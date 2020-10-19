Рада може розглянути бюджет-2021 у першому читанні 3 листопада, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада.

Про це Разумков сказав під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що профільний комітет у п'ятницю не розглянув проєкт бюджету "з технічних причин", тому ВР не зможе розглянути його 20 жовтня.

"Після того як минуть вибори і ми, згідно з графіком роботи, повернемося до Верховної Ради. З 3 листопада, я впевнений, ми зможемо розглянути цей законопроєкт. Хотів би звернутися і до профільного комітету, і до інших комітетів, і до уряду - оперативно допрацювати проєкт бюджету на 2021 рік, щоб ми скоротили терміни під час підготовки його і ухвалення ... щоб у нас не було того явища, яке в народі називають "бюджетна ніч", - зазначив спікер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Держбюджету-2021 Рада зможе розглянути не раніше листопада, - "слуга народу" Кравчук