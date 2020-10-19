"Дело "АрселорМиттал" - знаковое для налоговой системы страны", - адвокат Овчаров

Компанию "АрселорМиттал" обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,446 млрд грн. И это дело является знаковым для Украины и ее налоговой системы.

Об этом пишет в блоге Mind партнер ЮК Legal House адвокат Денис Овчаров.

"По версии правоохранителей, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" организовало схему уклонения от уплаты налогов. По результатам проверки предприятие получило ППР на общую сумму (с учетом штрафных санкций) более 7,7 млрд грн. В дальнейшем предприятие пошло логичным и совершенно законным путем - начало этап административного обжалования полученных налоговых решений-уведомлений (НУР), право на которое предусмотрено Налоговым кодексом Украины. По результатам рассмотрения жалобы ГНС Украины было принято решение об отмене НУР, что уменьшило сумму штрафа более чем на 4,446 млрд. грн.", - отметил Денис Овчаров.

По его мнению, такое уменьшение суммы штрафа для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" и вызвало вопросы у правоохранителей, что увидели здесь и коррупционную составляющую в действиях бывшего председателя ГНС Украины Сергея Верланова, и уклонение от уплаты налогов самого предприятия.

Денис Овчаров уверен: перспективы уголовного производства для органов досудебного расследования выглядят довольно туманно. Ведь обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности предприятия за уклонение от уплаты налогов является непосредственно обязанность такой оплаты. Последнее - на основании соответствующих налоговых уведомлений-решений и неуплаты суммы обязательства после исчерпания возможностей по обжалованию. Сейчас НУР на сумму 4,446 млрд грн отменены и незаконность отмены не доказана, а соответствующий приговор суда отсутствует.

"В конечном итоге в этом деле все будет сведено к квалификации действий Верланова и доведения его виновности - преступного умысла при отмене НУР. Акцентируем внимание, что состав преступления предусматривает именно умышленную форму вины с обязательным доведением цели. Пока материалы дела не содержат доказательств умысла со стороны Верланова, направленного на "незаконную" помощь предприятию в уклонении от уплаты налогов.

Адвокат Овчаров говорит, что это уголовное производство особенно показательно для всей налоговой системы в Украине. Ведь налогоплательщик, воспользовавшись правом на административное обжалование НУР, смог доказать ГНС Украины незаконность начисления суммы более 4,446 млрд. грн.

"Однако правоохранительная система выразила недвусмысленную позицию: или налоговая будет до последнего отстаивать начисленные суммы по НУР, идти в суд и все три инстанции отстаивать позицию, или вас ждет уголовное преследование с коррупционной составляющей", - подчеркнул Денис Овчаров.

Как ранее сообщалось, 13 октября 2020 года на закрытом заседании Шевченковского районного суда г. Киева следственный судья Мальцев Д. А. принял решение предоставить разрешение СБУ на проведение обыска на металлургическом предприятии "Арселормиттал Кривой Рог". Правоохранители обвиняют компанию в уклонении от уплаты налогов, занижению обязательных платежей за землю - и недропользование в особо крупных размерах.