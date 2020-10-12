РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7048 посетителей онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
4 108 8

Ночью на лыжной фабрике в Мукачево произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на понедельник на территории лыжной фабрики "Тиса" в Мукачево произошел пожар в одноэтажном здании производственного цеха по складским помещением на общей площади 20 тыс. кв.м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 октября в 2:00 в г. Мукачево на территории ОАО Мукачевская лыжная фабрика "Тиса" в одноэтажном здании производственного цеха по складским помещением (общая площадь 20 тыс. м2) возник пожар на крыше.

В 4:55 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 9 тыс. м2. Жертв и пострадавших нет.

"Благодаря решительным и оперативным действиям пожарных подразделений ГСЧС не допущено распространение огня на склад и производственный цех", - сказано в сообщении.

Ночью на лыжной фабрике в Мукачево произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

К тушению были привлечены 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ночью на лыжной фабрике в Мукачево произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС

На месте работает оперативная группа УГСЧС Украины в Закарпатской области.

Мукачево (345) пожар (5983) ГСЧС (5051)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всьо украдено до нас.(С)
показать весь комментарий
12.10.2020 08:20 Ответить
лыжи сгорели
показать весь комментарий
12.10.2020 08:20 Ответить
Контрабанда у... літній час зменшиться ...
показать весь комментарий
12.10.2020 11:09 Ответить
Ключки вціліли! Ночью на лыжной фабрике в Мукачево произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8717
показать весь комментарий
12.10.2020 08:37 Ответить
Как раз перед сезоном , совпадение ?
показать весь комментарий
12.10.2020 09:09 Ответить
Зараз слід чекати обяв на ОЛХ про розпродажі зимового спортінвентаря) а скоріше всього вже все продано за безцінь циганам, а пожежа то кінці в воду)
показать весь комментарий
12.10.2020 09:18 Ответить
Як же без лиж будуть зелені з..бувати?
показать весь комментарий
12.10.2020 11:00 Ответить
Клюшки сгорели?
показать весь комментарий
12.10.2020 11:41 Ответить
 
 