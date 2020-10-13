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Новости Фото Пожары в Украине
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На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна. ФОТОрепортаж

12 октября в 20:05 в селе Каменка Коломыйского района возник пожар на складе с зерном подсолнечника и сои (металлический ангар) на территории сельскохозяйственного предприятия ООО "Компания" Агро-дуэт".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

К месту вызова направлены спасатели. Площадь пожара - 660 м.кв. В 21:23 пожар локализован, а в 22:24 - ликвидирован.

В результате пожара уничтожено помещение склада с зерном 200 т подсолнечника и 100 т сои. На пожаре спасен склад с 14 т минеральных удобрений, 50 т сои и 20 т рапса, 2 емкости с 3 т дизельного топлива.

На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна 01

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К тушению пожара были привлечены 7 единиц техники, 19 человек личного состава, от Управления ГСЧС в области - 4 единицы техники и 14 человек личного состава.

На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна 02

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки сушки.

На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна 02
На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна 04
Фото: сайт ГСЧС

зерно (1071) пожар (5984) ГСЧС (5052) склад (156)


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Топ комментарии
+11
Мыши уже обожрались. Им ещё маски медицинские доедать.
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13.10.2020 09:51 Ответить
+9
Не, теперь они просто сожгли всё ненужное, а зерно продали.
ЗЕ-рэхформы...
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13.10.2020 09:51 Ответить
+8
А я думал, что снова мыши все скушали
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13.10.2020 09:50 Ответить
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А я думал, что снова мыши все скушали
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13.10.2020 09:50 Ответить
Не, теперь они просто сожгли всё ненужное, а зерно продали.
ЗЕ-рэхформы...
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13.10.2020 09:51 Ответить
Мыши уже обожрались. Им ещё маски медицинские доедать.
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13.10.2020 09:51 Ответить
фух. ну хоть не мыши...
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13.10.2020 09:51 Ответить
Мышей вывели - пожар.
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13.10.2020 09:54 Ответить
это все мыши подпалили
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13.10.2020 09:56 Ответить
Нормальные такие разборки среди "фермеров". Ща землю додеребаним, это станет рутиной
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13.10.2020 10:00 Ответить
Миші курили у не встановленому місці- в норах, вони і раніше там курили, але тоді в норах було сиро, а зараз дуже суха погода
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13.10.2020 10:00 Ответить
На складе в Ивано-Франковской области сгорели сотни тонн зерна - Цензор.НЕТ 8108
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13.10.2020 10:01 Ответить
"Все вкрадено до нас!" !!))
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13.10.2020 10:16 Ответить
Ну хорошо что хоть перед этим спиСдели и продали сколько нужно
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13.10.2020 10:03 Ответить
"Ну хорошо что хоть перед этим спиСдели и продали сколько нужно"
101%
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13.10.2020 10:07 Ответить
Це щоб паї людям не платити.
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13.10.2020 10:05 Ответить
Масляні культури горять добре
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13.10.2020 10:35 Ответить
Вони ще і самозаймаються непогано, якщо їх неправильно зберігати.
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13.10.2020 11:10 Ответить
Лица якобы новые, а методы старых бандитов.
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13.10.2020 10:38 Ответить
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише хресна хода...
(Brutto середні віки)
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13.10.2020 10:44 Ответить
Зачем ЗЕ сжигает склады с зерном?
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13.10.2020 11:31 Ответить
А как же голодающие фермеры в Бессарабии?
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13.10.2020 12:39 Ответить
А как же голодающие фермеры в Бессарабии?
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13.10.2020 12:46 Ответить
Надо проверить камеры.....
Может перед пожаром с него все вывезли.....
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13.10.2020 14:19 Ответить
 
 