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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків з Івано-Франківська, Тернополя та Хмельницького

У зв'язку з посиленням карантинних заходів "Укрзалізниця" з півночі закриває продаж залізничних квитків зі станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба перевізника, інформує Цензор.НЕТ.

Через ці станції поїзди прямуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися в звичайному порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призупинила посадку на потяги в Сумах через карантин

"Зазначимо, що в разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда і не пізніше 1 години після його відправлення зі станції, зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному обсязі пунктами продажу або через електронні канали зв'язку в "особистому кабінеті користувача", - відзначили в "Укрзалізниці".

Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Тернопіль (401) Укрзалізниця (6834) Хмельницький (405) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
І що ця картинка повинна доводити, окрім того, що ти пропагандист ковідошизофренії?
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18.10.2020 14:25
+5
то шо старость обычно приходит с мудростью...но некоторые живут только со старостью
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18.10.2020 14:27
+5
ЗЕлупи бояться, щоб народ не двинув на Майдан із Західної України.
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18.10.2020 15:46
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бедные кассиры ж/д вокзалов....сколько им приходиться высушивать...
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18.10.2020 14:18 Відповісти
высушивать или выслушивать? Хоча суть не змінються,посилають їх далеко та надовго
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18.10.2020 15:04 Відповісти
аааааа... очепятка ))) высЛушивать...)))
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18.10.2020 15:25 Відповісти
https://www.facebook.com/igor.prohorov.5/posts/10158589856560813
Тим часом у Швеції. Але в дебіловізорі такого не покажуть.
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18.10.2020 14:20 Відповісти
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов из Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого - Цензор.НЕТ 6760
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18.10.2020 14:22 Відповісти
І що ця картинка повинна доводити, окрім того, що ти пропагандист ковідошизофренії?
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18.10.2020 14:25 Відповісти
то шо старость обычно приходит с мудростью...но некоторые живут только со старостью
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18.10.2020 14:27 Відповісти
тобі не загрожує ні перше, ні друге, слава вакцині від коронавірусу
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18.10.2020 15:28 Відповісти
яка муся-суся ображена, але майже свіжа (user/473430), мабуть попередній нік-нейм не байдужий до https://censor.net/ua/user/40719 ?
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18.10.2020 16:31 Відповісти
та це він сам до мене прийшов із фоткою своєї бабусі, я його не кликала
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18.10.2020 16:40 Відповісти
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18.10.2020 17:37 Відповісти
Ідіотка, ти теж на рашу працюєш? Мабуть і щеплення рашинське зробили дебілці
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18.10.2020 15:44 Відповісти
Вєталька, я не планую робити жодне щеплення від "хвороби", 99,8% інфікованих якою видужують чи самі по собі, чи набагато рідше за допомогою лікування. Від "хвороби", якою не можуть захворіти 80% населення планети завдяки т-клітинному імунітету. Від "хвороби", середній вік померлих від якої - біля 80 років. А ще й тому, що всі ці вакцини не пройшли і не пройдуть нормальних клінічних випробувань.
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18.10.2020 15:49 Відповісти
От коли хтось із твоїх рідних чи знайомих захворіє на цю заразу і, упаси, скопититься - тоді гавкатимеш по-іншому.
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18.10.2020 16:00 Відповісти
от коли ти усвідомиш, що від серцево-судинних хвороб та онкологій помирає в 100 раз більше людей, ніж від ковіду, а під час карантину ще більше (бо нормально допомогу не надають), коли зрозумієш, що плр-тести не призначені для діагностування вірусних інфекцій, і тому офіціальна статистика з коронавірусу - це велика брехня, тоді повірю, що ти - не дебіл, і з задоволенням з тобой подискутую
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18.10.2020 16:43 Відповісти
это все равно/что не обращать внимания на сифилис,ведь у тебя же уже есть СПИД
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18.10.2020 17:39 Відповісти
ні, це те ж саме, що лікувати СНІД ампутацією голови
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18.10.2020 17:46 Відповісти
кому говорити і кому пояснювати? Страх не піддається лікуванню. Дехто це усвідомив.
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18.10.2020 20:32 Відповісти
і якщо тебе все одно не вражають ті цифри, наведені мною вище, то нагадую, що під час пиття можна захлинутися насмерть, тому не наражай себе на небезпеку, не пий нічого, навіть воду: береженого Бог береже
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18.10.2020 16:44 Відповісти
Стареешь. Грим попробуй.
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18.10.2020 15:10 Відповісти
На львівщині міжміські маршрути знизили вартість майже у два рази- народ перестав їздити їх дорогими скотовозками. Тепер можна від порогу до порогу блаблакаром ,з комфортом і швидко,та й дешевше.
Перед пандемією барановіруса укрзалізниця скавчала про нерентабельність пасажирських перевезень. Напевно їм хотілось більше грошей за перевезення у комфортних скотовозах.
Ще трохи і будуть "гонять паражняк" як маршрутчики. Тупість сестра жадності і вони завжди ходять разом.
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18.10.2020 14:54 Відповісти
ЗЕлупи бояться, щоб народ не двинув на Майдан із Західної України.
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18.10.2020 15:46 Відповісти
Через тотальну фальсифікацію виборів, бо ЗЕлупи пролітають.
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18.10.2020 15:47 Відповісти
вірне рішення та обов'язково продовжити його до 25 жовтня...
Весь захід України- то бандерівці, а тому, вдруге їх не "розведуть" на 49% для Зе!&білів...
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18.10.2020 16:38 Відповісти
все на мацкву
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18.10.2020 19:34 Відповісти
Что бы Майдан не мог быстро собраться.
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19.10.2020 08:39 Відповісти
 
 