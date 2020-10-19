РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9111 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 026 16

Минздрав ввел временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19: "Мы будем мобилизовать всех"

Минздрав ввел временные контракты для привлечения дополнительных медработников к лечению COVID-19:

Министерство здравоохранения издало приказ о введении временных контрактов для привлечения дополнительных медработников к лечению пациентов с COVID-19.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем мобилизовать всех тех медработников, которые не предоставляли помощь такого профиля. Минздрав издал приказ, которым регламентируется механизм и порядок подписания временных контрактов на привлечение дополнительных работников в медучреждения. По этому механизму, каждый, у кого есть возможность и желание, может прийти и на временном контракте с соответствующей зарплатой работать в медучреждениях", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ни одна область Украины не отвечает требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что большинство пациентов, умерших от COVID-19, были старше 60 лет и имели сопутствующие заболевания.

"Всего за время пандемии пациентов старше 60 лет 77,156 тыс., из общего количества летальных случаев более 75% людей старше 60. У большинства пациентов были сопутствующие заболевания", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
це після того як 7000 робітників звільнилось... Олені олені..а не мінздрав.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:19
+2
Спочатку розвалили систему охорони здоров'я, ліквідували інфекційні та псих. лікарні створивши умови щоби кращі медпрацівники розбіглися хто куди може, а тепер кричмо на весь світ "допоможіть", та посилено чешемо дупу в надії, що в ній з'являться ще якісь нові "реформаторські" ідеї.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:26
+2
Платите медикам, тогда может и мобилизовать не прийдется.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це після того як 7000 робітників звільнилось... Олені олені..а не мінздрав.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:19 Ответить
Раніше треба було чухати корму щоб медики не звільнялись.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:20 Ответить
це медам так нагадують, що вони військовозобов'язані
показать весь комментарий
19.10.2020 10:42 Ответить
Спочатку розвалили систему охорони здоров'я, ліквідували інфекційні та псих. лікарні створивши умови щоби кращі медпрацівники розбіглися хто куди може, а тепер кричмо на весь світ "допоможіть", та посилено чешемо дупу в надії, що в ній з'являться ще якісь нові "реформаторські" ідеї.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:26 Ответить
И какой размер этой "соответствующей зарплаты"?
показать весь комментарий
19.10.2020 10:29 Ответить
Тройной оклад за время проведенное с пациентом)))
А если серьезно - они деньги, реальные деньги, платить не будут. Самим надо.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:38 Ответить
по грамму мелкодисперсного ингаляционного асфальта за каждую переработанную 24-часовую смену.
показать весь комментарий
19.10.2020 11:47 Ответить
Ну, если учителя получают 4000 баксов, то врачи все 8000
показать весь комментарий
19.10.2020 12:43 Ответить
Ублюдочные судьи зеленского будут обязывать подписывать контракт ?
показать весь комментарий
19.10.2020 10:31 Ответить
Платите медикам, тогда может и мобилизовать не прийдется.
показать весь комментарий
19.10.2020 10:39 Ответить
МОЗ треба розформувати в повному складі, а Степанова - повісити в парку на гіляці.
Якщо не здатні впорати ситуацію, чому сидите на посадах???
Запустіть лазерну терапію і за місяць забудете про карантин і маски.
Так ні, ні одна падла навіть рукою поворухнути в цьому напрямку не хоче тому, що фармакологічне лайно, яке приносить велике бабло, засліплює очі.
показать весь комментарий
19.10.2020 11:01 Ответить
Основная нагрузка сейчас на семейных врачах. Что вы им дали, как защитили. Они вместо санитарок кабинеты дезинфецируют. 400 день в Харькове новых случаев. Больнички все полные.Даже врачей не тестируют, чтобы не сбежали. Конченные мрази
показать весь комментарий
19.10.2020 11:06 Ответить
МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх" - Цензор.НЕТ 789
показать весь комментарий
19.10.2020 11:15 Ответить
на місці медиків, які ще не звалили за бугор внаслідок захмарно-екстремального фінансування їхньої праці, подумав би про контракт в провінції Бергамо (Італія) без доплат, на голу ставку...
показать весь комментарий
19.10.2020 11:45 Ответить
МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх" - Цензор.НЕТ 8614

...
показать весь комментарий
19.10.2020 12:09 Ответить
 
 