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Новини Фото Пожежі в Україні
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Вночі на лижній фабриці в Мукачеві сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч на понеділок на території лижної фабрики "Тиса" в Мукачеві сталася пожежа в одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складських приміщень на загальній площі 20 тис. кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС

"12 жовтня о 2:00 в м. Мукачево на території ВАТ Мукачівська лижна фабрика "Тиса" в одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складських приміщень (загальна площа 20 тис. М2) виникла пожежа на даху.

О 4:55 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі 9 тис. М2. Жертв і постраждалих немає.

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"Завдяки рішучим і оперативним діям пожежних підрозділів ДСНС не допущено поширення вогню на склад і виробничий цех", - сказано в повідомленні.

Вночі на лижній фабриці в Мукачеві сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС 01

До гасіння були залучені 127 осіб і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки.

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Вночі на лижній фабриці в Мукачеві сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС 02

Фото: сайт ДСНС

На місці працює оперативна група УДСНС України в Закарпатській області.

Автор: 

Мукачево (175) пожежа (4365) ДСНС (5192)


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Всьо украдено до нас.(С)
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12.10.2020 08:20 Відповісти
лыжи сгорели
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12.10.2020 08:20 Відповісти
Контрабанда у... літній час зменшиться ...
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12.10.2020 11:09 Відповісти
Ключки вціліли! Ночью на лыжной фабрике в Мукачево произошел пожар, жертв нет, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8717
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12.10.2020 08:37 Відповісти
Как раз перед сезоном , совпадение ?
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12.10.2020 09:09 Відповісти
Зараз слід чекати обяв на ОЛХ про розпродажі зимового спортінвентаря) а скоріше всього вже все продано за безцінь циганам, а пожежа то кінці в воду)
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12.10.2020 09:18 Відповісти
Як же без лиж будуть зелені з..бувати?
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12.10.2020 11:00 Відповісти
Клюшки сгорели?
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12.10.2020 11:41 Відповісти
 
 