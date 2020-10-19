Український інститут майбутнього запускає проєкт від Національного університету Сінгапуру "Школа державної політики Лі Куан Ю"
23 жовтня стартує онлайн-курс "Державне управління і лідерство в епоху інновацій".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, упродовж 4-х модулів на вас чекає 8 лекцій по 1,5 години у реальному часі на платформі вебсемінару Zoom, під час яких лектори презентуватимуть практичні кейси сучасних днів.
Так, наприклад, Джеймс Крабтрі, який працював багаторічним кореспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times тощо, розкаже як Сингапур комунікує про ситуацію з Covid-19 зі своїми громадянами.
Під час навчання ви матимете можливість поспілкуватися з топовими спікерами легендарного університету; набути політичного, адміністративного та аналітичного досвіду, необхідного для формування політики; зрозуміти тонкощі управління політичною турбулентністю та управління інституційними змінами; опанувати особливості комунікації при здійсненні державної політики.
UIF забезпечить переклад курсу українською мовою. По закінченню курсів кожен учасник отримає освіту світового рівня та диплом міжнародного зразка. Також учасники матимуть доступ до особистого кабінету на сайті школи. Вони зможуть там знайомитись з безліччю цікавих матеріалів, ставити питання лекторам тощо.
Усі охочі можуть потрапити на навчання прямо зараз. Для цього достатньо заповнити заявку на сайті.
Будь ласка, зачекайте...
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А хто всю цю юхню фінансує?
По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца.
"Курсы кройки и шитья на правах строительного техникума" (с)
Где институте , или не институты, которые бы делали с людей профессионалов , сварщиков , строителей и т д , которые бы делали продукт , который бы был конкурентный в мире и тем самым Украина ( как страна , как общество) бы не брала кредиты , а зарабатывала валюту , то есть деньги .
Какою добавленную стоимость принесёт этот институт стране ?
Институт (лат. institutum «установление, обычай, учреждение, основание») - термин, употребляемый для обозначения определённого класса организаций и общественных явлений.
Пишите пожалуйста проще диплом бакалавра или магистра вы выдаете?
можно ли с этим как вы пишите дипломом пойти и устроиться в Киеве на должность например менеджера где требуется диплом бакалавра
В Украине одна фальшива показуха .
Знаешь как я узнавал девушек с Украине в Дании ?
На кожном пальце на руках было тонкой красный метал . Ни одна датчанка такой ху на палец не наденет
директором магазинаректором
а если резать руки кому-нибудь на основании голимого пердежа, так вся страна без рук останется
шо теперь стебутся над наридом, по типу - " отож бо"
еще быдлованам хватает наглости ездить по ушам, учить морали
перехитри систему и исправь её
о порядочности(относительной порядочности) речь
Управлять страной - неделя.
При этой власти у Украины нет будущего.
нам не дасть пізнати дзен
нарід зебільний