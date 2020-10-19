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Білоруські силовики затримали понад 200 учасників Партизанського маршу, - правозахисники
У Мінську 18 жовтня відбувся Партизанський марш.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".
Станом на 00:15 оприлюднено імена 204 затриманих у різних містах країни. З них понад 150 осіб схопили в Мінську.
Також затримання відбулися в Світлогорську, Жодіно, Гомелі, Бресті, Фаніполі, Вітебську, Новогрудці, Дзержинську.
За даними правозахисників, деяких затриманих вже відпустили.
Топ коментарі
+9 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.10.2020 00:49
+5 Valentin Nasus
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+4 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар19.10.2020 00:39
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Все довольны, включая Тихоновскую! Протесты - есть. Режим Лукашенко - держится. Народ верит в то что он "делает революцию". Лучше всего это описывает поговорка: Волки сыты и овцы целы.
Может решить как им жить ? Пусть Тихановская
Призывает людей к оружию, вооружает их,
Мурза этого не может делать,
Литвины сами должны понять, что их враг москали
Но вопрос, кто даст оружие по просьбе Тихановской,
По закону Лукашенко и его мусора теперь гопники,
Но ...
Чомудан вокзал параша !
Геть з Білорусі !
В милицейской форме ?
Ну дети, ей-богу.
Живе Бєлорусь!