В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб
Российские наемники обстреляли позиции ООС на Донбассе из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Пострадавших нет.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Вблизи населенного пункта Авдеевка враг применил ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. В ответ на огневые провокации противника наши воины оружие не применяли", - сказано в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские военнослужащие придерживаются режима прекращения огня, но при этом готовы адекватно реагировать на любые провокации, отметили в штабе.
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И это защитники Украины?
Пострадавших нет. (с)