звичайному порядку.
"Зазначимо, що в разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі пунктами продажу або через електронні канали зв'язку в "особистому кабінеті користувача", - відзначили в "Укрзалізниці".
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Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
Перед пандемією барановіруса укрзалізниця скавчала про нерентабельність пасажирських перевезень. Напевно їм хотілось більше грошей за перевезення у комфортних скотовозах.
Ще трохи і будуть "гонять паражняк" як маршрутчики. Тупість сестра жадності і вони завжди ходять разом.
Весь захід України- то бандерівці, а тому, вдруге їх не "розведуть" на 49% для Зе!&білів...