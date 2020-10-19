Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю"

23 октября стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций",

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение 4-х модулей вас ждет 8 лекций по 1,5 часа в реальном времени на платформе веб-семинара Zoom, во время которых лекторы представят практические кейсы современных дней.

Так, например, Джеймс Крабтри, который много лет работал корреспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times и др., расскажет как Сингапур коммуницирует о ситуации с Covid-19 со своими гражданами.

Во время обучения вы сможете пообщаться с топовыми спикерами легендарного университета; приобрести политический, административный и аналитический опыт, необходимый для формирования политики; понять тонкости управления политической турбулентностью и управления институциональными изменениями, а также овладеть особенностями коммуникации при осуществлении государственной политики.

UIF обеспечит перевод курса на украинский язык. По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца. Также участники будут иметь доступ в личный кабинет на сайте школы. Они смогут там знакомиться с множеством интересных материалов, задавать вопросы лекторам и тому подобное.

Все желающие могут попасть на обучение прямо сейчас. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте.

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