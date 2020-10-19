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Новости Революция в Беларуси
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Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники

Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники

В Минске 18 октября прошел Партизанский марш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

По состоянию на 00:15 обнародованы имена 204 задержанных в разных городах страны. Из них более 150 человек схватили в Минске.

Также задержания проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Партизанский Марш" в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным правозащитников, некоторых задержанных уже отпустили.

Автор: 

Беларусь (7888) задержание (6674) правозащитники (678)


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Топ комментарии
+9
Партизаны, курва....Партизан - это террорист современным языком. Партизан скрытно совершает диверсии, уничтожает живую силу оккупанта. Партизан если марширует, то только после победы. А вы, терпилы, просто вышли шоб подставить головы под дубинки.
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19.10.2020 00:49
+5
Это уже становится традицией: белорусы по выходным бродят по улицам, беспрепятственно давая себя задержать. Затем ОМОН их отпускает, они возвращаются на работу, ждут следующего выходного - etc...

Все довольны, включая Тихоновскую! Протесты - есть. Режим Лукашенко - держится. Народ верит в то что он "делает революцию". Лучше всего это описывает поговорка: Волки сыты и овцы целы.
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19.10.2020 00:46
+4
Как так? Партизаны ж не сдаются?
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19.10.2020 00:39
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Как так? Партизаны ж не сдаются?
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19.10.2020 00:39 Ответить
Схватили тех, что были без сознания ))
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19.10.2020 00:48 Ответить
Сам пiд спiдницею сховався и думает , шо все партизанят.
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19.10.2020 01:15 Ответить
Да, да ... я - под впечатлением вашего ника, так шо, пистон - вхолостую(лайковый)...
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19.10.2020 01:33 Ответить
Я все жду, коли буде "Марш сантехніків"... Чи асенізаторів...
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19.10.2020 07:42 Ответить
Пошпацірували?
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19.10.2020 00:41 Ответить
Думаете, шо больше шпацiерен гейен не будут?
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19.10.2020 01:17 Ответить
пошпацiрували , как https://youtu.be/eu5lv2Umn3M дым над водой прогулялся, https://youtu.be/eu5lv2Umn3M но потом вдохновил...
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19.10.2020 01:23 Ответить
Надеюсь всех задержанных тоже выдвинут на какую нибудь премию, как тихановскую?)
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19.10.2020 00:43 Ответить
Это уже становится традицией: белорусы по выходным бродят по улицам, беспрепятственно давая себя задержать. Затем ОМОН их отпускает, они возвращаются на работу, ждут следующего выходного - etc...

Все довольны, включая Тихоновскую! Протесты - есть. Режим Лукашенко - держится. Народ верит в то что он "делает революцию". Лучше всего это описывает поговорка: Волки сыты и овцы целы.
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19.10.2020 00:46 Ответить
Партизаны, курва....Партизан - это террорист современным языком. Партизан скрытно совершает диверсии, уничтожает живую силу оккупанта. Партизан если марширует, то только после победы. А вы, терпилы, просто вышли шоб подставить головы под дубинки.
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19.10.2020 00:49 Ответить
? Вы о чём ? Кто кроме самих литвинов
Может решить как им жить ? Пусть Тихановская
Призывает людей к оружию, вооружает их,
Мурза этого не может делать,
Литвины сами должны понять, что их враг москали
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19.10.2020 01:35 Ответить
Тихановская - проект пыни, шобы укротить зарвавшегося бацьку. Так шо, никакого оружия, бо терпилы - мирные и не агрессивные(слюнтяи).
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19.10.2020 01:38 Ответить
Да, барьішня порвавшая паспорт покруче будет,
Но вопрос, кто даст оружие по просьбе Тихановской,
По закону Лукашенко и его мусора теперь гопники,
Но ...
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19.10.2020 01:42 Ответить
А муж женьі хамит человеку как москаль
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19.10.2020 01:43 Ответить
Ка-су... ка-су... ка-ссу-бы - все терпилы...
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19.10.2020 01:36 Ответить
Білоруси залишатимуться совками доти, доки називатимуть себе "партізанамі". Це совок створив для них такий "бренд", щоб дурні "ґорділісь_ссср_і_пабЄдой". Насправді, совок підставив цивільне населення Білорусі під час WWII, знаючи, що німці всіх, хто воює проти них без розпізнавальних знаків, вважали за терористів і відповідно ставилися: знищували без жодних полонів.
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19.10.2020 08:25 Ответить
у каждой страны своя история . не стоит оглядываться на соседей и копировать опыт.dont try vorking in my shoes...
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19.10.2020 01:10 Ответить
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1541
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19.10.2020 06:48 Ответить
...walking?
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19.10.2020 08:27 Ответить
Белорусь была Западным фронтом дохлого ССРа и сдал его генерал армии Павлов Гитлеру всего за 7 дней.
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19.10.2020 01:24 Ответить
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6418
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19.10.2020 01:32 Ответить
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3552
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19.10.2020 01:34 Ответить
В Котел попало 1 миллион солда и офицеров РККА
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19.10.2020 01:35 Ответить
Партизаны с цветами, или с гитарами? Это важно! (нет)
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19.10.2020 01:36 Ответить
с шариками!
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19.10.2020 10:21 Ответить
Ничего себе! Куда смотрит Запад?
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19.10.2020 01:38 Ответить
Москалі !
Чомудан вокзал параша !
Геть з Білорусі !
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19.10.2020 01:39 Ответить
Страшная трагедия в белоруской деревне Дражно в Белоруси..похлеще Хатыни..партизаны уничстожали мирных жителей....
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19.10.2020 01:43 Ответить
Когда Тихановская отдаст приказ уничтожать гопников
В милицейской форме ?
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19.10.2020 01:45 Ответить
А что вы знаете о Секретном договоре 1922 года между СССр и Германией?или о 1938 годе между этими же ублюдками?Ничего...
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19.10.2020 01:51 Ответить
Ссср был главным союзником Гитлерадо 41го года
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19.10.2020 01:54 Ответить
Тю, да это и первоклассник знает... В 22-ом - Рапалльский сговор германии с РСФСР, который осудил даже Гондурас, тогда Украина еще не была в союзе. Сууть сговора: после Первой мировой Капитулянт Германия, была обекономически обложена мировым сообществом, шобы в военном плане Германия не смогла подняться, а работала только на контрибуццию... Кремлядь помогла будущим гитлеровцам приподняться разблокировав рапалльским сговором экономическую блокаду Германии. Мюнхенский договор - это калька на Рапалльский сговор. Запад мюнхенским договором надеялся разорвать крепнущую военную дружбу и взаимопомощь между коммунофашистскими монстрами.
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19.10.2020 02:01 Ответить
обе=э
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19.10.2020 02:02 Ответить
2ц=1ц
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19.10.2020 02:04 Ответить
Попартизанили и хватит.
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19.10.2020 01:53 Ответить
РАБссия и Германия союзники кровные с 1710 года
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19.10.2020 01:57 Ответить
задержали всех без цветочков. кто с цветочками ещё в строю
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19.10.2020 02:23 Ответить
Беларусы голубоглазый народ. У Тихановской до предела черные глаза. На цыганку похожа. Возникает вопрос. Не попытка ли захвата власти цыганской мафией в Беларуси.
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19.10.2020 03:53 Ответить
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1736
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19.10.2020 05:51 Ответить
Какого-какого марша???
Ну дети, ей-богу.
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19.10.2020 06:42 Ответить
Враг народа весь народ,только фюрер прав бывает...а фамилия его не важна....
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19.10.2020 06:49 Ответить
Эта бедная Света Тихановская о большей части своих заявлений и приказов и понятия не имеет. Живет себе припеваючи в 5-ти звездочном отеле в Вильнюсе, завтракает, обедает и ужинает в роскошном ресторане. Я хотел бы так пожить!
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19.10.2020 06:58 Ответить
.Переїдь в Білорусь ...Будеш
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19.10.2020 07:05 Ответить
Партизанский... Значит не за горами марш любителей пива.
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19.10.2020 07:35 Ответить
Чомусь мені здається, що кожен затриманий пишається собою, що він постраждав за свою Білорусь, що не був байдужим і боязливим, не сидів у себе вдома перед телевізором, коли вирішувалась доля його рідного краю.
Живе Бєлорусь!
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19.10.2020 07:55 Ответить
... идите на шеренги силовиков чихая и кашляя - они все разбегутся!
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19.10.2020 09:33 Ответить
 
 