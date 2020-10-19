Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков
Президент Владимир Зеленский будет выступать завтра, 20 октября, на пленарном заседании Верховной Рады около часа.
Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра запланировано обращение президента Украины перед Верховной Радой с посланием о внутреннем и внешнем состоянии в Украине. Оно запланировано сразу после выступления депутатских фракций и групп - то есть в 10.30", - отметил спикер парламента.
Разумков рассказал, что выступление Зеленского продлится около часа.
Спикер также предложил на пленарном заседании заслушать информацию министра здравоохранения Максима Степанова.
По словам Разумкова, тайминг выступления министра здравоохранения такой же, как и во время "Часа вопросов правительству" - "20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопросы от депутатских фракций и групп до 21 минуты".
Разумков также отметил, что выступление Степанова будет посвящено текущему состоянию борьбы с коронавирусом в Украине.
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цілу годину
НАВІЩО?!!
В сеть выложили https://www.youtube.com/watch?v=V57fCNqZb9k репетицию речи Зеленского в парламенте !
Но, увы нам. Будет нудное картавое блеянье пополам с враньём.
Фільмів українською мовою цього року знято 34 картини - проти 159, знятих торік.
Фільмів, дубльованих українською мовою, цього року - 104 картини, проти 210 торік.
Нагадаю, що президент у нас в минулому - кінопродюсер і кіноактор. Очевидно, українському кіно дали трошки подихати - і знову його закочують в асфальт.
Бо яка різниця, якою мовою кіно, якщо воно заасфальтоване?
Д.Калинчук
А уж потом после Зеленского на большом мониторе Рады пусть бы выступал народ и говорил все, что он думает о Зеленском и его делах.
Пусть Зеленский и депутаты Рады слушали бы правду о себе из первоисточника.
В Раде так и ввести ежемесячную опцию: "Час с народом" с обязательным присутствием президента и премьера.
точнее никак нельзя?
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И кого он целый час посылать будет?
А він цього СЦИТЬ!