Зеленський виступатиме в Раді із посланням приблизно годину, - Разумков

Президент Володимир Зеленський виступатиме завтра, 20 жовтня, на пленарному засіданні Верховної Ради приблизно годину.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра заплановано звернення президента України до Верховної Ради з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні. Воно заплановане відразу після виступу депутатських фракцій і груп - тобто о 10:30", - зазначив спікер парламенту.

Разумков розповів, що виступ Зеленського триватиме приблизно годину.

Спікер також запропонував на пленарному засіданні заслухати інформацію міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За словами Разумкова, таймінг виступу міністра охорони здоров'я такий самий, як і під час "Години запитань до уряду" - "20 хвилин на виступ представника уряду, і після цього запитання від депутатських фракцій та груп до 21 хвилини".

Разумков також зазначив, що виступ Степанова буде присвячено поточному стану боротьби з коронавірусом в Україні.

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