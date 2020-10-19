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Новини
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"Справа "АрселорМіттал" - знакова для податкової системи країни", - адвокат Овчаров

Компанію "АрселорМіттал" звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму понад 4,446 млрд грн. І ця справа є знаковою для України та її податкової системи.

Про це пише в блозі Mind партнер ЮК Legal House адвокат Денис Овчаров.

"За версією правоохоронців, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" організувало схему ухилення від сплати податків. За результатами перевірки підприємство отримало ППР на загальну суму (з урахуванням штрафних санкцій) понад 7,7 млрд грн. Надалі підприємство пішло логічним і абсолютно законним шляхом – розпочало етап адміністративного оскарження отриманих податкових рішень-повідомлень (ППР), право на що передбачено Податковим кодексом України. За результатами розгляду скарги ДПС України було ухвалено рішення про скасування ППР, що зменшило суму штрафу більш ніж на 4,446 млрд грн", - зазначив Денис Овчаров.

На його думку, таке зменшення суми штрафу для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" і викликало запитання у правоохоронців, які побачили тут і корупційну складову в діях колишнього голови ДПС України Сергія Верланова, і ухилення від сплати податків самого підприємства.

Денис Овчаров впевнений: перспективи кримінального провадження для органів досудового розслідування видаються доволі туманними. Адже обов'язковою умовою для притягнення до кримінальної відповідальності підприємства за ухилення від сплати податків є безпосередньо обов’язок такої сплати. Останній – на підставі відповідних податкових повідомлень-рішень та несплати суми зобов’язання після вичерпання можливостей щодо оскарження. Наразі ППР на суму 4,446 млрд грн скасовано і незаконність скасування не доведено, відповідний вирок суду відсутній.

"У кінцевому результаті у цій справі все буде зведено до кваліфікації дій Верланова та доведення його винуватості – злочинного умислу під час скасування ППР. Акцентуємо увагу, що склад злочину передбачає саме умисну форму вини з обов’язковим доведенням мети. Поки матеріали справи не містять доказів жодного умислу з боку Верланова, що направлений на "незаконну" допомогу підприємству в ухиленні від сплати податків", - йдеться в дописі.

Адвокат Овчаров каже, що це кримінальне провадження є особливо показовим для всієї податкової системи в Україні. Адже платник податків, скориставшись правом на адміністративне оскарження ППР, зміг довести ДПС України незаконність нарахування суми понад 4,446 млрд грн.

"Однак правоохоронна система висловила недвозначну позицію: або податкова буде до останнього відстоювати нараховані суми за ППР, йти до суду і всі три інстанції відстоюватиме позицію, або на вас чекатиме кримінальне переслідування з корупційною складовою", - підкреслив Денис Овчаров.

Як раніше повідомлялося, 13 жовтня 2020 року на закритому засіданні Шевченківського районного суду м.Києва слідчий суддя Мальцев Д. А. ухвалив рішення надати дозвіл СБУ на проведення обшуку на металургійному підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Правоохоронці звинувачують компанію в ухиленні від сплати податків, заниженні обов'язкових платежів за землю - і надрокористування в особливо великих розмірах.

Автор: 

податки (3819) Арселор (186)


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Топ коментарі
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СБУ и Коломойский/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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19.10.2020 14:35
+2
А как же инвестняня?
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19.10.2020 14:56
+2
той Арселор-Міттал не кращий за Коломойського та Ахметова. Всі ці мерзортники не платять як слід податків, і з того здебільшого складається їх суперприбуток
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19.10.2020 16:20
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СБУ и Коломойский/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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19.10.2020 14:35 Відповісти
той Арселор-Міттал не кращий за Коломойського та Ахметова. Всі ці мерзортники не платять як слід податків, і з того здебільшого складається їх суперприбуток
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19.10.2020 16:20 Відповісти
Он хуже,потому что ему продавалось предприятие под предлогом "иностранный инвестор2, а по факту сплошные сокращения людей и налогов.
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20.10.2020 00:18 Відповісти
А как же инвестняня?
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19.10.2020 14:56 Відповісти
Ага, ещё и денег выделить инвестору, чтоб ему грустно не было работать) Они ж там обещали какие-то налоговые скидки.
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20.10.2020 00:19 Відповісти
ті податкові бовдури таку маячню пишуть у своїх "рішеннях" та "висновках", що і не юристу в силах опротестувати їхню галіматтю, достатньо тільки прочитати уважно зміст тих статей, що інкрімінуються, то не дивно
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19.10.2020 16:12 Відповісти
хєрово вчитесь пани податківці
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19.10.2020 16:21 Відповісти
як так? мало того, що Арселор приносить шкоду здоров'ю і природі, так ще й податки не платить. це не компанія, а якась одна суцільна організована злочинна група)
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19.10.2020 22:51 Відповісти
Вспоминаю как пан Зеленский, опу рвал, защищая иностранного инвестора... еще с прошлого года стало ясно, только слепой не заметит, что офис президента и АМКР в одной упряжке
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19.10.2020 23:39 Відповісти
Да неужели? Неужели заметили таки "коррупционные действия"? А постоянные отмены штрафов для АМКР? И даже сейчас подозреваю, что просто полюбовно разойдутся.
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20.10.2020 00:15 Відповісти
 
 