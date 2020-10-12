Ночью на лыжной фабрике в Мукачево произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на понедельник на территории лыжной фабрики "Тиса" в Мукачево произошел пожар в одноэтажном здании производственного цеха по складским помещением на общей площади 20 тыс. кв.м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 октября в 2:00 в г. Мукачево на территории ОАО Мукачевская лыжная фабрика "Тиса" в одноэтажном здании производственного цеха по складским помещением (общая площадь 20 тыс. м2) возник пожар на крыше.

В 4:55 подразделениями ГСЧС пожар локализован на площади 9 тыс. м2. Жертв и пострадавших нет.

"Благодаря решительным и оперативным действиям пожарных подразделений ГСЧС не допущено распространение огня на склад и производственный цех", - сказано в сообщении.

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К тушению были привлечены 127 человек и 17 единиц техники, из них от ГСЧС 111 человек личного состава и 13 единиц техники.



Фото: сайт ГСЧС

На месте работает оперативная группа УГСЧС Украины в Закарпатской области.