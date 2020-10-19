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Новости Коронавирус и карантин
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Польша откроет для больных COVID-19 полевой госпиталь на стадионе в Варшаве

Польша откроет для больных COVID-19 полевой госпиталь на стадионе в Варшаве

Из-за стремительного роста количества больных коронавирусом в Польше откроют полевой госпиталь на национальном стадионе в Варшаве.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info.

Мюллер пояснил, что около 500 мест для людей, инфицированных коронавирусом, будут созданы в конференц-залах стадиона - также с возможностью кислородной терапии на месте.

Количество мест можно будет расширить до 1000 коек. Первые кровати будут доступны уже на этой неделе.

По его словам, за последние месяцы по всей Польше были определены места, в частности, спортивной инфраструктуры, где могут быть образованы больницы.

Решение было принято, добавил Мюллер, из-за стремительного роста распространения коронавируса и необходимость обеспечить места для госпитализации людей с COVID-19.

За последние недели Польша фиксировала новые рекорды ежедневных случаев коронавируса и смертей. Врачи сообщают о нехватке персонала, больничных коек и оборудования.

В воскресенье в Польше лабораторные тесты подтвердили коронавирус еще у 8536 человек, 49 пациентов умерли.

В целом в Польше подтверждены более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая 3524 летальных исхода и более 90 тысяч выздоровевших.

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Автор: 

карантин (16729) Польша (8405) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Дети в подвале играли в ковид. Дворник чипирован был и привит. (с)
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19.10.2020 13:47
+2
Бухати припиняй!!!
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19.10.2020 14:04
+1
Уряд Польщі відкриттям цього шпиталю хоче "відмазатись" від звинувачень у браку ліжок для хворих але в дійсності проблема в тому що хворих нема кому лікувати в зв'язку з браком медичного персоналу. Там назріває справжній скандал тому що за пів року той же уряд займався виборами і проблемами в коаліції але не зміг організувати підготовку і перепідготовку спеціалістів які могли б у разі загострення епідемії а те що вона буде сумнівів не було ні в кого включитись в роботу і таким чином заповнити вільні вакансії.
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19.10.2020 13:37
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Как в фильме "Заражение".
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19.10.2020 13:27 Ответить
Головне, щоб кордони не закрили
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19.10.2020 13:35 Ответить
Вони фактично вже закриті.
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19.10.2020 13:38 Ответить
Уряд Польщі відкриттям цього шпиталю хоче "відмазатись" від звинувачень у браку ліжок для хворих але в дійсності проблема в тому що хворих нема кому лікувати в зв'язку з браком медичного персоналу. Там назріває справжній скандал тому що за пів року той же уряд займався виборами і проблемами в коаліції але не зміг організувати підготовку і перепідготовку спеціалістів які могли б у разі загострення епідемії а те що вона буде сумнівів не було ні в кого включитись в роботу і таким чином заповнити вільні вакансії.
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19.10.2020 13:37 Ответить
Це все Зеленський винен! Тільки Порошенко врятуе!
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19.10.2020 13:57 Ответить
Бухати припиняй!!!
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19.10.2020 14:04 Ответить
Нікуя зобі як там все серіо...Та в нас вже чутки повзают комендантську годину хочут вводити , бо піпли напривозили цієй холери з відпусток ..(
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19.10.2020 13:43 Ответить
https://censor.net/ua/user/390467? Чернігів. Величезні черги щоб зробити тест. Зайдеш у ту чергу з простим ГРВІ, вийдеш з Ковідом.
Антибіотики призначають наліво та направо. Ці уколи роблять дівчата навіть без масок.

Найпоширеніший дагноз бронхіальна пневмонія.
Діагностувати Ковід у нескладних випадках не поспішають і люди на "раслабоні" далі його поширюють..
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19.10.2020 14:48 Ответить
Жах....
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19.10.2020 16:56 Ответить
наши ЗЕльоные облезяны обязательно примерют эти "очки" на себя - положат больных на газончике Олимпийского
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19.10.2020 13:44 Ответить
Дети в подвале играли в ковид. Дворник чипирован был и привит. (с)
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19.10.2020 13:47 Ответить
На стадионе?
Хорошо, что не во дворе крематория.
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19.10.2020 13:55 Ответить
Досвід Піночета
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19.10.2020 14:16 Ответить
стадион - это круто..., дело идет к зиме, но зимы счас стали помягче, максимум, что можно получить - это замерзнуть)))
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19.10.2020 14:18 Ответить
Лучше сразу замерзнуть и получить пневмонию, чем переболеть простудой )
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19.10.2020 15:36 Ответить
 
 