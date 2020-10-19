За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 24 особи, - ДСНС

Протягом минулого тижня, з 12.10 по 18.10, під час пожеж в Україні загинуло 24 людини, на водних об'єктах - 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, з початку тижня зареєстровано 1 тис. 583 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 24 особи.

Ліквідовано 1 тис. 112 пожеж, врятовано під час пожеж 9 осіб і не допущено знищення вогнем 354 будинків і 45 од. техніки. Під час пожеж загинули 24 людини, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 20 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 316 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 978 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.