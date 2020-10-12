Вночі на лижній фабриці в Мукачеві сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок на території лижної фабрики "Тиса" в Мукачеві сталася пожежа в одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складських приміщень на загальній площі 20 тис. кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

"12 жовтня о 2:00 в м. Мукачево на території ВАТ Мукачівська лижна фабрика "Тиса" в одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складських приміщень (загальна площа 20 тис. М2) виникла пожежа на даху.

О 4:55 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі 9 тис. М2. Жертв і постраждалих немає.

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"Завдяки рішучим і оперативним діям пожежних підрозділів ДСНС не допущено поширення вогню на склад і виробничий цех", - сказано в повідомленні.

До гасіння були залучені 127 осіб і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки.

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Фото: сайт ДСНС

На місці працює оперативна група УДСНС України в Закарпатській області.