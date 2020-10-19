Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю"
23 октября стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций",
Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение 4-х модулей вас ждет 8 лекций по 1,5 часа в реальном времени на платформе веб-семинара Zoom, во время которых лекторы представят практические кейсы современных дней.
Так, например, Джеймс Крабтри, который много лет работал корреспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times и др., расскажет как Сингапур коммуницирует о ситуации с Covid-19 со своими гражданами.
Во время обучения вы сможете пообщаться с топовыми спикерами легендарного университета; приобрести политический, административный и аналитический опыт, необходимый для формирования политики; понять тонкости управления политической турбулентностью и управления институциональными изменениями, а также овладеть особенностями коммуникации при осуществлении государственной политики.
UIF обеспечит перевод курса на украинский язык. По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца. Также участники будут иметь доступ в личный кабинет на сайте школы. Они смогут там знакомиться с множеством интересных материалов, задавать вопросы лекторам и тому подобное.
Все желающие могут попасть на обучение прямо сейчас. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте.
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А хто всю цю юхню фінансує?
По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца.
"Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума" (с)
Где институте , или не институты, которые бы делали с людей профессионалов , сварщиков , строителей и т д , которые бы делали продукт , который бы был конкурентный в мире и тем самым Украина ( как страна , как общество) бы не брала кредиты , а зарабатывала валюту , то есть деньги .
Какою добавленную стоимость принесёт этот институт стране ?
Институт (лат. institutum «установление, обычай, учреждение, основание») - термин, употребляемый для обозначения определённого класса организаций и общественных явлений.
Пишите пожалуйста проще диплом бакалавра или магистра вы выдаете?
можно ли с этим как вы пишите дипломом пойти и устроиться в Киеве на должность например менеджера где требуется диплом бакалавра
В Украине одна фальшива показуха .
Знаешь как я узнавал девушек с Украине в Дании ?
На кожном пальце на руках было тонкой красный метал . Ни одна датчанка такой ху на палец не наденет
директором магазинаректором
а если резать руки кому-нибудь на основании голимого пердежа, так вся страна без рук останется
шо теперь стебутся над наридом, по типу - " отож бо"
еще быдлованам хватает наглости ездить по ушам, учить морали
перехитри систему и исправь её
о порядочности(относительной порядочности) речь
Управлять страной - неделя.
При этой власти у Украины нет будущего.
нам не дасть пізнати дзен
нарід зебільний