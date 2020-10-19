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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам

Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам

В Раді зареєстровано постанову №428, якою президенту Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Рекомендувати президенту України створити Національний штаб протидії біологічним загрозам і очолити його для організації оперативного реагування на поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні, підвищення спроможності національної системи охорони здоров'я, впровадження комплексної системи захисту вітчизняної економіки від наслідків пандемії, розробки та впровадження ефективної стратегії безпеки України в умовах нових глобальних біологічних викликів", - сказано в проєкті постанови.

Зокрема, Штаб повинен:

- невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію - систему прямого зв'язку з державою для всіх громадян, що мають симптоми або хворіють на коронавірус, з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих від моменту виявлення перших симптомів;
- забезпечити ефективну безкоштовну діагностику і тестування: створити низку вірусологічних лабораторій з потужністю понад 100 тис. досліджень на добу, сформувати мобільні бригади для забору матеріалу для тестів на дому, а також створити лабораторні потужності при лікарнях МОЗ, Міноборони, МВС і інших відомствах;
- створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірус в амбулаторних умовах;
- вжити заходів щодо підвищення ефективності лікування хворих на коронавірус в умовах стаціонарів;
- вжити заходів щодо належного біологічного та соціального захисту медичних працівників, поліпшення умов та оплати їхньої праці;
- створити достатні потужності для виробництва вітчизняних ПЛР-тестів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікування одного пацієнта з коронавірусом обходиться в 20 тис. грн, а в разі інтенсивної терапії - 40 тис, - Нацслужба здоров'я

Автор: 

ВР (14949) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
В Украине создано уже столько всяких "штабов","комитетов-подкомитетов"."групп" и прочего барахла.что даже просто работать некому
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19.10.2020 16:31
+8
Стало смешно. Похоже на очередной распил бюджета.
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19.10.2020 16:36
+6
Кокс відберуть чи що?
Воно ж тоді навіть "абирвалг" вимовити не зможе.
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19.10.2020 16:31
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Кокс відберуть чи що?
Воно ж тоді навіть "абирвалг" вимовити не зможе.
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19.10.2020 16:31 Відповісти
"безотлагательно эффективно создать меры....."
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19.10.2020 16:40 Відповісти
Зеленському рекомендують створити Національний штаб протидії біологічним загрозам - Цензор.НЕТ 6686
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19.10.2020 16:43 Відповісти
В Украине создано уже столько всяких "штабов","комитетов-подкомитетов"."групп" и прочего барахла.что даже просто работать некому
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19.10.2020 16:31 Відповісти
Вже все зробили, залишилася тільки ця проблема.
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19.10.2020 16:33 Відповісти
Стало смешно. Похоже на очередной распил бюджета.
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19.10.2020 16:36 Відповісти
Непременно надо срюоздать!
И при нем фонд этак миллиардов на 65 в гривнях.
И разворовать, как разворовал Вова фонд борьбы с коронавирусом.
Иначе зачем же, что то создавать, ежели Вове туда нельзя будет запустить потную ЗЕленую лапку.
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19.10.2020 16:36 Відповісти
А прошлый штаб уже кончился?
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19.10.2020 16:40 Відповісти
16 мартa, 15:10

Зеленский создал Координационный совет по борьбе с коронавирусом - указ

https://nv.ua/ukraine/events/zelenskiy-sozdal-koordinacionnyy-sovet-po-borbe-s-koronavirusom-novosti-ukrainy-50075898.html
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19.10.2020 16:42 Відповісти
Так уже есть "Офис простых решений". Добавить ещё функцию всё равно там никто нихера не делает!
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19.10.2020 16:46 Відповісти
Биологическая опасность (угроза) - отрицательное воздействие биологических патогенов любого уровня и происхождения (от прионов и микроорганизмов до многоклеточных паразитов), создающих опасность в медико-социальной, технологической, сельскохозяйственной и коммунальной сферах.
Многоклеточные паразиты - депутаты?
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19.10.2020 16:54 Відповісти
новые нахлебники "штабисты" ,на карман нищего народа Украины-даешь массовое "зеленое " трудоустройство в Украине без пользы для народа
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19.10.2020 16:56 Відповісти
Существование Зеублюдков - прямая угроза для независимой Украины
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19.10.2020 16:58 Відповісти
Вы б лучше одну больничку построить посоветовали, чем плодить штабы...
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19.10.2020 16:58 Відповісти
И пристроить на теплое местечко еще пару квартальных клоунов, чтоб те и там глумились над здравым смыслом.
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19.10.2020 17:00 Відповісти
не можешь побороть вирус? - возглавь, другие уже, микробы ещё раз, стань главным вирусом официально, с с новым штабом, а не только той же ж ОПы, где секретутит Альфонс де Ермак
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19.10.2020 17:02 Відповісти
Зеленський дійсно перевершив всіх попередників по кількості створених їм різного роду комітетів, комісій і т.п. А для чого? Знову для піара, щоб кожного дня бути в центрі медіа. Він взагалі все робить тільки для власного піара. І це, як не дивно, працює, бо більш політично довірливих людей, ніж українці, мабуть і в світі нема.
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19.10.2020 17:30 Відповісти
Лох-нє мамонт! Лох нє вимрєт! (с).
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19.10.2020 18:01 Відповісти
Зеленую плесень внести в списке угроз второй после Соvid..
А вообще - спорный вопрос, зеплесень первой(за ковид) распостранилась в Украине.
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19.10.2020 18:15 Відповісти
вот читаю я это бред зеленых олигофренов и думаю, ну и че дальше ? так вроде зебаран сказал что коронавирус уже победил в стране. или это его после очередной порции кокоса понесло? фигово когда страной правят тупые бараны.
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19.10.2020 18:49 Відповісти
В марте месяце надо было создавать кризисный штаб , работающий круглосуточно Украинском доме , чтобы туда имели доступ многие,

Но трускавецкие идиоты устроили Междусобойчик в Велюре
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19.10.2020 18:58 Відповісти
а помните, как вся страна зненацька бешено обсуждала детские сидушки в авто? почти как ковид19! это в то время, когда начали бешено расти бюджетные дыры
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19.10.2020 19:20 Відповісти
знаю точно, сколько штабов не создавай, а 40 тысяч, всё равно выложишь больничке
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19.10.2020 20:15 Відповісти
 
 