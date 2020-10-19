"Справа "АрселорМіттал" - знакова для податкової системи країни", - адвокат Овчаров

Компанію "АрселорМіттал" звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму понад 4,446 млрд грн. І ця справа є знаковою для України та її податкової системи.

Про це пише в блозі Mind партнер ЮК Legal House адвокат Денис Овчаров.

"За версією правоохоронців, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" організувало схему ухилення від сплати податків. За результатами перевірки підприємство отримало ППР на загальну суму (з урахуванням штрафних санкцій) понад 7,7 млрд грн. Надалі підприємство пішло логічним і абсолютно законним шляхом – розпочало етап адміністративного оскарження отриманих податкових рішень-повідомлень (ППР), право на що передбачено Податковим кодексом України. За результатами розгляду скарги ДПС України було ухвалено рішення про скасування ППР, що зменшило суму штрафу більш ніж на 4,446 млрд грн", - зазначив Денис Овчаров.

На його думку, таке зменшення суми штрафу для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" і викликало запитання у правоохоронців, які побачили тут і корупційну складову в діях колишнього голови ДПС України Сергія Верланова, і ухилення від сплати податків самого підприємства.

Денис Овчаров впевнений: перспективи кримінального провадження для органів досудового розслідування видаються доволі туманними. Адже обов'язковою умовою для притягнення до кримінальної відповідальності підприємства за ухилення від сплати податків є безпосередньо обов’язок такої сплати. Останній – на підставі відповідних податкових повідомлень-рішень та несплати суми зобов’язання після вичерпання можливостей щодо оскарження. Наразі ППР на суму 4,446 млрд грн скасовано і незаконність скасування не доведено, відповідний вирок суду відсутній.

"У кінцевому результаті у цій справі все буде зведено до кваліфікації дій Верланова та доведення його винуватості – злочинного умислу під час скасування ППР. Акцентуємо увагу, що склад злочину передбачає саме умисну форму вини з обов’язковим доведенням мети. Поки матеріали справи не містять доказів жодного умислу з боку Верланова, що направлений на "незаконну" допомогу підприємству в ухиленні від сплати податків", - йдеться в дописі.

Адвокат Овчаров каже, що це кримінальне провадження є особливо показовим для всієї податкової системи в Україні. Адже платник податків, скориставшись правом на адміністративне оскарження ППР, зміг довести ДПС України незаконність нарахування суми понад 4,446 млрд грн.

"Однак правоохоронна система висловила недвозначну позицію: або податкова буде до останнього відстоювати нараховані суми за ППР, йти до суду і всі три інстанції відстоюватиме позицію, або на вас чекатиме кримінальне переслідування з корупційною складовою", - підкреслив Денис Овчаров.

Як раніше повідомлялося, 13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м.Києва слідчий суддя Мальцев Д. А. ухвалив рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці звинувачують компанію в ухиленні від сплати податків, заниженні обов'язкових платежів за землю - і надрокористування в особливо великих розмірах.