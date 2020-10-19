В Раді зареєстровано постанову №428, якою президенту Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Рекомендувати президенту України створити Національний штаб протидії біологічним загрозам і очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров'я, впровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та впровадження ефективної стратегії безпеки України в умовах нових глобальних біологічних викликів", - сказано в проєкті постанови.

Зокрема, Штаб повинен:

- невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію - систему прямого зв'язку з державою для всіх громадян, що мають симптоми або хворіють на коронавірус, з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих від моменту виявлення перших симптомів;

- забезпечити ефективну безкоштовну діагностику і тестування: створити низку вірусологічних лабораторій з потужністю понад 100 тис. досліджень на добу, сформувати мобільні бригади для забору матеріалу для тестів на дому, а також створити лабораторні потужності при лікарнях МОЗ, Міноборони, МВС і інших відомствах;

- створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірус в амбулаторних умовах;

- вжити заходів щодо підвищення ефективності лікування хворих на коронавірус в умовах стаціонарів;

- вжити заходів щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, поліпшення умов та оплати їхньої праці;

- створити достатні потужності для виробництва вітчизняних ПЛР-тестів.