За неделю жертвами пожаров в Украине стали 24 человека, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 12.10 по 18.10, во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 8.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, с начала недели зарегистрировано 1 тыс. 583 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 24 человека.

Ликвидировано 1 тыс. 112 пожаров, спасены во время пожаров 9 человек и не допущено уничтожение огнем 354 зданий и 45 ед. техники. Во время пожаров погибли 24 человека, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 20 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 316 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 978 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 8 человек.