"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків з Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького

У зв'язку з посиленням карантинних заходів "Укрзалізниця" з півночі закриває продаж залізничних квитків зі станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

Через ці станції поїзди прямуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в звичайному порядку.

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"Зазначимо, що в разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі пунктами продажу або через електронні канали зв'язку в "особистому кабінеті користувача", - відзначили в "Укрзалізниці".