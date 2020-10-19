РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9182 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
887 26

Зеленскому рекомендуют создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам

Зеленскому рекомендуют создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам

В Раде зарегистрировано постановление №428, которым президенту Зеленскому рекомендуют создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Рекомендовать Президенту Украины создать Национальный штаб противодействия биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавирусной болезни (COVID-19) в Украине, повышения способности национальной системы здравоохранения, внедрения комплексной системы защиты отечественной экономики от последствий пандемии, разработки и внедрения эффективной стратегии безопасности Украины в условиях новых глобальных биологических вызовов", - говорится в проекте постановления.

В частности, Штаб должен

- безотлагательно ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию - систему прямой связи с государством для всех граждан, имеющих симптомы или болеющих коронавирусом, с целью проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов;
- обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование: создать ряд вирусологических лабораторий с мощностью более 100 тыс. исследований в сутки, сформировать мобильные бригады для забора материала для тестов на дому, а также создать лабораторные мощности при больницах Минздрава, Минобороны, МВД и других ведомствах;
- создать условия для эффективного лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях;
- принять меры по повышению эффективности лечения больных коронавирусом в условиях стационаров;
- принять меры по надлежащей биологической и социальной защиты медицинских работников, улучшению условий и оплате их труда;
- создать достаточные мощности для производства отечественных ПЦР-тестов.

Также читайте: "17 тысяч евро для начала будет достаточно", - вице-спикер ВР Кондратюк оговорилась, предлагая штрафовать нардепов за нарушение масочного режима в парламенте. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29233) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
В Украине создано уже столько всяких "штабов","комитетов-подкомитетов"."групп" и прочего барахла.что даже просто работать некому
показать весь комментарий
19.10.2020 16:31
+8
Стало смешно. Похоже на очередной распил бюджета.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:36
+6
Кокс відберуть чи що?
Воно ж тоді навіть "абирвалг" вимовити не зможе.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кокс відберуть чи що?
Воно ж тоді навіть "абирвалг" вимовити не зможе.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:31 Ответить
"безотлагательно эффективно создать меры....."
показать весь комментарий
19.10.2020 16:40 Ответить
Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам - Цензор.НЕТ 6686
показать весь комментарий
19.10.2020 16:43 Ответить
В Украине создано уже столько всяких "штабов","комитетов-подкомитетов"."групп" и прочего барахла.что даже просто работать некому
показать весь комментарий
19.10.2020 16:31 Ответить
Вже все зробили, залишилася тільки ця проблема.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:33 Ответить
Стало смешно. Похоже на очередной распил бюджета.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:36 Ответить
Непременно надо срюоздать!
И при нем фонд этак миллиардов на 65 в гривнях.
И разворовать, как разворовал Вова фонд борьбы с коронавирусом.
Иначе зачем же, что то создавать, ежели Вове туда нельзя будет запустить потную ЗЕленую лапку.
показать весь комментарий
19.10.2020 16:36 Ответить
А прошлый штаб уже кончился?
показать весь комментарий
19.10.2020 16:40 Ответить
16 мартa, 15:10

Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом - указ

https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-sozdal-koordinacionnyy-sovet-po-borbe-s-koronavirusom-novosti-ukrainy-50075898.html
показать весь комментарий
19.10.2020 16:42 Ответить
Так уже есть "Офис простых решений". Добавить ещё функцию всё равно там никто нихера не делает!
показать весь комментарий
19.10.2020 16:46 Ответить
Биологическая опасность (угроза) - отрицательное воздействие биологических патогенов любого уровня и происхождения (от прионов и микроорганизмов до многоклеточных паразитов), создающих опасность в медико-социальной, технологической, сельскохозяйственной и коммунальной сферах.
Многоклеточные паразиты - депутаты?
показать весь комментарий
19.10.2020 16:54 Ответить
новые нахлебники "штабисты" ,на карман нищего народа Украины-даешь массовое "зеленое " трудоустройство в Украине без пользы для народа
показать весь комментарий
19.10.2020 16:56 Ответить
Существование Зеублюдков - прямая угроза для независимой Украины
показать весь комментарий
19.10.2020 16:58 Ответить
Вы б лучше одну больничку построить посоветовали, чем плодить штабы...
показать весь комментарий
19.10.2020 16:58 Ответить
И пристроить на теплое местечко еще пару квартальных клоунов, чтоб те и там глумились над здравым смыслом.
показать весь комментарий
19.10.2020 17:00 Ответить
не можешь побороть вирус? - возглавь, другие уже, микробы ещё раз, стань главным вирусом официально, с с новым штабом, а не только той же ж ОПы, где секретутит Альфонс де Ермак
показать весь комментарий
19.10.2020 17:02 Ответить
Зеленський дійсно перевершив всіх попередників по кількості створених їм різного роду комітетів, комісій і т.п. А для чого? Знову для піара, щоб кожного дня бути в центрі медіа. Він взагалі все робить тільки для власного піара. І це, як не дивно, працює, бо більш політично довірливих людей, ніж українці, мабуть і в світі нема.
показать весь комментарий
19.10.2020 17:30 Ответить
Лох-нє мамонт! Лох нє вимрєт! (с).
показать весь комментарий
19.10.2020 18:01 Ответить
Зеленую плесень внести в списке угроз второй после Соvid..
А вообще - спорный вопрос, зеплесень первой(за ковид) распостранилась в Украине.
показать весь комментарий
19.10.2020 18:15 Ответить
вот читаю я это бред зеленых олигофренов и думаю, ну и че дальше ? так вроде зебаран сказал что коронавирус уже победил в стране. или это его после очередной порции кокоса понесло? фигово когда страной правят тупые бараны.
показать весь комментарий
19.10.2020 18:49 Ответить
В марте месяце надо было создавать кризисный штаб , работающий круглосуточно Украинском доме , чтобы туда имели доступ многие,

Но трускавецкие идиоты устроили Междусобойчик в Велюре
показать весь комментарий
19.10.2020 18:58 Ответить
а помните, как вся страна зненацька бешено обсуждала детские сидушки в авто? почти как ковид19! это в то время, когда начали бешено расти бюджетные дыры
показать весь комментарий
19.10.2020 19:20 Ответить
знаю точно, сколько штабов не создавай, а 40 тысяч, всё равно выложишь больничке
показать весь комментарий
19.10.2020 20:15 Ответить
 
 