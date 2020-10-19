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Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков

Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков

Президент Владимир Зеленский будет выступать завтра, 20 октября, на пленарном заседании Верховной Рады около часа.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра запланировано обращение президента Украины перед Верховной Радой с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине. Оно запланировано сразу после выступления депутатских фракций и групп - то есть в 10.30", - отметил спикер парламента.

Разумков рассказал, что выступление Зеленского продлится около часа.

Спикер также предложил на пленарном заседании заслушать информацию министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам Разумкова, тайминг выступления министра здравоохранения такой же, как и во время "Часа вопросов правительству" - "20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопросы от депутатских фракций и групп до 21 минуты".

Разумков также отметил, что выступление Степанова будет посвящено текущему состоянию борьбы с коронавирусом в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде болеют и переболели коронавирусом 60 нардепов, - Разумков

Автор: 

ВР (29233) Зеленский Владимир (20266) обращение (745) послание (63)


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Топ комментарии
+22
...знаем, проходили уже...
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5048
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19.10.2020 11:54
+17
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 2277
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19.10.2020 11:52
+13
бе ме
цілу годину
НАВІЩО?!!
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19.10.2020 11:52
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Перед виборами цей виступ - агітація. Не забудьте на трибуні почепити ЗЕ!.
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19.10.2020 11:51 Ответить
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 2277
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19.10.2020 11:52 Ответить
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 8329
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19.10.2020 11:57 Ответить
Цілу годину Зеленськй буде коментувати свою нікчемність.
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19.10.2020 12:00 Ответить
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19.10.2020 12:20 Ответить
Волька смотри пацан не перекушай канабису и коксу и бедный почти 1 час шелепой двигать..ой ой... там сразу в Зраде операционную челюстно лицевую...
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19.10.2020 12:37 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 8290
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19.10.2020 12:59 Ответить
Целый час нужен что бы послать Депутатов?
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19.10.2020 11:52 Ответить
Наверное каждого персонально посылать будет. А их там 450, потому так долго
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19.10.2020 12:26 Ответить
бе ме
цілу годину
НАВІЩО?!!
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19.10.2020 11:52 Ответить
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 4376
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19.10.2020 11:57 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 6688
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19.10.2020 12:30 Ответить
пора народу выступить с посланием зе.
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19.10.2020 11:52 Ответить
Что кокс некачественный? всего на час ....
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19.10.2020 11:53 Ответить
Около часа? А словарного запаса хватит? Ах, да, там же телесуфлер! Ну тогда, лишь бы свет не отключили...
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19.10.2020 11:53 Ответить
...знаем, проходили уже...
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5048
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19.10.2020 11:54 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 2455
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19.10.2020 12:46 Ответить
З яким номером? Надіюсь на біс буде номер з піаніном?
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19.10.2020 11:54 Ответить
ну, що ви? Це буде майстер клас по красномовності та грі на 3-ох клавішах для голосування... Кажуть, що членкиням подарують для цього дилду...
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19.10.2020 12:10 Ответить
В цивилизованных странах президент обращается. а в прочих - посылает.
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19.10.2020 11:55 Ответить
Срочно в номер!
В сеть выложили https://www.youtube.com/watch?v=V57fCNqZb9k репетицию речи Зеленского в парламенте !
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19.10.2020 11:56 Ответить
Будет битый час мимикой и артикуляцией старательно имитировать московского дядю Вову.
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19.10.2020 11:57 Ответить
Вот с мимикой у него действительно проблема . Думаю , что виноват логопед , который учил его украинскому языку .
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19.10.2020 12:01 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 2486
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19.10.2020 13:01 Ответить
Серіал про Голобородька всі вже передивилися... Чи не начасі сіквел про Голосраченко?...
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19.10.2020 11:59 Ответить
Краще б народ України виступив с "посланієм" Зеленському та його зеленій кучкє на виборах.
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19.10.2020 12:01 Ответить
Была бы у Зеленского хоть капелька чувства юмора, он бы распорядился заранее притащить в Раду пианино. И я гарантирую, что эту речь смотрело бы вживую пол страны .
Но, увы нам. Будет нудное картавое блеянье пополам с враньём.
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19.10.2020 12:05 Ответить
Рояль вже завезли?
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19.10.2020 12:05 Ответить
зеленое лайно годину буде нещадно смердіти!!
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19.10.2020 12:05 Ответить
Ого. Для клована это серьёзная задача. Час с бумажки читать незнакомые слова. Будет месяц упарываться после такого.
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19.10.2020 12:06 Ответить
Володимир Зеленський, показав всьому світу свою невиліковну некомпетентність. Джерело: https://censor.net/ru/b3225267 Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 6883
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19.10.2020 12:34 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3314837.html Лохи КривоРагульные)))

Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 5360
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19.10.2020 12:07 Ответить
Ото йому стільки написали? А в нього язик не заболить? Про мізки не кажу нічого - вони в нього "коксом" прошліфовані, тому прочитане очима напряму на язик пре, мізки минаючи...
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19.10.2020 12:07 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 5516
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19.10.2020 12:08 Ответить
А ми тут пошлемо його. В еротичну подорож.
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19.10.2020 12:10 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3313919.html Ренесанс українського кіно часів президента Порошенка - фсьо

Фільмів українською мовою цього року знято 34 картини - проти 159, знятих торік.
Фільмів, дубльованих українською мовою, цього року - 104 картини, проти 210 торік.
Нагадаю, що президент у нас в минулому - кінопродюсер і кіноактор. Очевидно, українському кіно дали трошки подихати - і знову його закочують в асфальт.
Бо яка різниця, якою мовою кіно, якщо воно заасфальтоване?
Д.Калинчук
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19.10.2020 12:13 Ответить
Предвыборная речь Слуги Народа. ТОП агитатор.
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19.10.2020 12:15 Ответить
Зеленскому хватило бы и одной минуты. Все его дела уже все сказали о нем.
А уж потом после Зеленского на большом мониторе Рады пусть бы выступал народ и говорил все, что он думает о Зеленском и его делах.
Пусть Зеленский и депутаты Рады слушали бы правду о себе из первоисточника.
В Раде так и ввести ежемесячную опцию: "Час с народом" с обязательным присутствием президента и премьера.
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19.10.2020 12:16 Ответить
Шо ОНО может сказать?
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19.10.2020 12:25 Ответить
Покажите кто из них президент
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 6911
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19.10.2020 12:31 Ответить
не то фото, на 8 постов ниже настоящее фото зеленского
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19.10.2020 12:59 Ответить
всы
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19.10.2020 13:09 Ответить
Давайте я выступлю с посланием Зеленского. Я уложусь в три слова.
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19.10.2020 12:31 Ответить
около часу дня, чи около часу ночи?
точнее никак нельзя?
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19.10.2020 12:31 Ответить
Ждем вьіступления Президента , наверняка там будут интересньіе вьіводьі и предложения.
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19.10.2020 12:32 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 1637
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19.10.2020 12:58 Ответить
Посмотри расмеши комика
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19.10.2020 12:58 Ответить
Интересно сколько дорожек кокаина он перед выступлением нюхнет
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19.10.2020 12:55 Ответить
пианино будет?
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19.10.2020 12:57 Ответить
Зеботи та зебіли, а ви...
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 1041
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19.10.2020 12:58 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 1586
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19.10.2020 12:58 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 3634
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19.10.2020 13:10 Ответить
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков
=============
И кого он целый час посылать будет?
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19.10.2020 13:21 Ответить
прикольно, о чем может говорить целый час клоун ? разве что об увеличении площади манежа да о количистве мест в цирке .разве можно слушать дешевое бла,бла,бла, да еще целый час? разве что стать мазохистом .
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19.10.2020 13:26 Ответить
да и еще. просмотрите видосики недомерка ,только без звука. это просто капец. психиатрическая клиника ищет пациента , а от по телеку лясы точит
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19.10.2020 13:31 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 167
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19.10.2020 13:31 Ответить
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 2013
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19.10.2020 13:32 Ответить
Так їм і треба!
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19.10.2020 16:37 Ответить
Він не папірець винен читати людям, а відповідати на питання...
А він цього СЦИТЬ!
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19.10.2020 16:53 Ответить
 
 