У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб
Російські найманці обстріляли позиції ООС на Донбасі з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Постраждалих немає.
Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю. У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували", - сказано в повідомленні.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню, але водночас готові адекватно реагувати на будь-які провокації, зазначили в штабі.
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+5 Герхард
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И это защитники Украины?
Пострадавших нет. (с)