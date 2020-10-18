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Новости Агрессия России против Украины
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В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб

В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб

Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли", - сказано в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня, но при этом готовы адекватно реагировать на любые провокации, отметили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ пять раз открывали огонь по украинским позициям, на Приазовье обезврежены два вражеских БПЛА, - штаб

В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб 01
В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб 02
В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб 03

Автор: 

обстрел (26975) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Какие у нас теперь защитники - не стреяют и готовят новое отступление.
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18.10.2020 18:41
+3
Йшов ...- тий день повного приптинення вогню у відповідь.
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18.10.2020 18:41
+3
Захисники на те і захисники щоб звільняти від окупантів українських громадян і Українські Землі. Захисники українців які не стріляють окупантів це вже не захисники українців.
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18.10.2020 18:51
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Какие у нас теперь защитники - не стреяют и готовят новое отступление.
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18.10.2020 18:41 Ответить
Дарма ви ображаєте ЗСУ.
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18.10.2020 18:45 Ответить
Захисники на те і захисники щоб звільняти від окупантів українських громадян і Українські Землі. Захисники українців які не стріляють окупантів це вже не захисники українців.
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18.10.2020 18:51 Ответить
А нічого, що проти нас третя армія у світі і ще з ЯЗ?
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18.10.2020 18:53 Ответить
Пропонуєш здатися? тоді буде як в 1921-1933.
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18.10.2020 18:56 Ответить
Пропоную дурню не молоти. Наразі усе практично заморожено. Далі буде...
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18.10.2020 19:02 Ответить
Ага як в Карабасі ОБСЄ 30 років в Мінську засідали. Дурня це твоїх батьків одоробло к..цапе.
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18.10.2020 19:08 Ответить
Не хами
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18.10.2020 19:10 Ответить
Який привіт така відповідь, ти перший почав хамити як рузке.
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18.10.2020 19:18 Ответить
Хто почав молоти дурню про "здатися"?
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18.10.2020 19:22 Ответить
Виходячи з твоєї відповіді ти проти того щоб Українська Армія захищала Україну і українців. Виходить ти ворог і хочеш повторення геноциду як в 1918-1933.
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18.10.2020 19:35 Ответить
Дивна логіка, як в дитини.
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18.10.2020 19:36 Ответить
У тебе так, відомо що рузке це олігофрени. Допомагає тільки сира земля.
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18.10.2020 19:43 Ответить
Ну Щасти в цьому. Диван тільки не пропали😁
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18.10.2020 19:45 Ответить
Таки олігофрен. Схоже твій диван вже згорів.
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18.10.2020 19:49 Ответить
трейття за чим ? кількістю металобрухту ?
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18.10.2020 19:11 Ответить
Кількістю м'яса.
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18.10.2020 19:13 Ответить
полонених червоноармійців за півроку 1941 року було більше 2 мільйонів ! що змінилось з того часу ? кацапи воюватимуть до першої тисячі трун
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18.10.2020 19:22 Ответить
Вангуванням не цікавлюся.
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18.10.2020 19:24 Ответить
я теж ! цікавлюсь історією
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18.10.2020 19:29 Ответить
Наша історія ще пишеться, і аналогії тут непрацюють.
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18.10.2020 19:31 Ответить
аналогії працюють завжди ! той хто не знає історії ні чого гарного не напише !
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18.10.2020 19:36 Ответить
"Всё аналогии лживы".
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18.10.2020 19:37 Ответить
чому ?
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18.10.2020 19:39 Ответить
Поцікавтеся, це виходить за межі обговюваноі новини.
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18.10.2020 19:42 Ответить
Сьогодення це історія перекинута в минуле. Історія повторюється.
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18.10.2020 19:41 Ответить
😂
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18.10.2020 19:43 Ответить
сміх без причини ознака олігофренії а ще неосвіченості і поганого виховання.
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18.10.2020 19:47 Ответить
Просто тобі не зрозуміти причину, нема чим.
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18.10.2020 19:48 Ответить
А Вы сильно будете стрелять если вас за это посадит недопрезидент-клоун или посадит?))) И по ходу на прокси сидите)))
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18.10.2020 18:56 Ответить
Не суди всех по себе прокси.
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18.10.2020 18:58 Ответить
Это ты про зебилов ,малоросов и хохлов 73%?
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18.10.2020 18:46 Ответить
Йшов ...- тий день повного приптинення вогню у відповідь.
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18.10.2020 18:41 Ответить
Статус "заморожено".
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18.10.2020 18:44 Ответить
******** сдали Украину кацапам,не вижу смысла воинам там сидеть,разве что за зарплату(((((
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18.10.2020 18:45 Ответить
Не фантазуйте.
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18.10.2020 18:47 Ответить
О чем - о предательстве страны **********?
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18.10.2020 18:49 Ответить
Тошнит просто, уж лучше вообще не пишите ничего, огонь не открывали, мы ведь честно служим а враг гранатометеми нас но он не попал,не попал, в ответ не будем вдруг подумают что мы обстреливаем а это запрещено просто сидим и ждем а вдруг орки передумают и уйдут с донбасса или враг рассосется сам - а напишите лучше когда пойдут наши в наступление и освободят какое то село или город если это вообще возможно при Зебиле
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18.10.2020 18:45 Ответить
Выпей яду.
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18.10.2020 19:17 Ответить
"В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб".

И это защитники Украины?
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18.10.2020 18:46 Ответить
Они выполняют приказ,видно в армии не служил,все преъдявы к клоуну-зелупе,его приказ+ штрафы.
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18.10.2020 18:48 Ответить
а в статуті ЗСУ є стаття про штраф за обстріл ворога ?
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18.10.2020 18:52 Ответить
Это Вы ******** с 95-го квартала скажите или напишите.
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18.10.2020 18:54 Ответить
тож я вважаю за такі накази треба слуг урода і їх посібників тягати по судах без продиху , щоб про зраду думати не встигали !
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18.10.2020 19:00 Ответить
Они же не рузке. Солдаты обязаны не выполнять преступные приказы.
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18.10.2020 18:53 Ответить
Ты спалился коцап)))
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18.10.2020 18:58 Ответить
Это ты о себе рузке? все и так знают что ты враг.
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18.10.2020 19:03 Ответить
Иди дрочи на х,,у,,йла и сралина,что)))
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21.10.2020 19:03 Ответить
Чмо
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21.10.2020 19:04 Ответить
цікава математика обстріл з гранатомету + обстріл зі стрілкового = один обстріл ! на кого це розраховано ? хіба виборці нелоха повірять !
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18.10.2020 18:48 Ответить
Я надеюсь, что когда будут бить Зеленского и Хомчака, они будут последовательны и сопротивляться не будут.
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18.10.2020 19:13 Ответить
Возле трупа находилась трупья жена и трупьи дети. (с)
Пострадавших нет. (с)
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18.10.2020 19:24 Ответить
не оштрафовали и то добре.
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18.10.2020 22:18 Ответить
 
 