МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх"

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про запровадження тимчасових контрактів для залучення додаткових медпрацівників до лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо мобілізувати всіх тих медпрацівників, які не надавали допомогу такого профілю. МОЗ видав наказ, яким регламентується механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників у медустанови. За цим механізмом, кожен, у кого є можливість і бажання, може прийти і на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в медустановах", - сказала вона.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що більшість пацієнтів, які померли від COVID-19, були старше 60 років і мали супутні захворювання.

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"Всього за час пандемії пацієнтів старше 60 років 77,156 тис., із загальної кількості летальних випадків понад 75% людей старше 60. У більшості пацієнтів були супутні захворювання", - сказав він.