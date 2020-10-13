На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна. ФОТОрепортаж

12 октября в 20:05 в селе Каменка Коломыйского района возник пожар на складе с зерном подсолнечника и сои (металлический ангар) на территории сельскохозяйственного предприятия ООО "Компания" Агро-дуэт".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

К месту вызова направлены спасатели. Площадь пожара - 660 м.кв. В 21:23 пожар локализован, а в 22:24 - ликвидирован.

В результате пожара уничтожено помещение склада с зерном 200 т подсолнечника и 100 т сои. На пожаре спасен склад с 14 т минеральных удобрений, 50 т сои и 20 т рапса, 2 емкости с 3 т дизельного топлива.

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К тушению пожара были привлечены 7 единиц техники, 19 человек личного состава, от Управления ГСЧС в области - 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки сушки.





Фото: сайт ГСЧС