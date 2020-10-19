Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам
В Раді зареєстровано постанову №428, якою президенту Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
"Рекомендувати президенту України створити Національний штаб протидії біологічним загрозам і очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров'я, впровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та впровадження ефективної стратегії безпеки України в умовах нових глобальних біологічних викликів", - сказано в проєкті постанови.
Зокрема, Штаб повинен:
- невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію - систему прямого зв'язку з державою для всіх громадян, що мають симптоми або хворіють на коронавірус, з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих від моменту виявлення перших симптомів;
- забезпечити ефективну безкоштовну діагностику і тестування: створити низку вірусологічних лабораторій з потужністю понад 100 тис. досліджень на добу, сформувати мобільні бригади для забору матеріалу для тестів на дому, а також створити лабораторні потужності при лікарнях МОЗ, Міноборони, МВС і інших відомствах;
- створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірус в амбулаторних умовах;
- вжити заходів щодо підвищення ефективності лікування хворих на коронавірус в умовах стаціонарів;
- вжити заходів щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, поліпшення умов та оплати їхньої праці;
- створити достатні потужності для виробництва вітчизняних ПЛР-тестів.
Топ коментарі
+9 Gennadiy Golitsin
показати весь коментар19.10.2020 16:31
+8 Gregory Mihelson
показати весь коментар19.10.2020 16:36
+6 Anton Ivanovich
показати весь коментар19.10.2020 16:31
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Воно ж тоді навіть "абирвалг" вимовити не зможе.
И при нем фонд этак миллиардов на 65 в гривнях.
И разворовать, как разворовал Вова фонд борьбы с коронавирусом.
Иначе зачем же, что то создавать, ежели Вове туда нельзя будет запустить потную ЗЕленую лапку.
Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом - указ
https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-sozdal-koordinacionnyy-sovet-po-borbe-s-koronavirusom-novosti-ukrainy-50075898.html
Многоклеточные паразиты - депутаты?
А вообще - спорный вопрос, зеплесень первой(за ковид) распостранилась в Украине.
Но трускавецкие идиоты устроили Междусобойчик в Велюре