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Український інститут майбутнього запускає проєкт від Національного університету Сінгапуру "Школа державної політики Лі Куан Ю"

Український інститут майбутнього запускає проєкт від Національного університету Сінгапуру

23 жовтня стартує онлайн-курс "Державне управління і лідерство в епоху інновацій".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, упродовж 4-х модулів на вас чекає 8 лекцій по 1,5 години у реальному часі на платформі вебсемінару Zoom, під час яких лектори презентуватимуть практичні кейси сучасних днів.

Так, наприклад, Джеймс Крабтрі, який працював багаторічним кореспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times тощо, розкаже як Сингапур комунікує про ситуацію з Covid-19 зі своїми громадянами.

Під час навчання ви матимете можливість поспілкуватися з топовими спікерами легендарного університету; набути політичного, адміністративного та аналітичного досвіду, необхідного для формування політики; зрозуміти тонкощі управління політичною турбулентністю та управління інституційними змінами; опанувати особливості комунікації при здійсненні державної політики.

UIF забезпечить переклад курсу українською мовою. По закінченню курсів кожен учасник отримає освіту світового рівня та диплом міжнародного зразка. Також учасники матимуть доступ до особистого кабінету на сайті школи. Вони зможуть там знайомитись з безліччю цікавих матеріалів, ставити питання лекторам тощо.

Усі охочі можуть потрапити на навчання прямо зараз. Для цього достатньо заповнити заявку на сайті.

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Автор: 

політика (4364) навчання (575) Український інститут майбутнього (24)


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Топ коментарі
+9
Ли Куан Ю начал с того, что пересажал всех своих родственников на руководящие должности, ввёл цензуру в СМИ и разогнал оппозицию.
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19.10.2020 15:34
+6
8 лекций по 1,5 часа сделают из вас мудрецов!
По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца.

"Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума" (с)
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19.10.2020 15:36
+4
Інститут Світлого Вічномайбутнього України пропонує населенню антидемократичні надбання Сингапурії?
А хто всю цю юхню фінансує?
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19.10.2020 15:33
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сколько уже этих Ликуневцев залетных было у власти в последнее время)))
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19.10.2020 15:31 Відповісти
У нас есть свой Зе Хуан Ю.
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19.10.2020 16:27 Відповісти
до речі, а де помітка "Реклама"?..
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19.10.2020 16:59 Відповісти
Інститут Світлого Вічномайбутнього України пропонує населенню антидемократичні надбання Сингапурії?
А хто всю цю юхню фінансує?
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19.10.2020 15:33 Відповісти
Слухачі.
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19.10.2020 15:35 Відповісти
Ті ж самі, що фінансують "зеопитування"?
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19.10.2020 17:28 Відповісти
Це нагадує, як наші соціалісти хочуть все зробити як в Швеції, забуваючи, що в Бронксі шведів не знайдеш.
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19.10.2020 15:34 Відповісти
А консерваторы хотят делать с социалистами все как в Сингапуре.
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19.10.2020 16:16 Відповісти
Ли Куан Ю начал с того, что пересажал всех своих родственников на руководящие должности, ввёл цензуру в СМИ и разогнал оппозицию.
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19.10.2020 15:34 Відповісти
Звичайний диктатор.
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19.10.2020 15:39 Відповісти
а также ввёл программу стерилизации зелибоб.
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19.10.2020 16:36 Відповісти
Плюс смертная казнь и физические средневековые наказания - удары бамбуковыми палками по пяткам, розги и т.д. - это тоже будет в программе обучения?
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19.10.2020 16:45 Відповісти
Прям как секта какая-то..
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19.10.2020 15:35 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Згадалася оця зуйня
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19.10.2020 15:38 Відповісти
8 лекций по 1,5 часа сделают из вас мудрецов!
По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца.

"Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума" (с)
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19.10.2020 15:36 Відповісти
))))
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19.10.2020 15:40 Відповісти
Все в Украине через сраку .
Где институте , или не институты, которые бы делали с людей профессионалов , сварщиков , строителей и т д , которые бы делали продукт , который бы был конкурентный в мире и тем самым Украина ( как страна , как общество) бы не брала кредиты , а зарабатывала валюту , то есть деньги .
Какою добавленную стоимость принесёт этот институт стране ?
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19.10.2020 15:38 Відповісти
Яка в біса додана вартість?
Институт (лат. institutum «установление, обычай, учреждение, основание») - термин, употребляемый для обозначения определённого класса организаций и общественных явлений.
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19.10.2020 15:42 Відповісти
Вася , не мечи , если не можешь сказать что хочешь
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19.10.2020 15:44 Відповісти
Не гавкай з під проксі, Іване.
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19.10.2020 15:46 Відповісти
Жоден українець не хотів би жити в епоху Лі Квана.Там було все дуже жорстко.Та й вони азіати,в них все інше.Чому нам європейців не наслідувати? Це все схоже на звичайний популізм.
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19.10.2020 15:39 Відповісти
Житья и люди в Украине, это популизм
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19.10.2020 15:42 Відповісти
Не надо писать про международный диплом и сертификат.
Пишите пожалуйста проще диплом бакалавра или магистра вы выдаете?
можно ли с этим как вы пишите дипломом пойти и устроиться в Киеве на должность например менеджера где требуется диплом бакалавра
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19.10.2020 15:40 Відповісти
Украинский институт будущего запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю" - другими словами , купи себе бумажку для очередной показухи .

В Украине одна фальшива показуха .
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19.10.2020 15:41 Відповісти
не пересмикуй на підставі однієї рекламки.
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19.10.2020 15:44 Відповісти
Вася , не мечи , если не можешь объяснить что хочешь.

Знаешь как я узнавал девушек с Украине в Дании ?
На кожном пальце на руках было тонкой красный метал . Ни одна датчанка такой ху на палец не наденет
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19.10.2020 15:48 Відповісти
Що ти тут робиш, датчанин?
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19.10.2020 16:09 Відповісти
Ваня, не гавкай тут на собачій. Й
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19.10.2020 16:34 Відповісти
Цей "інститут" -- це ґебня в чистому вигляді. Тому це ще один метод впливу на українців.
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19.10.2020 15:47 Відповісти
І тому там Клімкін, угумс.)))
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19.10.2020 16:35 Відповісти
потому что сейчас когда вы пишите за сертификат вы говорите что даете филькину грамоту
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19.10.2020 15:41 Відповісти
Лучше бы свои суды и расстрельную команду дали.
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19.10.2020 15:42 Відповісти
Якщо йти шляхом Сцнгапуру, то треба відновлювати смертну кару.
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19.10.2020 15:42 Відповісти
и свыню директором магазина ректором
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19.10.2020 15:44 Відповісти
свыня утвердит орден - "отрезанных рук кумов" на лэнтэ, мо на стричци
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19.10.2020 15:49 Відповісти
у кумов сначала надо установить факт преступления

а если резать руки кому-нибудь на основании голимого пердежа, так вся страна без рук останется
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19.10.2020 17:05 Відповісти
кумовья-воры под себя такую базу создали (юридическую) 30 лет писали старались

шо теперь стебутся над наридом, по типу - " отож бо"
еще быдлованам хватает наглости ездить по ушам, учить морали
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19.10.2020 18:06 Відповісти
ну ты же умнее их ?

перехитри систему и исправь её
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20.10.2020 10:44 Відповісти
не о хитроумных системщиках портянке, свыне, тюльке, жопочниках и тд.
о порядочности(относительной порядочности) речь
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20.10.2020 12:51 Відповісти
Це ґебнюцький "романЄнко" запускає? Тоді все це лайно. ґебня не може для України запропонувати щось путнє. "лі_кван_ю" буде адаптований до "какая_разніца_на_каком_Єзикє_ґаваріть"
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19.10.2020 15:46 Відповісти
В Трускавце будут проходить курсы...как обычно???
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19.10.2020 15:47 Відповісти
Стоимость этого обучения 600 и 900 долларов в зависимости от пакета. Не лихо так лекторы решили заработать.
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19.10.2020 15:54 Відповісти
Сингапур мікроскопічна країна.Це було там.в нас не можливе зараз.Цього Лі Куана би в нас грохнули.Я не кажу про все інше.Там фактично диктатура була.Чому ми не хочемо приклад з Польщі брати? В них ввп в чотири рази більше.
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19.10.2020 15:55 Відповісти
Украинский институт будущего в стране у которой нет будущего...
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19.10.2020 16:10 Відповісти
Где-то так.
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19.10.2020 16:14 Відповісти
А этот спикер - Крабтри - хоть понимает, что, учитывая места его работы, при Ли Куан Ю он бы сидел?
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19.10.2020 16:11 Відповісти
Унитазы чинить - обучение 9 месяцев.
Управлять страной - неделя.
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19.10.2020 16:23 Відповісти
А што наш бубочка не имеет разве такого диплома ?
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19.10.2020 16:24 Відповісти
Он вообще не имеет ни какого диплома. Он имеет лохов, которые его выбрали нам в президенты.
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19.10.2020 17:00 Відповісти
900$ - курсы для лохов...
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19.10.2020 16:31 Відповісти
Украина должна стать выгоднее любого оффшора (включая Сингапур)... Давно всем понятно, что колхозная, "соціальна" Украина не имеет шансов для развития...
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19.10.2020 16:54 Відповісти
Вот еще одна структура, ценность которой равна нулю.
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19.10.2020 16:58 Відповісти
БУДУ КРАТОК.
При этой власти у Украины нет будущего.
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19.10.2020 16:58 Відповісти
кращої влади

нам не дасть пізнати дзен

нарід зебільний
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19.10.2020 17:10 Відповісти
Нами 29 лет правит вороватое, безпринцыпное, тупое быдло, рагульё и жлобьё. потому и тратят деньги на всякую фигню. ****, а в больницах дети умирают, а эти твари безполезные проекты запускают.
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19.10.2020 17:28 Відповісти
Все забывают что Сингапур - это один город! А не целая страна. И большая разница между Сингапуром и Малайзией.
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19.10.2020 19:04 Відповісти
КТО ЗЕЛЮ СНОВА В ШКОЛУ ПОВЕДЁТ !?)
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20.10.2020 08:21 Відповісти
 
 