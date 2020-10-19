В Раде зарегистрировано постановление №428, которым президенту Зеленскому рекомендуют создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Рекомендовать Президенту Украины создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине, повышения способности национальной системы здравоохранения, внедрения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов", - говорится в проекте постановления.

В частности, Штаб должен



- безотлагательно ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию - систему прямой связи с государством для всех граждан, имеющих симптомы или болеющих коронавирусом, с целью проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов;

- обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование: создать ряд вирусологических лабораторий с мощностью более 100 тыс. исследований в сутки, сформировать мобильные бригады для забора материала для тестов на дому, а также создать лабораторные мощности при больницах Минздрава, Минобороны, МВД и других ведомствах;

- создать условия для эффективного лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях;

- принять меры по повышению эффективности лечения больных коронавирусом в условиях стационаров;

- принять меры по надлежащей биологической и социальной защиты медицинских работников, улучшению условий и оплате их труда;

- создать достаточные мощности для производства отечественных ПЦР-тестов.

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