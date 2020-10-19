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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх"

МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19:

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про запровадження тимчасових контрактів для залучення додаткових медпрацівників до лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо мобілізувати всіх тих медпрацівників, які не надавали допомогу такого профілю. МОЗ видав наказ, яким регламентується механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників у медустанови. За цим механізмом, кожен, у кого є можливість і бажання, може прийти і на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в медустановах", - сказала вона.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що більшість пацієнтів, які померли від COVID-19, були старше 60 років і мали супутні захворювання.

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"Всього за час пандемії пацієнтів старше 60 років 77,156 тис., із загальної кількості летальних випадків понад 75% людей старше 60. У більшості пацієнтів були супутні захворювання", - сказав він.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) лікарі (1286) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
це після того як 7000 робітників звільнилось... Олені олені..а не мінздрав.
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19.10.2020 10:19
+2
Спочатку розвалили систему охорони здоров'я, ліквідували інфекційні та псих. лікарні створивши умови щоби кращі медпрацівники розбіглися хто куди може, а тепер кричмо на весь світ "допоможіть", та посилено чешемо дупу в надії, що в ній з'являться ще якісь нові "реформаторські" ідеї.
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19.10.2020 10:26
+2
Платите медикам, тогда может и мобилизовать не прийдется.
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19.10.2020 10:39
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це після того як 7000 робітників звільнилось... Олені олені..а не мінздрав.
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19.10.2020 10:19 Відповісти
Раніше треба було чухати корму щоб медики не звільнялись.
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19.10.2020 10:20 Відповісти
це медам так нагадують, що вони військовозобов'язані
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19.10.2020 10:42 Відповісти
Спочатку розвалили систему охорони здоров'я, ліквідували інфекційні та псих. лікарні створивши умови щоби кращі медпрацівники розбіглися хто куди може, а тепер кричмо на весь світ "допоможіть", та посилено чешемо дупу в надії, що в ній з'являться ще якісь нові "реформаторські" ідеї.
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19.10.2020 10:26 Відповісти
И какой размер этой "соответствующей зарплаты"?
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19.10.2020 10:29 Відповісти
Тройной оклад за время проведенное с пациентом)))
А если серьезно - они деньги, реальные деньги, платить не будут. Самим надо.
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19.10.2020 10:38 Відповісти
по грамму мелкодисперсного ингаляционного асфальта за каждую переработанную 24-часовую смену.
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19.10.2020 11:47 Відповісти
Ну, если учителя получают 4000 баксов, то врачи все 8000
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19.10.2020 12:43 Відповісти
Ублюдочные судьи зеленского будут обязывать подписывать контракт ?
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19.10.2020 10:31 Відповісти
Платите медикам, тогда может и мобилизовать не прийдется.
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19.10.2020 10:39 Відповісти
МОЗ треба розформувати в повному складі, а Степанова - повісити в парку на гіляці.
Якщо не здатні впорати ситуацію, чому сидите на посадах???
Запустіть лазерну терапію і за місяць забудете про карантин і маски.
Так ні, ні одна падла навіть рукою поворухнути в цьому напрямку не хоче тому, що фармакологічне лайно, яке приносить велике бабло, засліплює очі.
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19.10.2020 11:01 Відповісти
Основная нагрузка сейчас на семейных врачах. Что вы им дали, как защитили. Они вместо санитарок кабинеты дезинфецируют. 400 день в Харькове новых случаев. Больнички все полные.Даже врачей не тестируют, чтобы не сбежали. Конченные мрази
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19.10.2020 11:06 Відповісти
МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх" - Цензор.НЕТ 789
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19.10.2020 11:15 Відповісти
на місці медиків, які ще не звалили за бугор внаслідок захмарно-екстремального фінансування їхньої праці, подумав би про контракт в провінції Бергамо (Італія) без доплат, на голу ставку...
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19.10.2020 11:45 Відповісти
МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх" - Цензор.НЕТ 8614

...
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19.10.2020 12:09 Відповісти
 
 