Рада может рассмотреть бюджет-2021 в первом чтении 3 ноября, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.

Об этом Разумков сказал в ходе заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что профильный комитет в пятницу не рассмотрел проект бюджета "по техническим причинам", поэтому ВР не сможет рассмотреть его 20 октября.

"После того как пройдут выборы и мы, согласно графику работы, вернемся в Верховную Раду. С 3 ноября, я уверен, мы сможем рассмотреть этот законопроект. Хотел бы обратиться и к профильному комитету, и к другим комитетам, и к правительству - оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии... Чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", - отметил спикер ВР.

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