Вночі на лижній фабриці в Мукачеві сталася пожежа, жертв немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У ніч на понеділок на території лижної фабрики "Тиса" в Мукачеві сталася пожежа в одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складських приміщень на загальній площі 20 тис. кв.м.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС
"12 жовтня о 2:00 в м. Мукачево на території ВАТ Мукачівська лижна фабрика "Тиса" в одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складських приміщень (загальна площа 20 тис. М2) виникла пожежа на даху.
О 4:55 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі 9 тис. М2. Жертв і постраждалих немає.
"Завдяки рішучим і оперативним діям пожежних підрозділів ДСНС не допущено поширення вогню на склад і виробничий цех", - сказано в повідомленні.
До гасіння були залучені 127 осіб і 17 одиниць техніки, з них від ДСНС 111 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки.
Фото: сайт ДСНС
На місці працює оперативна група УДСНС України в Закарпатській області.
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