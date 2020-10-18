"В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб".

Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли", - сказано в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня, но при этом готовы адекватно реагировать на любые провокации, отметили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ пять раз открывали огонь по украинским позициям, на Приазовье обезврежены два вражеских БПЛА, - штаб





