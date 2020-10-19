Білоруські силовики затримали понад 200 учасників Партизанського маршу, - правозахисники

У Мінську 18 жовтня відбувся Партизанський марш.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".

Станом на 00:15 оприлюднено імена 204 затриманих у різних містах країни. З них понад 150 осіб схопили в Мінську.

Також затримання відбулися в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудці, Дзержинську.

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За даними правозахисників, деяких затриманих вже відпустили.