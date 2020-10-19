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Новини Революція в Білорусі
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Білоруські силовики затримали понад 200 учасників Партизанського маршу, - правозахисники

Білоруські силовики затримали понад 200 учасників Партизанського маршу, - правозахисники

У Мінську 18 жовтня відбувся Партизанський марш.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".

Станом на 00:15 оприлюднено імена 204 затриманих у різних містах країни. З них понад 150 осіб схопили в Мінську.

Також затримання відбулися в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудці, Дзержинську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Партизанський марш" у Мінську: понад 100 затриманих, поліція стріляє у повітря гумовими кулями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними правозахисників, деяких затриманих вже відпустили.

Автор: 

Білорусь (7926) затримання (4338) правозахисники (377)


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Топ коментарі
+9
Партизаны, курва....Партизан - это террорист современным языком. Партизан скрытно совершает диверсии, уничтожает живую силу оккупанта. Партизан если марширует, то только после победы. А вы, терпилы, просто вышли шоб подставить головы под дубинки.
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19.10.2020 00:49
+5
Это уже становится традицией: белорусы по выходным бродят по улицам, беспрепятственно давая себя задержать. Затем ОМОН их отпускает, они возвращаются на работу, ждут следующего выходного - etc...

Все довольны, включая Тихоновскую! Протесты - есть. Режим Лукашенко - держится. Народ верит в то что он "делает революцию". Лучше всего это описывает поговорка: Волки сыты и овцы целы.
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19.10.2020 00:46
+4
Как так? Партизаны ж не сдаются?
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19.10.2020 00:39
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Как так? Партизаны ж не сдаются?
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19.10.2020 00:39 Відповісти
Схватили тех, что были без сознания ))
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19.10.2020 00:48 Відповісти
Сам пiд спiдницею сховався и думает , шо все партизанят.
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19.10.2020 01:15 Відповісти
Да, да ... я - под впечатлением вашего ника, так шо, пистон - вхолостую(лайковый)...
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19.10.2020 01:33 Відповісти
Я все жду, коли буде "Марш сантехніків"... Чи асенізаторів...
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19.10.2020 07:42 Відповісти
Пошпацірували?
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19.10.2020 00:41 Відповісти
Думаете, шо больше шпацiерен гейен не будут?
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19.10.2020 01:17 Відповісти
пошпацiрували , как https://youtu.be/eu5lv2Umn3M дым над водой прогулялся, https://youtu.be/eu5lv2Umn3M но потом вдохновил...
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19.10.2020 01:23 Відповісти
Надеюсь всех задержанных тоже выдвинут на какую нибудь премию, как тихановскую?)
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19.10.2020 00:43 Відповісти
Это уже становится традицией: белорусы по выходным бродят по улицам, беспрепятственно давая себя задержать. Затем ОМОН их отпускает, они возвращаются на работу, ждут следующего выходного - etc...

Все довольны, включая Тихоновскую! Протесты - есть. Режим Лукашенко - держится. Народ верит в то что он "делает революцию". Лучше всего это описывает поговорка: Волки сыты и овцы целы.
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19.10.2020 00:46 Відповісти
Партизаны, курва....Партизан - это террорист современным языком. Партизан скрытно совершает диверсии, уничтожает живую силу оккупанта. Партизан если марширует, то только после победы. А вы, терпилы, просто вышли шоб подставить головы под дубинки.
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19.10.2020 00:49 Відповісти
? Вы о чём ? Кто кроме самих литвинов
Может решить как им жить ? Пусть Тихановская
Призывает людей к оружию, вооружает их,
Мурза этого не может делать,
Литвины сами должны понять, что их враг москали
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19.10.2020 01:35 Відповісти
Тихановская - проект пыни, шобы укротить зарвавшегося бацьку. Так шо, никакого оружия, бо терпилы - мирные и не агрессивные(слюнтяи).
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19.10.2020 01:38 Відповісти
Да, барьішня порвавшая паспорт покруче будет,
Но вопрос, кто даст оружие по просьбе Тихановской,
По закону Лукашенко и его мусора теперь гопники,
Но ...
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19.10.2020 01:42 Відповісти
А муж женьі хамит человеку как москаль
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19.10.2020 01:43 Відповісти
Ка-су... ка-су... ка-ссу-бы - все терпилы...
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19.10.2020 01:36 Відповісти
Білоруси залишатимуться совками доти, доки називатимуть себе "партізанамі". Це совок створив для них такий "бренд", щоб дурні "ґорділісь_ссср_і_пабЄдой". Насправді, совок підставив цивільне населення Білорусі під час WWII, знаючи, що німці всіх, хто воює проти них без розпізнавальних знаків, вважали за терористів і відповідно ставилися: знищували без жодних полонів.
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19.10.2020 08:25 Відповісти
у каждой страны своя история . не стоит оглядываться на соседей и копировать опыт.dont try vorking in my shoes...
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19.10.2020 01:10 Відповісти
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1541
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19.10.2020 06:48 Відповісти
...walking?
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19.10.2020 08:27 Відповісти
Белорусь была Западным фронтом дохлого ССРа и сдал его генерал армии Павлов Гитлеру всего за 7 дней.
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19.10.2020 01:24 Відповісти
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6418
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19.10.2020 01:32 Відповісти
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3552
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19.10.2020 01:34 Відповісти
В Котел попало 1 миллион солда и офицеров РККА
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19.10.2020 01:35 Відповісти
Партизаны с цветами, или с гитарами? Это важно! (нет)
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19.10.2020 01:36 Відповісти
с шариками!
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19.10.2020 10:21 Відповісти
Ничего себе! Куда смотрит Запад?
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19.10.2020 01:38 Відповісти
Москалі !
Чомудан вокзал параша !
Геть з Білорусі !
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19.10.2020 01:39 Відповісти
Страшная трагедия в белоруской деревне Дражно в Белоруси..похлеще Хатыни..партизаны уничстожали мирных жителей....
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19.10.2020 01:43 Відповісти
Когда Тихановская отдаст приказ уничтожать гопников
В милицейской форме ?
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19.10.2020 01:45 Відповісти
А что вы знаете о Секретном договоре 1922 года между СССр и Германией?или о 1938 годе между этими же ублюдками?Ничего...
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19.10.2020 01:51 Відповісти
Ссср был главным союзником Гитлерадо 41го года
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19.10.2020 01:54 Відповісти
Тю, да это и первоклассник знает... В 22-ом - Рапалльский сговор германии с РСФСР, который осудил даже Гондурас, тогда Украина еще не была в союзе. Сууть сговора: после Первой мировой Капитулянт Германия, была обекономически обложена мировым сообществом, шобы в военном плане Германия не смогла подняться, а работала только на контрибуццию... Кремлядь помогла будущим гитлеровцам приподняться разблокировав рапалльским сговором экономическую блокаду Германии. Мюнхенский договор - это калька на Рапалльский сговор. Запад мюнхенским договором надеялся разорвать крепнущую военную дружбу и взаимопомощь между коммунофашистскими монстрами.
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19.10.2020 02:01 Відповісти
обе=э
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19.10.2020 02:02 Відповісти
2ц=1ц
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19.10.2020 02:04 Відповісти
Попартизанили и хватит.
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19.10.2020 01:53 Відповісти
РАБссия и Германия союзники кровные с 1710 года
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19.10.2020 01:57 Відповісти
задержали всех без цветочков. кто с цветочками ещё в строю
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19.10.2020 02:23 Відповісти
Беларусы голубоглазый народ. У Тихановской до предела черные глаза. На цыганку похожа. Возникает вопрос. Не попытка ли захвата власти цыганской мафией в Беларуси.
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19.10.2020 03:53 Відповісти
Белорусские силовики задержали более 200 участников Партизанского марша, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1736
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19.10.2020 05:51 Відповісти
Какого-какого марша???
Ну дети, ей-богу.
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19.10.2020 06:42 Відповісти
Враг народа весь народ,только фюрер прав бывает...а фамилия его не важна....
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19.10.2020 06:49 Відповісти
Эта бедная Света Тихановская о большей части своих заявлений и приказов и понятия не имеет. Живет себе припеваючи в 5-ти звездочном отеле в Вильнюсе, завтракает, обедает и ужинает в роскошном ресторане. Я хотел бы так пожить!
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19.10.2020 06:58 Відповісти
.Переїдь в Білорусь ...Будеш
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19.10.2020 07:05 Відповісти
Партизанский... Значит не за горами марш любителей пива.
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19.10.2020 07:35 Відповісти
Чомусь мені здається, що кожен затриманий пишається собою, що він постраждав за свою Білорусь, що не був байдужим і боязливим, не сидів у себе вдома перед телевізором, коли вирішувалась доля його рідного краю.
Живе Бєлорусь!
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19.10.2020 07:55 Відповісти
... идите на шеренги силовиков чихая и кашляя - они все разбегутся!
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19.10.2020 09:33 Відповісти
 
 