МОЗ запровадило тимчасові контракти для залучення додаткових медпрацівників до лікування COVID-19: "Ми будемо мобілізувати всіх"
Міністерство охорони здоров'я видало наказ про запровадження тимчасових контрактів для залучення додаткових медпрацівників до лікування пацієнтів з COVID-19.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будемо мобілізувати всіх тих медпрацівників, які не надавали допомогу такого профілю. МОЗ видав наказ, яким регламентується механізм і порядок підписання тимчасових контрактів на залучення додаткових працівників у медустанови. За цим механізмом, кожен, у кого є можливість і бажання, може прийти і на тимчасовому контракті з відповідною зарплатою працювати в медустановах", - сказала вона.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що більшість пацієнтів, які померли від COVID-19, були старше 60 років і мали супутні захворювання.
"Всього за час пандемії пацієнтів старше 60 років 77,156 тис., із загальної кількості летальних випадків понад 75% людей старше 60. У більшості пацієнтів були супутні захворювання", - сказав він.
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А если серьезно - они деньги, реальные деньги, платить не будут. Самим надо.
Якщо не здатні впорати ситуацію, чому сидите на посадах???
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Так ні, ні одна падла навіть рукою поворухнути в цьому напрямку не хоче тому, що фармакологічне лайно, яке приносить велике бабло, засліплює очі.
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