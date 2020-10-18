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Новини Агресія Росії проти України
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У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб

У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб

Російські найманці обстріляли позиції ООС на Донбасі з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю. У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню, але водночас готові адекватно реагувати на будь-які провокації, зазначили в штабі.

Читайте також: Найманці РФ п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях, на Приазов'ї знешкоджені два ворожі БПЛА, - штаб

У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб 01
У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб 02
У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб 03

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обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Какие у нас теперь защитники - не стреяют и готовят новое отступление.
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18.10.2020 18:41
+3
Йшов ...- тий день повного приптинення вогню у відповідь.
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18.10.2020 18:41
+3
Захисники на те і захисники щоб звільняти від окупантів українських громадян і Українські Землі. Захисники українців які не стріляють окупантів це вже не захисники українців.
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18.10.2020 18:51
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Какие у нас теперь защитники - не стреяют и готовят новое отступление.
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18.10.2020 18:41 Відповісти
Дарма ви ображаєте ЗСУ.
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18.10.2020 18:45 Відповісти
Захисники на те і захисники щоб звільняти від окупантів українських громадян і Українські Землі. Захисники українців які не стріляють окупантів це вже не захисники українців.
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18.10.2020 18:51 Відповісти
А нічого, що проти нас третя армія у світі і ще з ЯЗ?
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18.10.2020 18:53 Відповісти
Пропонуєш здатися? тоді буде як в 1921-1933.
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18.10.2020 18:56 Відповісти
Пропоную дурню не молоти. Наразі усе практично заморожено. Далі буде...
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18.10.2020 19:02 Відповісти
Ага як в Карабасі ОБСЄ 30 років в Мінську засідали. Дурня це твоїх батьків одоробло к..цапе.
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18.10.2020 19:08 Відповісти
Не хами
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18.10.2020 19:10 Відповісти
Який привіт така відповідь, ти перший почав хамити як рузке.
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18.10.2020 19:18 Відповісти
Хто почав молоти дурню про "здатися"?
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18.10.2020 19:22 Відповісти
Виходячи з твоєї відповіді ти проти того щоб Українська Армія захищала Україну і українців. Виходить ти ворог і хочеш повторення геноциду як в 1918-1933.
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18.10.2020 19:35 Відповісти
Дивна логіка, як в дитини.
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18.10.2020 19:36 Відповісти
У тебе так, відомо що рузке це олігофрени. Допомагає тільки сира земля.
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18.10.2020 19:43 Відповісти
Ну Щасти в цьому. Диван тільки не пропали😁
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18.10.2020 19:45 Відповісти
Таки олігофрен. Схоже твій диван вже згорів.
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18.10.2020 19:49 Відповісти
трейття за чим ? кількістю металобрухту ?
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18.10.2020 19:11 Відповісти
Кількістю м'яса.
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18.10.2020 19:13 Відповісти
полонених червоноармійців за півроку 1941 року було більше 2 мільйонів ! що змінилось з того часу ? кацапи воюватимуть до першої тисячі трун
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18.10.2020 19:22 Відповісти
Вангуванням не цікавлюся.
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18.10.2020 19:24 Відповісти
я теж ! цікавлюсь історією
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18.10.2020 19:29 Відповісти
Наша історія ще пишеться, і аналогії тут непрацюють.
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18.10.2020 19:31 Відповісти
аналогії працюють завжди ! той хто не знає історії ні чого гарного не напише !
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18.10.2020 19:36 Відповісти
"Всё аналогии лживы".
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18.10.2020 19:37 Відповісти
чому ?
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18.10.2020 19:39 Відповісти
Поцікавтеся, це виходить за межі обговюваноі новини.
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18.10.2020 19:42 Відповісти
Сьогодення це історія перекинута в минуле. Історія повторюється.
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18.10.2020 19:41 Відповісти
😂
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18.10.2020 19:43 Відповісти
сміх без причини ознака олігофренії а ще неосвіченості і поганого виховання.
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18.10.2020 19:47 Відповісти
Просто тобі не зрозуміти причину, нема чим.
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18.10.2020 19:48 Відповісти
А Вы сильно будете стрелять если вас за это посадит недопрезидент-клоун или посадит?))) И по ходу на прокси сидите)))
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18.10.2020 18:56 Відповісти
Не суди всех по себе прокси.
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18.10.2020 18:58 Відповісти
Это ты про зебилов ,малоросов и хохлов 73%?
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18.10.2020 18:46 Відповісти
Йшов ...- тий день повного приптинення вогню у відповідь.
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18.10.2020 18:41 Відповісти
Статус "заморожено".
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18.10.2020 18:44 Відповісти
******** сдали Украину кацапам,не вижу смысла воинам там сидеть,разве что за зарплату(((((
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18.10.2020 18:45 Відповісти
Не фантазуйте.
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18.10.2020 18:47 Відповісти
О чем - о предательстве страны **********?
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18.10.2020 18:49 Відповісти
Тошнит просто, уж лучше вообще не пишите ничего, огонь не открывали, мы ведь честно служим а враг гранатометеми нас но он не попал,не попал, в ответ не будем вдруг подумают что мы обстреливаем а это запрещено просто сидим и ждем а вдруг орки передумают и уйдут с донбасса или враг рассосется сам - а напишите лучше когда пойдут наши в наступление и освободят какое то село или город если это вообще возможно при Зебиле
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18.10.2020 18:45 Відповісти
Выпей яду.
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18.10.2020 19:17 Відповісти
"В районе ООС - один обстрел, защитники Украины огонь не открывали, - штаб".

И это защитники Украины?
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18.10.2020 18:46 Відповісти
Они выполняют приказ,видно в армии не служил,все преъдявы к клоуну-зелупе,его приказ+ штрафы.
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18.10.2020 18:48 Відповісти
а в статуті ЗСУ є стаття про штраф за обстріл ворога ?
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18.10.2020 18:52 Відповісти
Это Вы ******** с 95-го квартала скажите или напишите.
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18.10.2020 18:54 Відповісти
тож я вважаю за такі накази треба слуг урода і їх посібників тягати по судах без продиху , щоб про зраду думати не встигали !
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18.10.2020 19:00 Відповісти
Они же не рузке. Солдаты обязаны не выполнять преступные приказы.
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18.10.2020 18:53 Відповісти
Ты спалился коцап)))
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18.10.2020 18:58 Відповісти
Это ты о себе рузке? все и так знают что ты враг.
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18.10.2020 19:03 Відповісти
Иди дрочи на х,,у,,йла и сралина,что)))
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21.10.2020 19:03 Відповісти
Чмо
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21.10.2020 19:04 Відповісти
цікава математика обстріл з гранатомету + обстріл зі стрілкового = один обстріл ! на кого це розраховано ? хіба виборці нелоха повірять !
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18.10.2020 18:48 Відповісти
Я надеюсь, что когда будут бить Зеленского и Хомчака, они будут последовательны и сопротивляться не будут.
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18.10.2020 19:13 Відповісти
Возле трупа находилась трупья жена и трупьи дети. (с)
Пострадавших нет. (с)
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18.10.2020 19:24 Відповісти
не оштрафовали и то добре.
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18.10.2020 22:18 Відповісти
 
 