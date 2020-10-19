Проєкт Держбюджету-2021 Рада зможе розглянути не раніше листопада, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада зможе розглянути державний бюджет на 2021 не раніше листопада. Бюджет попередньо планують розглянути на засіданні парламенту 3 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Найбільш вірогідно, що не буде розглядатися (цього тижня. - Ред.), бо в п’ятницю був останній день, щоб бюджетний комітет згідно з регламентом ухвалив рішення, і залишався час на ознайомлення із таблицею правок народними депутатами. Мінімум два дні має бути", - пояснила парламентарка.

Кравчук зазначила, що багато нардепів з профільного комітету хворіють і перебувають на самоізоляції.

"Не було кворуму, хоча робоча група бюджетного комітету працювала весь тиждень і вони вже в робочому порядку правки опрацювали. Але все одно потрібно голосування усіх, принаймні більшості членів комітету. Найбільш вірогідно, що бюджет вже буде розглядатися на пленарному засіданні на початку листопада. Це засідання 3 листопада", - сказала депутатка Ради.

За її словами, у цілому бюджет можуть проголосувати у середині грудня.

"Я думаю, що в якийсь із цих днів, але загалом, сподіваюсь, що це не вплине на кінцеву дату розглядання бюджету, і це буде десь в середині грудня, у двадцятих числах максимум Україна отримає бюджет на 2021 рік", - зазначила Кравчук.

Вона додала, що цього тижня бюджетний комітет планує провести ще одне засідання.

Читайте також: До бюджету на 2021 рік заклали більше грошей на "соціалку", - Мінфін