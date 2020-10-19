Зеленскому рекомендуют создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам
В Раде зарегистрировано постановление №428, которым президенту Зеленскому рекомендуют создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Рекомендовать Президенту Украины создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине, повышения способности национальной системы здравоохранения, внедрения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов", - говорится в проекте постановления.
В частности, Штаб должен
- безотлагательно ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию - систему прямой связи с государством для всех граждан, имеющих симптомы или болеющих коронавирусом, с целью проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов;
- обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование: создать ряд вирусологических лабораторий с мощностью более 100 тыс. исследований в сутки, сформировать мобильные бригады для забора материала для тестов на дому, а также создать лабораторные мощности при больницах Минздрава, Минобороны, МВД и других ведомствах;
- создать условия для эффективного лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях;
- принять меры по повышению эффективности лечения больных коронавирусом в условиях стационаров;
- принять меры по надлежащей биологической и социальной защиты медицинских работников, улучшению условий и оплате их труда;
- создать достаточные мощности для производства отечественных ПЦР-тестов.
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Воно ж тоді навіть "абирвалг" вимовити не зможе.
И при нем фонд этак миллиардов на 65 в гривнях.
И разворовать, как разворовал Вова фонд борьбы с коронавирусом.
Иначе зачем же, что то создавать, ежели Вове туда нельзя будет запустить потную ЗЕленую лапку.
Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом - указ
https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-sozdal-koordinacionnyy-sovet-po-borbe-s-koronavirusom-novosti-ukrainy-50075898.html
Многоклеточные паразиты - депутаты?
А вообще - спорный вопрос, зеплесень первой(за ковид) распостранилась в Украине.
Но трускавецкие идиоты устроили Междусобойчик в Велюре