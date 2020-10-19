Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков
Президент Володимир Зеленський виступатиме завтра, 20 жовтня, на пленарному засіданні Верховної Ради приблизно годину.
Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра заплановано звернення президента України до Верховної Ради з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні. Воно заплановане відразу після виступу депутатських фракцій і груп - тобто о 10:30", - зазначив спікер парламенту.
Разумков розповів, що виступ Зеленського триватиме приблизно годину.
Спікер також запропонував на пленарному засіданні заслухати інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
За словами Разумкова, таймінг виступу міністра охорони здоров'я такий самий, як і під час "Години запитань до уряду" - "20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини".
Разумков також зазначив, що виступ Степанова буде присвячено поточному стану боротьби з коронавірусом в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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цілу годину
НАВІЩО?!!
В сеть выложили https://www.youtube.com/watch?v=V57fCNqZb9k репетицию речи Зеленского в парламенте !
Но, увы нам. Будет нудное картавое блеянье пополам с враньём.
Фільмів українською мовою цього року знято 34 картини - проти 159, знятих торік.
Фільмів, дубльованих українською мовою, цього року - 104 картини, проти 210 торік.
Нагадаю, що президент у нас в минулому - кінопродюсер і кіноактор. Очевидно, українському кіно дали трошки подихати - і знову його закочують в асфальт.
Бо яка різниця, якою мовою кіно, якщо воно заасфальтоване?
Д.Калинчук
А уж потом после Зеленского на большом мониторе Рады пусть бы выступал народ и говорил все, что он думает о Зеленском и его делах.
Пусть Зеленский и депутаты Рады слушали бы правду о себе из первоисточника.
В Раде так и ввести ежемесячную опцию: "Час с народом" с обязательным присутствием президента и премьера.
точнее никак нельзя?
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И кого он целый час посылать будет?
А він цього СЦИТЬ!