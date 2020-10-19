Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков

Президент Владимир Зеленский будет выступать завтра, 20 октября, на пленарном заседании Верховной Рады около часа.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра запланировано обращение президента Украины перед Верховной Радой с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине. Оно запланировано сразу после выступления депутатских фракций и групп - то есть в 10.30", - отметил спикер парламента.

Разумков рассказал, что выступление Зеленского продлится около часа.

Спикер также предложил на пленарном заседании заслушать информацию министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам Разумкова, тайминг выступления министра здравоохранения такой же, как и во время "Часа вопросов правительству" - "20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопросы от депутатских фракций и групп до 21 минуты".

Разумков также отметил, что выступление Степанова будет посвящено текущему состоянию борьбы с коронавирусом в Украине.

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