Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники

В Минске 18 октября прошел Партизанский марш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".

По состоянию на 00:15 обнародованы имена 204 задержанных в разных городах страны. Из них более 150 человек схватили в Минске.

Также задержания проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Партизанский Марш" в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным правозащитников, некоторых задержанных уже отпустили.