У районі ООС - один обстріл, захисники України вогонь не відкривали, - штаб

Російські найманці обстріляли позиції ООС на Донбасі з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Авдіївка ворог застосував ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю. У відповідь на вогневі провокації противника наші воїни зброю не застосовували", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню, але водночас готові адекватно реагувати на будь-які провокації, зазначили в штабі.

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