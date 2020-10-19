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Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю"

Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура

23 октября стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций",

Как сообщает Цензор.НЕТ, в течение 4-х модулей вас ждет 8 лекций по 1,5 часа в реальном времени на платформе веб-семинара Zoom, во время которых лекторы представят практические кейсы современных дней.

Так, например, Джеймс Крабтри, который много лет работал корреспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times и др., расскажет как Сингапур коммуницирует о ситуации с Covid-19 со своими гражданами.

Во время обучения вы сможете пообщаться с топовыми спикерами легендарного университета; приобрести политический, административный и аналитический опыт, необходимый для формирования политики; понять тонкости управления политической турбулентностью и управления институциональными изменениями, а также овладеть особенностями коммуникации при осуществлении государственной политики.

UIF обеспечит перевод курса на украинский язык. По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца. Также участники будут иметь доступ в личный кабинет на сайте школы. Они смогут там знакомиться с множеством интересных материалов, задавать вопросы лекторам и тому подобное.

Все желающие могут попасть на обучение прямо сейчас. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте.

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Автор: 

политика (6933) обучение (525) Украинский институт будущего (24)


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Топ комментарии
+9
Ли Куан Ю начал с того, что пересажал всех своих родственников на руководящие должности, ввёл цензуру в СМИ и разогнал оппозицию.
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19.10.2020 15:34
+6
8 лекций по 1,5 часа сделают из вас мудрецов!
По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца.

"Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума" (с)
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19.10.2020 15:36
+4
Інститут Світлого Вічномайбутнього України пропонує населенню антидемократичні надбання Сингапурії?
А хто всю цю юхню фінансує?
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19.10.2020 15:33
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Правила форума Совет форумчан
сколько уже этих Ликуневцев залетных было у власти в последнее время)))
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19.10.2020 15:31 Ответить
У нас есть свой Зе Хуан Ю.
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19.10.2020 16:27 Ответить
до речі, а де помітка "Реклама"?..
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19.10.2020 16:59 Ответить
Інститут Світлого Вічномайбутнього України пропонує населенню антидемократичні надбання Сингапурії?
А хто всю цю юхню фінансує?
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19.10.2020 15:33 Ответить
Слухачі.
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19.10.2020 15:35 Ответить
Ті ж самі, що фінансують "зеопитування"?
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19.10.2020 17:28 Ответить
Це нагадує, як наші соціалісти хочуть все зробити як в Швеції, забуваючи, що в Бронксі шведів не знайдеш.
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19.10.2020 15:34 Ответить
А консерваторы хотят делать с социалистами все как в Сингапуре.
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19.10.2020 16:16 Ответить
Ли Куан Ю начал с того, что пересажал всех своих родственников на руководящие должности, ввёл цензуру в СМИ и разогнал оппозицию.
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19.10.2020 15:34 Ответить
Звичайний диктатор.
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19.10.2020 15:39 Ответить
а также ввёл программу стерилизации зелибоб.
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19.10.2020 16:36 Ответить
Плюс смертная казнь и физические средневековые наказания - удары бамбуковыми палками по пяткам, розги и т.д. - это тоже будет в программе обучения?
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19.10.2020 16:45 Ответить
Прям как секта какая-то..
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19.10.2020 15:35 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Згадалася оця зуйня
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19.10.2020 15:38 Ответить
8 лекций по 1,5 часа сделают из вас мудрецов!
По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца.

"Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума" (с)
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19.10.2020 15:36 Ответить
))))
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19.10.2020 15:40 Ответить
Все в Украине через сраку .
Где институте , или не институты, которые бы делали с людей профессионалов , сварщиков , строителей и т д , которые бы делали продукт , который бы был конкурентный в мире и тем самым Украина ( как страна , как общество) бы не брала кредиты , а зарабатывала валюту , то есть деньги .
Какою добавленную стоимость принесёт этот институт стране ?
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19.10.2020 15:38 Ответить
Яка в біса додана вартість?
Институт (лат. institutum «установление, обычай, учреждение, основание») - термин, употребляемый для обозначения определённого класса организаций и общественных явлений.
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19.10.2020 15:42 Ответить
Вася , не мечи , если не можешь сказать что хочешь
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19.10.2020 15:44 Ответить
Не гавкай з під проксі, Іване.
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19.10.2020 15:46 Ответить
Жоден українець не хотів би жити в епоху Лі Квана.Там було все дуже жорстко.Та й вони азіати,в них все інше.Чому нам європейців не наслідувати? Це все схоже на звичайний популізм.
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19.10.2020 15:39 Ответить
Житья и люди в Украине, это популизм
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19.10.2020 15:42 Ответить
Не надо писать про международный диплом и сертификат.
Пишите пожалуйста проще диплом бакалавра или магистра вы выдаете?
можно ли с этим как вы пишите дипломом пойти и устроиться в Киеве на должность например менеджера где требуется диплом бакалавра
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19.10.2020 15:40 Ответить
Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю" - другими словами , купи себе бумажку для очередной показухи .

В Украине одна фальшива показуха .
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19.10.2020 15:41 Ответить
не пересмикуй на підставі однієї рекламки.
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19.10.2020 15:44 Ответить
Вася , не мечи , если не можешь объяснить что хочешь.

Знаешь как я узнавал девушек с Украине в Дании ?
На кожном пальце на руках было тонкой красный метал . Ни одна датчанка такой ху на палец не наденет
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19.10.2020 15:48 Ответить
Що ти тут робиш, датчанин?
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19.10.2020 16:09 Ответить
Ваня, не гавкай тут на собачій. Й
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19.10.2020 16:34 Ответить
Цей "інститут" -- це ґебня в чистому вигляді. Тому це ще один метод впливу на українців.
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19.10.2020 15:47 Ответить
І тому там Клімкін, угумс.)))
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19.10.2020 16:35 Ответить
потому что сейчас когда вы пишите за сертификат вы говорите что даете филькину грамоту
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19.10.2020 15:41 Ответить
Лучше бы свои суды и расстрельную команду дали.
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19.10.2020 15:42 Ответить
Якщо йти шляхом Сцнгапуру, то треба відновлювати смертну кару.
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19.10.2020 15:42 Ответить
и свыню директором магазина ректором
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19.10.2020 15:44 Ответить
свыня утвердит орден - "отрезанных рук кумов" на лэнтэ, мо на стричци
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19.10.2020 15:49 Ответить
у кумов сначала надо установить факт преступления

а если резать руки кому-нибудь на основании голимого пердежа, так вся страна без рук останется
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19.10.2020 17:05 Ответить
кумовья-воры под себя такую базу создали (юридическую) 30 лет писали старались

шо теперь стебутся над наридом, по типу - " отож бо"
еще быдлованам хватает наглости ездить по ушам, учить морали
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19.10.2020 18:06 Ответить
ну ты же умнее их ?

перехитри систему и исправь её
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20.10.2020 10:44 Ответить
не о хитроумных системщиках портянке, свыне, тюльке, жопочниках и тд.
о порядочности(относительной порядочности) речь
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20.10.2020 12:51 Ответить
Це ґебнюцький "романЄнко" запускає? Тоді все це лайно. ґебня не може для України запропонувати щось путнє. "лі_кван_ю" буде адаптований до "какая_разніца_на_каком_Єзикє_ґаваріть"
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19.10.2020 15:46 Ответить
В Трускавце будут проходить курсы...как обычно???
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19.10.2020 15:47 Ответить
Стоимость этого обучения 600 и 900 долларов в зависимости от пакета. Не лихо так лекторы решили заработать.
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19.10.2020 15:54 Ответить
Сингапур мікроскопічна країна.Це було там.в нас не можливе зараз.Цього Лі Куана би в нас грохнули.Я не кажу про все інше.Там фактично диктатура була.Чому ми не хочемо приклад з Польщі брати? В них ввп в чотири рази більше.
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19.10.2020 15:55 Ответить
Украинский институт будущего в стране у которой нет будущего...
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19.10.2020 16:10 Ответить
Где-то так.
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19.10.2020 16:14 Ответить
А этот спикер - Крабтри - хоть понимает, что, учитывая места его работы, при Ли Куан Ю он бы сидел?
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19.10.2020 16:11 Ответить
Унитазы чинить - обучение 9 месяцев.
Управлять страной - неделя.
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19.10.2020 16:23 Ответить
А што наш бубочка не имеет разве такого диплома ?
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19.10.2020 16:24 Ответить
Он вообще не имеет ни какого диплома. Он имеет лохов, которые его выбрали нам в президенты.
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19.10.2020 17:00 Ответить
900$ - курсы для лохов...
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19.10.2020 16:31 Ответить
Украина должна стать выгоднее любого оффшора (включая Сингапур)... Давно всем понятно, что колхозная, "соціальна" Украина не имеет шансов для развития...
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19.10.2020 16:54 Ответить
Вот еще одна структура, ценность которой равна нулю.
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19.10.2020 16:58 Ответить
БУДУ КРАТОК.
При этой власти у Украины нет будущего.
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19.10.2020 16:58 Ответить
кращої влади

нам не дасть пізнати дзен

нарід зебільний
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19.10.2020 17:10 Ответить
Нами 29 лет правит вороватое, безпринцыпное, тупое быдло, рагульё и жлобьё. потому и тратят деньги на всякую фигню. ****, а в больницах дети умирают, а эти твари безполезные проекты запускают.
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19.10.2020 17:28 Ответить
Все забывают что Сингапур - это один город! А не целая страна. И большая разница между Сингапуром и Малайзией.
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19.10.2020 19:04 Ответить
КТО ЗЕЛЮ СНОВА В ШКОЛУ ПОВЕДЁТ !?)
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20.10.2020 08:21 Ответить
 
 