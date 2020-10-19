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Новини
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Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков

Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков

Президент Володимир Зеленський виступатиме завтра, 20 жовтня, на пленарному засіданні Верховної Ради приблизно годину.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра заплановано звернення президента України до Верховної Ради з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні. Воно заплановане відразу після виступу депутатських фракцій і груп - тобто о 10:30", - зазначив спікер парламенту.

Разумков розповів, що виступ Зеленського триватиме приблизно годину.

Спікер також запропонував на пленарному засіданні заслухати інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За словами Разумкова, таймінг виступу міністра охорони здоров'я такий самий, як і під час "Години запитань до уряду" - "20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини".

Разумков також зазначив, що виступ Степанова буде присвячено поточному стану боротьби з коронавірусом в Україні.

Читайте: У Раді хворіють і перехворіли на коронавірус 60 нардепів, - Разумков

Автор: 

ВР (14949) Зеленський Володимир (23727) звернення (601) послання (24)


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Топ коментарі
+22
...знаем, проходили уже...
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5048
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19.10.2020 11:54
+17
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 2277
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19.10.2020 11:52
+13
бе ме
цілу годину
НАВІЩО?!!
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19.10.2020 11:52
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Перед виборами цей виступ - агітація. Не забудьте на трибуні почепити ЗЕ!.
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19.10.2020 11:51 Відповісти
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 2277
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19.10.2020 11:52 Відповісти
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 8329
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19.10.2020 11:57 Відповісти
Цілу годину Зеленськй буде коментувати свою нікчемність.
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19.10.2020 12:00 Відповісти
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19.10.2020 12:20 Відповісти
Волька смотри пацан не перекушай канабису и коксу и бедный почти 1 час шелепой двигать..ой ой... там сразу в Зраде операционную челюстно лицевую...
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19.10.2020 12:37 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 8290
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19.10.2020 12:59 Відповісти
Целый час нужен что бы послать Депутатов?
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19.10.2020 11:52 Відповісти
Наверное каждого персонально посылать будет. А их там 450, потому так долго
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19.10.2020 12:26 Відповісти
бе ме
цілу годину
НАВІЩО?!!
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19.10.2020 11:52 Відповісти
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 4376
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19.10.2020 11:57 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 6688
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19.10.2020 12:30 Відповісти
пора народу выступить с посланием зе.
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19.10.2020 11:52 Відповісти
Что кокс некачественный? всего на час ....
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19.10.2020 11:53 Відповісти
Около часа? А словарного запаса хватит? Ах, да, там же телесуфлер! Ну тогда, лишь бы свет не отключили...
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19.10.2020 11:53 Відповісти
...знаем, проходили уже...
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков - Цензор.НЕТ 5048
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19.10.2020 11:54 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 2455
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19.10.2020 12:46 Відповісти
З яким номером? Надіюсь на біс буде номер з піаніном?
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19.10.2020 11:54 Відповісти
ну, що ви? Це буде майстер клас по красномовності та грі на 3-ох клавішах для голосування... Кажуть, що членкиням подарують для цього дилду...
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19.10.2020 12:10 Відповісти
В цивилизованных странах президент обращается. а в прочих - посылает.
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19.10.2020 11:55 Відповісти
Срочно в номер!
В сеть выложили https://www.youtube.com/watch?v=V57fCNqZb9k репетицию речи Зеленского в парламенте !
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19.10.2020 11:56 Відповісти
Будет битый час мимикой и артикуляцией старательно имитировать московского дядю Вову.
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19.10.2020 11:57 Відповісти
Вот с мимикой у него действительно проблема . Думаю , что виноват логопед , который учил его украинскому языку .
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19.10.2020 12:01 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 2486
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19.10.2020 13:01 Відповісти
Серіал про Голобородька всі вже передивилися... Чи не начасі сіквел про Голосраченко?...
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19.10.2020 11:59 Відповісти
Краще б народ України виступив с "посланієм" Зеленському та його зеленій кучкє на виборах.
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19.10.2020 12:01 Відповісти
Была бы у Зеленского хоть капелька чувства юмора, он бы распорядился заранее притащить в Раду пианино. И я гарантирую, что эту речь смотрело бы вживую пол страны .
Но, увы нам. Будет нудное картавое блеянье пополам с враньём.
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19.10.2020 12:05 Відповісти
Рояль вже завезли?
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19.10.2020 12:05 Відповісти
зеленое лайно годину буде нещадно смердіти!!
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19.10.2020 12:05 Відповісти
Ого. Для клована это серьёзная задача. Час с бумажки читать незнакомые слова. Будет месяц упарываться после такого.
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19.10.2020 12:06 Відповісти
Володимир Зеленський, показав всьому світу свою невиліковну некомпетентність. Джерело: https://censor.net/ru/b3225267 Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 6883
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19.10.2020 12:34 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3314837.html Лохи КривоРагульные)))

Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 5360
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19.10.2020 12:07 Відповісти
Ото йому стільки написали? А в нього язик не заболить? Про мізки не кажу нічого - вони в нього "коксом" прошліфовані, тому прочитане очима напряму на язик пре, мізки минаючи...
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19.10.2020 12:07 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 5516
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19.10.2020 12:08 Відповісти
А ми тут пошлемо його. В еротичну подорож.
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19.10.2020 12:10 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3313919.html Ренесанс українського кіно часів президента Порошенка - фсьо

Фільмів українською мовою цього року знято 34 картини - проти 159, знятих торік.
Фільмів, дубльованих українською мовою, цього року - 104 картини, проти 210 торік.
Нагадаю, що президент у нас в минулому - кінопродюсер і кіноактор. Очевидно, українському кіно дали трошки подихати - і знову його закочують в асфальт.
Бо яка різниця, якою мовою кіно, якщо воно заасфальтоване?
Д.Калинчук
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19.10.2020 12:13 Відповісти
Предвыборная речь Слуги Народа. ТОП агитатор.
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19.10.2020 12:15 Відповісти
Зеленскому хватило бы и одной минуты. Все его дела уже все сказали о нем.
А уж потом после Зеленского на большом мониторе Рады пусть бы выступал народ и говорил все, что он думает о Зеленском и его делах.
Пусть Зеленский и депутаты Рады слушали бы правду о себе из первоисточника.
В Раде так и ввести ежемесячную опцию: "Час с народом" с обязательным присутствием президента и премьера.
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19.10.2020 12:16 Відповісти
Шо ОНО может сказать?
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19.10.2020 12:25 Відповісти
Покажите кто из них президент
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 6911
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19.10.2020 12:31 Відповісти
не то фото, на 8 постов ниже настоящее фото зеленского
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19.10.2020 12:59 Відповісти
всы
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19.10.2020 13:09 Відповісти
Давайте я выступлю с посланием Зеленского. Я уложусь в три слова.
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19.10.2020 12:31 Відповісти
около часу дня, чи около часу ночи?
точнее никак нельзя?
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19.10.2020 12:31 Відповісти
Ждем вьіступления Президента , наверняка там будут интересньіе вьіводьі и предложения.
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19.10.2020 12:32 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 1637
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19.10.2020 12:58 Відповісти
Посмотри расмеши комика
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19.10.2020 12:58 Відповісти
Интересно сколько дорожек кокаина он перед выступлением нюхнет
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19.10.2020 12:55 Відповісти
пианино будет?
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19.10.2020 12:57 Відповісти
Зеботи та зебіли, а ви...
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 1041
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19.10.2020 12:58 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 1586
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19.10.2020 12:58 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 3634
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19.10.2020 13:10 Відповісти
Зеленский будет выступать в Раде с посланием около часа, - Разумков
=============
И кого он целый час посылать будет?
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19.10.2020 13:21 Відповісти
прикольно, о чем может говорить целый час клоун ? разве что об увеличении площади манежа да о количистве мест в цирке .разве можно слушать дешевое бла,бла,бла, да еще целый час? разве что стать мазохистом .
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19.10.2020 13:26 Відповісти
да и еще. просмотрите видосики недомерка ,только без звука. это просто капец. психиатрическая клиника ищет пациента , а от по телеку лясы точит
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19.10.2020 13:31 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 167
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19.10.2020 13:31 Відповісти
Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков - Цензор.НЕТ 2013
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19.10.2020 13:32 Відповісти
Так їм і треба!
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19.10.2020 16:37 Відповісти
Він не папірець винен читати людям, а відповідати на питання...
А він цього СЦИТЬ!
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19.10.2020 16:53 Відповісти
 
 