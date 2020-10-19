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Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники
В Минске 18 октября прошел Партизанский марш.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Вясна".
По состоянию на 00:15 обнародованы имена 204 задержанных в разных городах страны. Из них более 150 человек схватили в Минске.
Также задержания проходили в Светлогорске, Жодино, Гомеле, Бресте, Фаниполе, Витебске, Новогрудке, Дзержинске.
По данным правозащитников, некоторых задержанных уже отпустили.
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+9 Maxim Ak-Murza
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Все довольны, включая Тихоновскую! Протесты - есть. Режим Лукашенко - держится. Народ верит в то что он "делает революцию". Лучше всего это описывает поговорка: Волки сыты и овцы целы.
Может решить как им жить ? Пусть Тихановская
Призывает людей к оружию, вооружает их,
Мурза этого не может делать,
Литвины сами должны понять, что их враг москали
Но вопрос, кто даст оружие по просьбе Тихановской,
По закону Лукашенко и его мусора теперь гопники,
Но ...
Чомудан вокзал параша !
Геть з Білорусі !
В милицейской форме ?
Ну дети, ей-богу.
Живе Бєлорусь!