Польша откроет для больных COVID-19 полевой госпиталь на стадионе в Варшаве

Из-за стремительного роста количества больных коронавирусом в Польше откроют полевой госпиталь на национальном стадионе в Варшаве.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

Мюллер пояснил, что около 500 мест для людей, инфицированных коронавирусом, будут созданы в конференц-залах стадиона - также с возможностью кислородной терапии на месте.

Количество мест можно будет расширить до 1000 коек. Первые кровати будут доступны уже на этой неделе.

По его словам, за последние месяцы по всей Польше были определены места, в частности, спортивной инфраструктуры, где могут быть образованы больницы.

Решение было принято, добавил Мюллер, из-за стремительного роста распространения коронавируса и необходимость обеспечить места для госпитализации людей с COVID-19.

За последние недели Польша фиксировала новые рекорды ежедневных случаев коронавируса и смертей. Врачи сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования.

В воскресенье в Польше лабораторные тесты подтвердили коронавирус еще у 8536 человек, 49 пациентов умерли.

В целом в Польше подтверждены более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая 3524 летальных исхода и более 90 тысяч выздоровевших.

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