Проект Госбюджета-2021 Рада сможет рассмотреть не раньше ноября, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 не раньше ноября. Бюджет предварительно планируют рассмотреть на заседании парламента 3 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Наиболее вероятно, не будет рассматриваться (на этой неделе. - Ред.), потому что в пятницу был последний день, чтобы бюджетный комитет по регламенту принял решение, и оставалось время на ознакомление с таблицей поправок народными депутатами. Минимум два дня должно быть", - объяснила парламентарий.

Кравчук отметила, что многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции.

"Не было кворума, хотя рабочая группа бюджетного комитета работала всю неделю и они уже в рабочем порядке правки проработали. Но все равно нужно голосование всех, по крайней мере, большинства членов комитета. Наиболее вероятно, что бюджет уже будет рассматриваться на пленарном заседании в начале ноября. Это заседание 3 ноября", - сказала депутат Рады.

По ее словам, в целом бюджет могут проголосовать в середине декабря.

"Я думаю, что в какой-то из этих дней, но в целом, надеюсь, что это не повлияет на дату рассмотрения бюджета, и это будет где-то в середине декабря, в двадцатых числах максимум Украина получит бюджет на 2021", - отметила Кравчук.

Она добавила, что на этой неделе бюджетный комитет планирует провести еще одно заседание.

Также читайте: В бюджет на 2021 год заложили больше денег на "социалку", - Минфин