В Раде болеют и переболели коронавирусом 60 нардепов, - Разумков

60 народных депутатов болеют или переболели коронавирусом. Некоторые находятся на самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета.

"По состоянию на сегодня, болеют или переболели в Верховной Раде 60 народных депутатов, некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, поскольку имели контакты как с избирателями, так и с коллегами, которые, к сожалению, заболели", - отметил Разумков.

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